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Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл

Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл - 01.03.2025 Украина.ру

Самолет с Зеленским на борту сел в Лондоне. Эксперты объяснили, что он там забыл

Самолет, вылетевший с военной базы американского штата Мэриленд предположительно с Владимиром Зеленским на борту, приземлился в столице Великобритании. Эта информация следует из данных портала FlightAware

2025-03-01T15:08

2025-03-01T15:08

2025-03-01T15:08

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украина.ру

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По информации украинских СМИ, этим самолетом пользуются представители киевского режима и лично Владимир Зеленский.Он прямиком направился в Лондон после провального разговора с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отчитаться перед своим реальным хозяином британским премьером Киром Стармером. Такое мнение в комментарии "ЦарьГраду" высказал профессор Кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.Об этом же на днях в интервью изданию Украина.ру говорил и историк, политолог Руслан Калинчук, объясняя, почему на самом деле Зеленский "сливается" с редкоземельных обещаний США.Осмыслил визит Зеленского в Лондон и автор издания Украина.ру Владимир Видеманн. В своем материале Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме он отметил, что главарь киевского режима выбрал именно этот город, потому что там формируется Антитрамповская коалиция. Но цель ее - не США, а Россия.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лондон, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, украина.ру