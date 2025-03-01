Иначе конфликт будет длиться "и год, и два": Додон напомнил Зеленскому, что "у мира тоже есть цена"
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Встреча Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом не привела к продвижению мирного урегулирования конфликта, Киеву нужно вернуться к переговорам. К такому заключению после скандала в Белом доме пришел бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон
"Украина должна вернуться к переговорам о мирном соглашении. Не только для того, чтобы спасти себя, но и для того, чтобы положить конец напряженности в регионе и мире", - написал Додон в своем блоге, отметив, что иначе конфликт может продолжаться "и год, и два".
Он добавил, что затягивание конфликта приведет к "более жестким условиям для Украины, которая вскоре окажется в гораздо более тяжелом положении, чем сейчас".
"У мира тоже есть цена", - резюмировал Додон.
10:02Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и ТрампаПрезидент США и Владимир Зеленский накануне должны были подписать в Белом доме соглашение по редкоземельным металлам, однако разговора не получилось. Перепалка на повышенных тонах привела к тому, что главаря киевского режима выгнали из Овального кабинета. И вот как на это отреагировали в мире
В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Однако разговора не получилось.
Призывы американского лидера пойти на перемирие главарь киевского режима воспринял агрессивно и заявил, что Вашингтон не в состоянии понять его проблем, оставшегося один на один с войной. Трамп напомнил Зеленскому, что США дали Киеву оружия на 350 млрд долларов, и без этой американской помощи конфликт на Украине закончится очень быстро.
Наконец президент США призвал украинского гостя не разжигать третью мировую, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.