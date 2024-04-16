https://ukraina.ru/20240416/1054526495.html

Фархад Ибрагимов: Большая война Ирана и Израиля станет гуманитарным коллапсом для России

Фархад Ибрагимов: Большая война Ирана и Израиля станет гуманитарным коллапсом для России - 16.04.2024 Украина.ру

Фархад Ибрагимов: Большая война Ирана и Израиля станет гуманитарным коллапсом для России

Сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет были выпущены с территории Ирана по территории Израиля в ночь с 13 на 14 апреля. Ответный удар Исламской республики стал первым в истории прямым столкновением между указанными государствами и возмездием за удар по консульству в Дамаске. Израиль пообещал ответить.

2024-04-16T05:07

2024-04-16T05:07

2024-04-16T05:07

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иран

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сша

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биньямин нетаньяху

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хамас

война

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Иран граничит с регионами, которые являются зоной наших стратегических интересов. Это Южный Кавказ и Центральная Азия, постсоветское пространство. Если начнется война между Израилем и Ираном, то как минимум, мы должны ожидать гуманитарный коллапс, считает политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов.- Фархад, атаке Ирана по Израилю предшествовала грозная риторика, но результаты самого удара, как утверждает израильская сторона, оказались скромными. Действительно ли гора родила мышь, или Тегеран на самом деле протестировал систему ПВО противника?- Иранцы действительно решили провести разведку боем. Они решили показать всему миру, что их никто не остановит, что для них важна репутация. То, что произошло 1 апреля, было пощечиной. Причем она была нанесена без причины. До сих пор израильское руководство не дает ответа, почему оно пошло на этот шаг, ударив по консульству. В результате этого удара погибли не только два генерала КСИР, которых сейчас Израиль обвиняет в том, что они координировали боевиков ХАМАС, но погибли еще 10, а по некоторым данным 12 иранских дипломатов.Согласно Женевской конвенции и Венской конвенции о консульских отношениях от 1963 года подобные действия не допустимы. Весь мир осудил эти действия, и Иран должен был дать ответ. Было три варианта действий, или Иран ударит со своей территории, или он использует прокси. Но Иран решил пойти по третьему пути, который означает и удар со своей территории по Израилю и действия прокси одновременно. Таким образом, Иран решил показать, что он не одинок, что у него есть сторонники, союзники, которые готовы прийти ему на помощь."Железный купол" Израиля, возможно, и справился со своей задачей, но Иран впервые в огромном количестве применил беспилотники, над которыми многие насмехались. Но рой из более 300 БПЛА отбивала не только ПВО Израиля, но и американцы на территории Иордании и Ирака. И отбивали британцы. То есть Израиль действовал не в одиночке, а в коалиции. Если бы Израиль действовал в одиночку, неизвестно бы, чем все завершилось.Иран таким образом показал, что он боеспособен, что он готов воевать, и даже такой опасный игрок как Израиль его не страшит. Но в Иране понимают, что большая война никому не нужна, что развязывание полномасштабной войны может привести к катастрофе, к гибели всего региона, не будет ни победителей, ни проигравших. И это, конечно же, довольно справедливая позиция. Будем откровенны, Израиль обладает очень серьёзной армией и боеспособностью. В Израиле очень много патриотично настроенных людей, которые будут готовы воевать до конца, до последнего, ради своей родины, защиты своей территории, своего государства. В Иране тоже люди довольно патриотично настроены, они могут иметь претензии к своим властям, но не к своей стране. И население там быстро растет, все эти 90 миллионов человек, представьте, какая возможность там мобилизовать своих граждан, чтобы все пошли воевать. Катастрофа может быть очень серьёзной, а Иран не хочет стать причиной для полномасштабной войны. Возможно, когда ударяли по иранскому консульству, эту цель и преследовали.- Одним из результатов обострения иранско-израильских отношений стало оживление ситуации в Конгрессе США по поводу спорного законопроекта о помощи Израилю и Украине. Получит ли Украина американскую военную помощь?- Если мы вспомним позицию Байдена и администрации Белого дома, по поводу украинского вопроса, то ведь очень многие напирали на то, что нужно срочно одобрить помощь киевскому режиму, потому что нацистский режим в лице Зеленского продолжает мыкаться и бегать по всему миру с попыткой получить какой-то денежный транш. Ситуация на Ближнем Востоке может подстегнуть американцев и Конгресс, чтобы прийти к этой цели, хотя, возможно, конгрессмены выработают какую-то отдельную формулу, что выдаадут деньги только на поддержку Израилю, а Украине достанется незначительная сумма.Но поскольку неонацистский режим Украины — это продукт США, то американцы ухитрятся выделять ему большую сумму. Иначе этот режим сгинет, особенно на фоне успехов нашей армии в зоне СВО. Все это не может не беспокоить тех, кто в США отвечает за его существование. Те, кто планировал эту провокацию против Ирана, а я считаю, что без Белого дома там не обошлось, делали расчет на то, чтобы спровоцировать удар Ирана по Израилю и начать эту заваруху. И под предлогом помощи Израилю заодно помочь и Украине.- Разве США выгоден большой конфликт на Ближнем Востоке на фоне кризиса украинского режима?