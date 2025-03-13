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Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения

Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения - 13.03.2025 Украина.ру

Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения

Официальные представители Азербайджана и Армении завершили согласование проекта соглашения об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Об этом 13 марта заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

2025-03-13T17:57

2025-03-13T17:57

2025-03-13T17:57

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В четверг 13 марта министерство иностранных дел Армении подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Азербайджаном, отметив, что документ готов к подписанию. Как сообщает РИА Новости, в тот же день с комментарием на эту тему выступил глава МИД Азербайджана.Байрамов сообщил, что следующими шагами азербайджанская сторона видит внесение изменений в армянскую конституцию. По его словам, это позволит устранить "посягательства на территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, содержащиеся в конституции Армении и других нормативных правовых актах"."Разумеется, это необходимое условие для подписания соглашения. Кроме того, важным фактором является упразднение Минской группы (ОБСЕ - ред.) и других ее институтов, являющихся пережитками завершившегося конфликта", - цитирует РИА Новости заявление главы МИД Азербайджана.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел непростой путь официального Еревана к новой реальности в публикации От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами

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ереван

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