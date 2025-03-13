Ищенко: США сделают Европу своим "боевым холопом", чтобы потом "задушить" Россию и победить Китай
Бургер и флаг США
Трамп намерен выиграть новую мировую войну без применения ядерного оружия и почти без насилия. Китай он хочет победить экономическим путем. Потом Трамп рассчитывает вернуться к плану Байдена по "удушению России". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В целом новый мир Трампа "по-американски" должен выглядеть следующим образом. Его цитадель будет располагаться на американском континенте, рассказал эксперт.
Вперед будут выдвинуты форты вроде Японии, Филиппин, Тайваня, Австралии и Новой Зеландии, которые позволят США контролировать Тихий Океан и осуществлять блокаду Китая, добавил он.
"А Европа будет боевым холопом США, которая сдерживает Россию в рамках необходимости. Не воюет, но создает экзистенциальную угрозу, которая заставляет России концентрироваться на европейском направлении и развязывает США руки на китайском", — подчеркнул Ищенко.
В таком формате Трамп намерен выиграть третью, четвертую или пятую мировую войну без применения ядерного оружия и почти без насилия, уточнил обозреватель.
Китай Трамп хочет победить экономическим путем. Потом он рассчитывает вернуться к плану экс-президента США Джо Байдена по "удушению России", который не удался, потому что благодаря Китаю у России было окно возможностей в Азии. Без него Россия будет вынуждена превратится в автаркию и закрыться экономически, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он" на сайте Украина.ру.
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