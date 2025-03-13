https://ukraina.ru/20250313/1061783658.html

Заход в Сумскую область и удар на Лебедевку: эксперт про неожиданный ход ВС РФ перед Курской операцией

Заход в Сумскую область и удар на Лебедевку: эксперт про неожиданный ход ВС РФ перед Курской операцией - 13.03.2025 Украина.ру

Заход в Сумскую область и удар на Лебедевку: эксперт про неожиданный ход ВС РФ перед Курской операцией

Для ВСУ стало неожиданным ходом создание двух плацдармов на территории Сумской области, которые сейчас объединяются. Оттуда ВС РФ получили дополнительные возможности наносить удары по основному маршруту снабжения курской группировки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-03-13T19:30

2025-03-13T19:30

2025-03-13T20:41

новости

россия

сумская область

курская область

всу

вс рф

логистика

плацдарм

малая локня

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_e3a8c46c05339136e4fa3faf8b8d29d1.jpg

Широкомасштабное наступление ВС РФ в Курской области началось 5 марта. Уже через пять дней было освобождено 2/3 территории, которую до того момента контролировала Украина. Важным ее этапом стала операция "Поток", когда российские бойцы зашли в тыл ВСУ в промышленной зоне Суджи через трубу газопровода.По словам эксперта, первый звоночек для ВСУ прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть Курского выступа. Когда после освобождения Свердликово ВС РФ ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни, добавил собеседник Украина.ру.Он уточнил, что трансграничная операция – это всегда риск. У первой зашедшей российской группировки были открыты фланги, чем попытался воспользоваться противник, сказал эксперт.Но бойцы удержали плацдарм в Сумской области, ни на минуту не ослабив огневое воздействие на украинскую логистическую артерию, — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.Также о масштабном наступлении ВС РФ в Курской области — в интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250313/1061775152.html

россия

сумская область

курская область

малая локня

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумская область, курская область, всу, вс рф, логистика, плацдарм, малая локня, наступление, сво, спецоперация