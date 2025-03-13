Ищенко: США сделают Европу своим "боевым холопом", чтобы потом "задушить" Россию и победить Китай - 13.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250313/1061776403.html
Ищенко: США сделают Европу своим "боевым холопом", чтобы потом "задушить" Россию и победить Китай
Ищенко: США сделают Европу своим "боевым холопом", чтобы потом "задушить" Россию и победить Китай - 13.03.2025 Украина.ру
Ищенко: США сделают Европу своим "боевым холопом", чтобы потом "задушить" Россию и победить Китай
Трамп намерен выиграть новую мировую войну без применения ядерного оружия и почти без насилия. Китай он хочет победить экономическим путем. Потом Трамп рассчитывает вернуться к плану Байдена по "удушению России". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-13T20:15
2025-03-13T20:15
новости
сша
россия
китай
дональд трамп
ростислав ищенко
джо байден
европа
ес
азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/08/1054981233_0:0:810:457_1920x0_80_0_0_4f3f950a5ecf67962097fd7e61abfc0d.jpg
В целом новый мир Трампа "по-американски" должен выглядеть следующим образом. Его цитадель будет располагаться на американском континенте, рассказал эксперт. Вперед будут выдвинуты форты вроде Японии, Филиппин, Тайваня, Австралии и Новой Зеландии, которые позволят США контролировать Тихий Океан и осуществлять блокаду Китая, добавил он.В таком формате Трамп намерен выиграть третью, четвертую или пятую мировую войну без применения ядерного оружия и почти без насилия, уточнил обозреватель.Китай Трамп хочет победить экономическим путем. Потом он рассчитывает вернуться к плану экс-президента США Джо Байдена по "удушению России", который не удался, потому что благодаря Китаю у России было окно возможностей в Азии. Без него Россия будет вынуждена превратится в автаркию и закрыться экономически, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые на сайте Украина.ру.Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250311/1061705843.html
сша
россия
китай
европа
азия
япония
филиппины
тайвань
тихий океан
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/08/1054981233_8:0:728:540_1920x0_80_0_0_50d32d7a26fd598b1632499b609c24ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, китай, дональд трамп, ростислав ищенко, джо байден, европа, ес, азия, япония, филиппины, тайвань, тихий океан, международные отношения, украина
Новости, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Джо Байден, Европа, ЕС, Азия, Япония, Филиппины, Тайвань, Тихий океан, международные отношения, Украина

Ищенко: США сделают Европу своим "боевым холопом", чтобы потом "задушить" Россию и победить Китай

20:15 13.03.2025
 
Бургер и флаг США
Бургер и флаг США
Читать в
ДзенTelegram
Трамп намерен выиграть новую мировую войну без применения ядерного оружия и почти без насилия. Китай он хочет победить экономическим путем. Потом Трамп рассчитывает вернуться к плану Байдена по "удушению России". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В целом новый мир Трампа "по-американски" должен выглядеть следующим образом. Его цитадель будет располагаться на американском континенте, рассказал эксперт.
Вперед будут выдвинуты форты вроде Японии, Филиппин, Тайваня, Австралии и Новой Зеландии, которые позволят США контролировать Тихий Океан и осуществлять блокаду Китая, добавил он.
"А Европа будет боевым холопом США, которая сдерживает Россию в рамках необходимости. Не воюет, но создает экзистенциальную угрозу, которая заставляет России концентрироваться на европейском направлении и развязывает США руки на китайском", — подчеркнул Ищенко.
В таком формате Трамп намерен выиграть третью, четвертую или пятую мировую войну без применения ядерного оружия и почти без насилия, уточнил обозреватель.
Китай Трамп хочет победить экономическим путем. Потом он рассчитывает вернуться к плану экс-президента США Джо Байдена по "удушению России", который не удался, потому что благодаря Китаю у России было окно возможностей в Азии. Без него Россия будет вынуждена превратится в автаркию и закрыться экономически, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он" на сайте Украина.ру.
Евгений Белаш интервью
11 марта, 19:30
Евгений Белаш: Операция "Труба" в Судже войдет в историю войн, и Украина сама подготовила для нее почвуЕще несколько дней назад сюжет "и тут из газопровода тихо вылезает русский спецназ" показался бы несмешной шуткой или откровенным бредом. В том и сложность реальных войн – часто невозможно предсказать развитие событий даже на пару часов вперед. Применения "Орешника" или хотя бы просто его наличия тоже никто из военных экспертов не ожидал.
 
НовостиСШАРоссияКитайДональд ТрампРостислав ИщенкоДжо БайденЕвропаЕСАзияЯпонияФилиппиныТайваньТихий океанмеждународные отношенияУкраина
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:54Путин рассказал, сколько Россия вложила в Белоруссию
20:38Освобождение Суджи стало переломным этапом Курской операции, противник понес огромные потери — Алехин
20:27Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу - Путин
20:19"В отстаивании свободы сербам нет равных". Чем закончится политический кризис в Республике Сербской
20:15Ищенко: США сделают Европу своим "боевым холопом", чтобы потом "задушить" Россию и победить Китай
20:01"Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин
20:00"В какой-то момент ВСУ побежали": Рамм рассказал, как ВС РФ разгромили колонну врага в Курской области
19:45Европа погибает: Ищенко о том, почему конфликт на Украине обернется для ЕС "новым Афганистаном"
19:39Ситуация в Курской области стремительно меняется – Путин
19:30Заход в Сумскую область и удар на Лебедевку: эксперт про неожиданный ход ВС РФ перед Курской операцией
19:16Россия согласна с идеей перемирия в зоне СВО – Путин
19:15"Америка для американцев": Ищенко рассказал, как и где Трамп будет выстраивать "бастион США"
18:34Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США
18:17Россия существенно расширила список санкций в отношении ЕС
18:00Европа робко начинает прозревать. Итоги 13 марта на Украине
17:57Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения
17:30Операция по освобождению Курской области вошла в заключительную стадию - Песков
17:11"Твой поезд на Украину отправляется через час". Париж рисует особый путь Европы, получается карикатура
17:10"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан" - МИД Венгрии
16:56Зачем Польше ядерное оружие и почему в Дании заговорили о нападении со стороны России и США – Ищенко
Лента новостейМолния