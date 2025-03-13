Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения - 13.03.2025 Украина.ру
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Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения
Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения - 13.03.2025 Украина.ру
Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения
Официальные представители Азербайджана и Армении завершили согласование проекта соглашения об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Об этом 13 марта заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов
2025-03-13T17:57
2025-03-13T17:57
новости
азербайджан
армения
ереван
никол пашинян
мид
обсе
закавказье
бывший ссср
карабах
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В четверг 13 марта министерство иностранных дел Армении подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Азербайджаном, отметив, что документ готов к подписанию. Как сообщает РИА Новости, в тот же день с комментарием на эту тему выступил глава МИД Азербайджана.Байрамов сообщил, что следующими шагами азербайджанская сторона видит внесение изменений в армянскую конституцию. По его словам, это позволит устранить "посягательства на территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, содержащиеся в конституции Армении и других нормативных правовых актах"."Разумеется, это необходимое условие для подписания соглашения. Кроме того, важным фактором является упразднение Минской группы (ОБСЕ - ред.) и других ее институтов, являющихся пережитками завершившегося конфликта", - цитирует РИА Новости заявление главы МИД Азербайджана.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел непростой путь официального Еревана к новой реальности в публикации От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами
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новости, азербайджан, армения, ереван, никол пашинян, мид, обсе, закавказье, бывший ссср, карабах, постсоветское пространство, переговоры, дипломатические отношения, дипломатия, международные отношения, международное право, международная политика
Новости, Азербайджан, Армения, Ереван, Никол Пашинян, МИД, ОБСЕ, Закавказье, бывший СССР, Карабах, постсоветское пространство, переговоры, дипломатические отношения, дипломатия, международные отношения, международное право, Международная политика

Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения

17:57 13.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация в Азербайджане после принятия совместного заявления РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Карабахе
Ситуация в Азербайджане после принятия совместного заявления РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Официальные представители Азербайджана и Армении завершили согласование проекта соглашения об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Об этом 13 марта заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов
В четверг 13 марта министерство иностранных дел Армении подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Азербайджаном, отметив, что документ готов к подписанию. Как сообщает РИА Новости, в тот же день с комментарием на эту тему выступил глава МИД Азербайджана.
"Переговорный процесс по проекту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном завершен. Мы несколько раз заявляли, что остаются два последних открытых пункта. Недавно армянская сторона приняла предложения азербайджанской стороны по этим открытым вопросам и передала их нам по каналам связи. Таким образом, можем отметить, что работа над текстом завершена", - сказал глава МИД Азербайджана.
Байрамов сообщил, что следующими шагами азербайджанская сторона видит внесение изменений в армянскую конституцию. По его словам, это позволит устранить "посягательства на территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, содержащиеся в конституции Армении и других нормативных правовых актах".
"Разумеется, это необходимое условие для подписания соглашения. Кроме того, важным фактором является упразднение Минской группы (ОБСЕ - ред.) и других ее институтов, являющихся пережитками завершившегося конфликта", - цитирует РИА Новости заявление главы МИД Азербайджана.
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел непростой путь официального Еревана к новой реальности в публикации От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами
 
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