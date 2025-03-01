Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл
© © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
© © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Самолет, вылетевший с военной базы американского штата Мэриленд предположительно с Владимиром Зеленским на борту, приземлился в столице Великобритании. Эта информация следует из данных портала FlightAware
По информации украинских СМИ, этим самолетом пользуются представители киевского режима и лично Владимир Зеленский.
Он прямиком направился в Лондон после провального разговора с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отчитаться перед своим реальным хозяином британским премьером Киром Стармером. Такое мнение в комментарии "ЦарьГраду" высказал профессор Кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
"Дело в том, что он (Зеленский. - Ред) является плотным союзником Лондона. В том смысле, что все те активы, на которые планировалось подписание сделки, Зеленский в тайне уже продал Британии. В этом плане, собственно говоря, британцы и возмутились, что Трамп хочет взять себе то, что британцы уже получили. А Зеленский оказался между двух огней. Поэтому, с одной стороны, Зеленскому нужно было постараться как-то эту сделку сорвать. Но не подставив при этом своих европейских партнёров. А получилось ровно наоборот. Все увидели, что Зеленский - это просто откровенное хамло", - сказал эксперт.
Об этом же на днях в интервью изданию Украина.ру говорил и историк, политолог Руслан Калинчук, объясняя, почему на самом деле Зеленский "сливается" с редкоземельных обещаний США.
Осмыслил визит Зеленского в Лондон и автор издания Украина.ру Владимир Видеманн. В своем материале Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме он отметил, что главарь киевского режима выбрал именно этот город, потому что там формируется Антитрамповская коалиция. Но цель ее - не США, а Россия.