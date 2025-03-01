Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл - 01.03.2025 Украина.ру
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Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл
Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл - 01.03.2025 Украина.ру
Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл
Самолет, вылетевший с военной базы американского штата Мэриленд предположительно с Владимиром Зеленским на борту, приземлился в столице Великобритании. Эта информация следует из данных портала FlightAware
2025-03-01T15:08
2025-03-01T15:08
новости
лондон
сша
владимир зеленский
дональд трамп
кир стармер
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По информации украинских СМИ, этим самолетом пользуются представители киевского режима и лично Владимир Зеленский.Он прямиком направился в Лондон после провального разговора с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отчитаться перед своим реальным хозяином британским премьером Киром Стармером. Такое мнение в комментарии "ЦарьГраду" высказал профессор Кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.Об этом же на днях в интервью изданию Украина.ру говорил и историк, политолог Руслан Калинчук, объясняя, почему на самом деле Зеленский "сливается" с редкоземельных обещаний США.Осмыслил визит Зеленского в Лондон и автор издания Украина.ру Владимир Видеманн. В своем материале Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме он отметил, что главарь киевского режима выбрал именно этот город, потому что там формируется Антитрамповская коалиция. Но цель ее - не США, а Россия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, лондон, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, украина.ру
Новости, Лондон, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер, Украина.ру

Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл

15:08 01.03.2025
 
© © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
© © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Самолет, вылетевший с военной базы американского штата Мэриленд предположительно с Владимиром Зеленским на борту, приземлился в столице Великобритании. Эта информация следует из данных портала FlightAware
По информации украинских СМИ, этим самолетом пользуются представители киевского режима и лично Владимир Зеленский.
Он прямиком направился в Лондон после провального разговора с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отчитаться перед своим реальным хозяином британским премьером Киром Стармером. Такое мнение в комментарии "ЦарьГраду" высказал профессор Кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
"Дело в том, что он (Зеленский. - Ред) является плотным союзником Лондона. В том смысле, что все те активы, на которые планировалось подписание сделки, Зеленский в тайне уже продал Британии. В этом плане, собственно говоря, британцы и возмутились, что Трамп хочет взять себе то, что британцы уже получили. А Зеленский оказался между двух огней. Поэтому, с одной стороны, Зеленскому нужно было постараться как-то эту сделку сорвать. Но не подставив при этом своих европейских партнёров. А получилось ровно наоборот. Все увидели, что Зеленский - это просто откровенное хамло", - сказал эксперт.
Об этом же на днях в интервью изданию Украина.ру говорил и историк, политолог Руслан Калинчук, объясняя, почему на самом деле Зеленский "сливается" с редкоземельных обещаний США.
Осмыслил визит Зеленского в Лондон и автор издания Украина.ру Владимир Видеманн. В своем материале Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме он отметил, что главарь киевского режима выбрал именно этот город, потому что там формируется Антитрамповская коалиция. Но цель ее - не США, а Россия.
 
НовостиЛондонСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКир СтармерУкраина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
15:08Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл
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14:38Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме
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