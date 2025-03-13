Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация в Азербайджане после принятия совместного заявления РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Карабахе
Официальные представители Азербайджана и Армении завершили согласование проекта соглашения об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Об этом 13 марта заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов
В четверг 13 марта министерство иностранных дел Армении подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Азербайджаном, отметив, что документ готов к подписанию. Как сообщает РИА Новости, в тот же день с комментарием на эту тему выступил глава МИД Азербайджана.
"Переговорный процесс по проекту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном завершен. Мы несколько раз заявляли, что остаются два последних открытых пункта. Недавно армянская сторона приняла предложения азербайджанской стороны по этим открытым вопросам и передала их нам по каналам связи. Таким образом, можем отметить, что работа над текстом завершена", - сказал глава МИД Азербайджана.
Байрамов сообщил, что следующими шагами азербайджанская сторона видит внесение изменений в армянскую конституцию. По его словам, это позволит устранить "посягательства на территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, содержащиеся в конституции Армении и других нормативных правовых актах".
"Разумеется, это необходимое условие для подписания соглашения. Кроме того, важным фактором является упразднение Минской группы (ОБСЕ - ред.) и других ее институтов, являющихся пережитками завершившегося конфликта", - цитирует РИА Новости заявление главы МИД Азербайджана.
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