- На фоне критического положения киевского режима на Ближнем Востоке США, казалось бы, не нужна эта война. Но настаиваю, что какая-то турбулентность в этом регионе им выгодна. Потому что опять-таки на фоне провала киевского режима им нужно какую-то одержать победу локальную, быстротечную и желательно с минимальными потерями. И здесь наверняка Израиль был бы очень удачным примером для решения этого вопроса.Есть спор между Британией и США. Британцы настаивают, что рьяно поддерживать Израиль не стоит, нужно делать ставку на Украину, а американцы считают, что нужно выстрелить в двух зайцев. Но так или иначе американцам все равно нужны успехи на Ближнем Востоке в том числе. Они понимают, что они потеряют свои позиции не только в ближневосточном регионе, а и в мире. Гегемону нужны новые конфликты или же вскрытие всех ран, которые имеют место быть в той или иной части земного шара.Несмотря на то, что у Белого дома натянутые отношения с Нетаньяху, отношения выстроены таким образом, что Израиль - главный союзник США на Ближнем Востоке. И через Израиль США планировали вернуться на Ближний Восток как победители, как актор, с которым надо считаться.Перед выборами большая война Байдену, конечно, не нужна. Нет никаких гарантий, что Израиль может победить. А так как проигрыш Израиля отразится на позиции Байдена? США постараются дотянуть до ноября, но мне что-то подсказывает, что Нетаньяху ждать до ноября не будет и захочет нанести удар по Ирану.- А как бы вы оценили вероятность такого сценария?- Самый неприятный сценарий, который может быть, это конечно же удар Израиля по Ирану, это развязывание крупномасштабной войны между этими двумя сторонами. Мы до сих пор, как и во всем мире, не знаем, чем обладает Иран, какие у него возможности, как он ответит. Идут разговоры, что Иран может получить ядерное оружие в самое ближайшее время, а кто сказал, что у них этого ядерного оружия нет?То есть, может быть, не на том уровне, как у Израиля, не говоря уже про Россию, США или Китай, но, тем не менее, оно может уже имеется у них в арсенале, и они его задействуют, если увидят, что над их государством нависла угроза уничтожения.Я надеюсь, что все-таки здесь должна победить мудрость и с той, и с другой стороны. У меня нет уверенности, что Израиль победит в войне с Ираном. Мы видим это на примере Сектора газа. Он обещал, что разберется в два счета с Хамас, но по большому счету успехов там израильтяне не добились. Уничтожили здания, жителей, а с боевиками не разобрались, заложников не освободили.То же могу сказать и в отношении Ирана. Нет уверен, что он сможет стереть с лица земли Израиль. Если Израиль поймет, что над ним нависла угроза уничтожения, то применит любое оружие. И что останется от Ирана неизвестно. Здесь победит тот, кто мудрее, тот, кто должен прекратить всю эту эскалацию.Почему-то в Израиле не хотят принять то, что Хамас целиком финансируется Катаром. Хамас, идеологически, близок к Турции. Это группировка, относящаяся к идеологии "Братьев-мусульман"*. Там Ираном и не пахнет. Более того на сирийском направлении Хамас и Иран воевали друг против друга, поскольку Иран защищал позицию Асада, а те были на стороне Сирийской свободной армии. Почему-то об этом никто не вспоминает.- Как конфликт скажется на позиции России в регионе?- России будет непросто, потому что мы выстраиваем свои отношения как с Израилем, так и с Ираном. Иран наш очень важный, значимый стратегический партнер, но и с Израилем у нас довольно тесные, хорошие отношения. Наши торговые отношения развиваются. Все-таки будем откровенны, Нетаньяху сегодня является фактически чуть ли не единственным политиком в Израиле высокого ранга, который ведет себя относительно последовательно и более взвешенно в вопросе российско-украинского кризиса, в вопросе противостояния России и Запада. Если мы вспомним бывших премьеров Израиля Нафтали Беннет и Яир Лапид, то их позиция была не настолько взвешенной.Наша задача не допустить, насколько это возможно, эскалации. Напомню, Иран находится вблизи наших границ в регионе Каспийского моря. Кстати говоря, американцы, когда планировали вот все эту историю с Ираном, они наверняка рассчитывали на то, чтобы устроить нам головную боль под боком. Потому что Иран граничит с регионами, которые являются зоной наших стратегических интересов. Это Южный Кавказ и Центральная Азия, постсоветское пространство. Если начнется война между Израилем и Ираном, то как минимум, мы должны ожидать гуманитарный коллапс.Если даже хотя бы миллион человек сбегут из Ирана в нашу сторону, представьте, что это может произойти. Террористические ячейки проникнут на территорию Ирана, чтобы дальше пройти на север.- На Западе периодически обвиняют Иран в поставках беспилотников для российской армии в зоне СВО. Может ли это быть еще одной причиной для провокации?- Россия неоднократно заявляла, что Иран не поставляет никаких беспилотников, я хочу это подчеркнуть еще раз, Иран этого не делает. Даже если предположим, что Иран нам поставляет беспилотники или каких-либо другие вооружения, ни Запад, ни Восток, ни Юг, ни там кто-либо еще не в праве России указывать, что ей приобретать, что ей покупать, так же, как и Ирану. Россия и Иран – это суверенные государства, которые в праве развивать на двусторонней основе свои отношения. Будь-то культурные, экономические, военно-политические.Зеленский начал поднимать истерику относительно того, что Иран нарушает какие-то договоры, приплел к этому ядерную сделку. Ему надо читать научиться и понять, что такое договор о ядерной сделке. Там нет ни одного пункта о том, что Ирану запрещено кому-либо поставлять свое вооружение.* Организация запрещена в России

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, иран, израиль, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, хамас, война