Откровения украинских девочек из американского института, или Ещё раз о стратегии Запада

Аналитический доклад американской грантовой организации "Институт изучения войны" (The Institute for the Study of War, на него охотно ссылаются украинские СМИ) "Почему Путин вторгся на Украину и как должна закончиться война" достаточно современен — опубликован 1 октября этого года. Судя по позиции "партии войны", в США он по-прежнему актуален

Основные авторы доклада — Наталья Бугаева из Северодонецка и Екатерина Степаненко из Киева. Это типичные грантоедки, которых можно с лёгкостью назначать на любую должность — что аналитиков ISW, что министров в Гвинее-Бисау. Ну и, понятно, у них есть личный интерес, вроде бы ставящий под вопрос их беспристрастность. Но тут ISW сделал выбор в пользу погружённости в проблему, за что его вряд ли стоит осуждать.Главный вопрос, который решают авторы доклада, заключаются в том, чтобы понять, отчего и почему Россия напала на Украину.Авторы опровергают «мифы российской пропаганды».По их мнению, «перспектива членства Украины в НАТО не стала причиной вторжения России в Украину в 2022 году», поскольку после Бухарестской декларации 2008 года и её повторения в 2021 году, а также получения Украиной статуса партнёра с расширенными возможностями в 2020 году, формальные шаги по приобретению Украиной членства в НАТО не делались.Это, кстати, правда: ПДЧ Украина так и не получила, а всё остальное не начало формального процесса вступления. Но тут всё же утверждение сомнительное: началу формального процесса предшествует ряд неформальных и формальных шагов, которые в принципе делают возможным получение ПДЧ. Потому что просто так любой стране, которая хочет, ПДЧ не дадут (как не стали серьёзно относиться в НАТО к соответствующим инициативам Москвы).Правда дальше авторам изменяет чувство меры, и они прямо пишут, что, оказывается, «Украина проводила политику неприсоединения». Мы бы ещё могли понять, если бы они при этом «забыли» о внесении изменений в Конституцию Украины, предполагающих членство в НАТО. Так нет ведь, они об этом пишут! Уж не знаем, то ли авторы не очень умные, то ли они настолько презирают своих читателей, то ли то и другое разом.Далее авторы уверяют, что «перспектива нападения Украины на россиян также не стала причиной вторжения России в Украину».Насколько нам известно, никто никогда не предполагал, что Украина может решиться напасть на Россию. Даже в лучшие для ВСУ времена харьковского наступления возможность пересечения границы 1991 года рассматривалась только в порядке публицистического преувеличения.Но авторы всего лишь имеют в виду расправу над гражданами России, проживающими в Донбассе. Ничего такого, по их мнению, быть не могло, потому что «разведка США заранее опровергла серию запланированных российских атак под чужим флагом на оккупированном Донбассе». Ну а обстрелы городских кварталов начиная с 2014 года никакой роли не играют. Они ж не «под чужим флагом».По поводу Минских соглашений просто пишется чушь: «Путин пытался заставить президента Украины Петра Порошенко (2014–2019 гг.), а затем президента Украины Владимира Зеленского (2019 г. – настоящее время) легитимизировать созданные Россией незаконные ДНР и ЛНР, а также незаконную оккупацию Россией Крыма в соответствии с обязательствами Украины по Минским соглашениям II». Нет, мы понимаем, что Минские соглашения мало кто читал, тем более на Западе, но возникает впечатление, что авторы доклада их тоже не читали, поскольку в соглашениях не идёт речь о ДНР и ЛНР (их представители и соглашения-то подписывали только по настоянию Порошенко…), а Крым вообще не был предметом переговоров и в Минских соглашениях его, то есть Крыма, вообще нет.Гораздо интереснее, то, о чём авторы умалчивают.Только в одном месте упоминается «Северный поток — 2», который якобы использовался Россией, «чтобы вбить клин между Европейским Союзом (ЕС) и США». Возмущение авторов вызывает то, что Россия «апеллировала к экономическим интересам Германии в Европе». И ни слова о том, что именно строительство СП-2, по мнению киевских чиновников, делало возможной российскую агрессию (правда, авторам надо отдать должное: они всё же признают, что война началась в 2014 году и, соответственно, повторять глупости украинской пропаганды по поводу СП-2 не обязательно). При этом необходимо напомнить, что в «Северный поток — 2» инвестировали собственные средства несколько крупнейших энергетических компаний Европы, и прежде всего Германия.Американские биолаборатории, существование которых признано США, авторы считают вымышленными. Интересно, а Барака Обаму и его визит в августе 2005 года, связанный именно с биолабораториями, они тоже считают вымышленными? Кем? Обамой?Планы НАТО по созданию военной базы в Крыму, по их мнению, не существовали. Наверное, американские саперы и морские пехотинцы, высадившиеся в Феодосии в мае 2006 года, тоже не существовали…Ну и уж вообще ничего не было сказано относительно ядерного оружия и Будапештского меморандума. А ведь нарушение Россией меморандума — обязательная часть темника по российско-украинскому конфликту. Но тут, скорее всего, дело в том, что отрицать планы Киева вернуть ядерный статус (кстати – не поддерживаемые Западом), было бы и вовсе неправильно.Ну и, разумеется, ничего не сказано по поводу нацификации и милитаризации Украины. Но об этом говорить запрещено — свобода слова потому что.Так ну а почему же Россия напала на Украину?По мнению авторов доклада, «Запад — и те в бывших советских республиках, которые предпочитали сотрудничать с Западом, даже не полностью порывая с Россией, — стоял между Путиным и тем, что он считал законной ролью России в мире». Соответственно, «Путин стремился разрушить НАТО и единство Запада, но не потому, что Кремль чувствовал военную угрозу со стороны НАТО» и «Путина всегда больше беспокоила потеря контроля над предполагаемой сферой влияния России, чем угроза России со стороны НАТО».Во всех этих моментах обращает на себя внимание упорная персонализация России и российской власти. Навязывается мнение, что речь идёт не о национальных интересах России и не о её безопасности, а о личной позиции конкретного лица. Раньше упор делался на идеологии — Россия (СССР), дескать, потому так агрессивна, что она коммунистическая. Мысль о наличии у России вечных интересов не допускалась — интересы могут быть у Англии, а у России с какой стати?Впрочем, сводиться всё к простой констатации: Россия напала, потому что могла. Когда она может, она всегда нападет. И вывод: «Нет другого пути к реальному миру, кроме как помочь Украине нанести однозначное военное поражение России».Как? Они же девочки, у них лапки, они не знают. Но поражение обязательно нужно. И ещё, на десерт, Запад должен «помочь восстановить Украину в армию и общество» и «поддерживать Украину в длительных усилиях». Т. е. война должна закончиться выплатой Западом пожизненного содержания украинскому режиму. Интересно, а ISW точно американская организация? Или всё же украинская?Разумеется, эта публикация — никакой не «аналитический доклад», а пропагандистская стратегия. Важно, однако, то, что западные СМИ и западные политики, высказываясь относительно украинского кризиса, повторяют тезисы, высказанные в публикации ISW. Единственное, мы всё же полагаем, что это не первоисточник — девочкам просто дали переписать темники, которые готовили более серьёзные центры психологической войны, причём не в этом, и даже не в прошлом году.

