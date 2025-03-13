Ищенко: США сделают Европу своим "боевым холопом", чтобы потом "задушить" Россию и победить Китай

Евгений Белаш: Операция "Труба" в Судже войдет в историю войн, и Украина сама подготовила для нее почву

Еще несколько дней назад сюжет "и тут из газопровода тихо вылезает русский спецназ" показался бы несмешной шуткой или откровенным бредом. В том и сложность реальных войн – часто невозможно предсказать развитие событий даже на пару часов вперед. Применения "Орешника" или хотя бы просто его наличия тоже никто из военных экспертов не ожидал.