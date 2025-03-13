Заход в Сумскую область и удар на Лебедевку: эксперт про неожиданный ход ВС РФ перед Курской операцией - 13.03.2025 Украина.ру
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Заход в Сумскую область и удар на Лебедевку: эксперт про неожиданный ход ВС РФ перед Курской операцией
Заход в Сумскую область и удар на Лебедевку: эксперт про неожиданный ход ВС РФ перед Курской операцией - 13.03.2025 Украина.ру
Заход в Сумскую область и удар на Лебедевку: эксперт про неожиданный ход ВС РФ перед Курской операцией
Для ВСУ стало неожиданным ходом создание двух плацдармов на территории Сумской области, которые сейчас объединяются. Оттуда ВС РФ получили дополнительные возможности наносить удары по основному маршруту снабжения курской группировки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-03-13T19:30
2025-03-13T20:41
новости
россия
сумская область
курская область
всу
вс рф
логистика
плацдарм
малая локня
наступление
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Широкомасштабное наступление ВС РФ в Курской области началось 5 марта. Уже через пять дней было освобождено 2/3 территории, которую до того момента контролировала Украина. Важным ее этапом стала операция "Поток", когда российские бойцы зашли в тыл ВСУ в промышленной зоне Суджи через трубу газопровода.По словам эксперта, первый звоночек для ВСУ прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть Курского выступа. Когда после освобождения Свердликово ВС РФ ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни, добавил собеседник Украина.ру.Он уточнил, что трансграничная операция – это всегда риск. У первой зашедшей российской группировки были открыты фланги, чем попытался воспользоваться противник, сказал эксперт.Но бойцы удержали плацдарм в Сумской области, ни на минуту не ослабив огневое воздействие на украинскую логистическую артерию, — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.Также о масштабном наступлении ВС РФ в Курской области — в интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.
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россия
сумская область
курская область
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новости, россия, сумская область, курская область, всу, вс рф, логистика, плацдарм, малая локня, наступление, сво, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, Курская область, ВСУ, ВС РФ, логистика, плацдарм, Малая Локня, наступление, СВО, Спецоперация

Заход в Сумскую область и удар на Лебедевку: эксперт про неожиданный ход ВС РФ перед Курской операцией

19:30 13.03.2025 (обновлено: 20:41 13.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Для ВСУ стало неожиданным ходом создание двух плацдармов на территории Сумской области, которые сейчас объединяются. Оттуда ВС РФ получили дополнительные возможности наносить удары по основному маршруту снабжения курской группировки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Широкомасштабное наступление ВС РФ в Курской области началось 5 марта. Уже через пять дней было освобождено 2/3 территории, которую до того момента контролировала Украина. Важным ее этапом стала операция "Поток", когда российские бойцы зашли в тыл ВСУ в промышленной зоне Суджи через трубу газопровода.
По словам эксперта, первый звоночек для ВСУ прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть Курского выступа. Когда после освобождения Свердликово ВС РФ ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни, добавил собеседник Украина.ру.
"Еще одним неожиданным нашим ходом стало создание двух плацдармов на территории Сумской области, которые сейчас объединяются. Оттуда мы получили дополнительные возможности наносить удары по основному маршруту снабжения украинской группировки", — подчеркнул Рамм.
Он уточнил, что трансграничная операция – это всегда риск. У первой зашедшей российской группировки были открыты фланги, чем попытался воспользоваться противник, сказал эксперт.
Но бойцы удержали плацдарм в Сумской области, ни на минуту не ослабив огневое воздействие на украинскую логистическую артерию, — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
Также о масштабном наступлении ВС РФ в Курской области — в интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.
14:53
Толстая красная линия русофобии. Чем Уиткофф может заинтересовать КремльПрошло уже два дня после согласования в Джидде соглашения между Украиной и США об украинском перемирии, а по-прежнему нет ни самого перемирия, ни ясности в том, будет ли оно вообще. Потому что мириться-то Украине нужно с Россией, а Москва о нем ни сном ни духом.
 
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