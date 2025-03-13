Освобождение Суджи стало переломным этапом Курской операции, противник понес огромные потери — Алехин - 13.03.2025 Украина.ру
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Освобождение Суджи стало переломным этапом Курской операции, противник понес огромные потери — Алехин
Освобождение Суджи стало переломным этапом Курской операции, противник понес огромные потери — Алехин - 13.03.2025 Украина.ру
Освобождение Суджи стало переломным этапом Курской операции, противник понес огромные потери — Алехин
Возвращение Суджи под контроль России стало переломным этапом всей Курской операции, а ее итогом могут оказаться еще большие территориальные потери Украины. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-13T20:38
2025-03-13T20:38
новости
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плацдарм
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Передовые части ГВ "Север" уже действуют на территории Сумской области, сообщил эксперт, отметив, что это может быть началом создания санитарной зоны вокруг российских приграничных территорий, о чем недвусмысленно дал понять Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления Курской группировкой.Когда стало понятно, что дальнейшее продвижение ВСУ невозможно, основной задачей стало удержание Суджанского района. Когда стало очевидным, что российская армия давит и вытесняет из Суджи ВСУ, спасать ситуацию бросился лично главком ВСУ Александр Сырский, рассказал эксперт.У него это не получилось, поэтому, не мудрствуя лукаво, Сырский избавился от своего ставленника, свалив на него все провалы и неудачи."В боях под Суджей противник понес существенные потери в живой силе. Тем не менее киевский режим не оставляет безумную идею компенсировать выбывший личный состав за счет любых ресурсов, в том числе подростков 17-18 лет и женщин. Их на передовой более 5 тысяч, погибло уже более 100, ещё 300 получили тяжелые ранения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Игоря Гомольского "Большое Ухо войны. Как работает под Курском российская радиоэлектронная разведка" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, суджа, украина, геннадий алехин, александр сырский, вс рф, курская область, курск, плацдарм, освобождение, сво, спецоперация, война
Новости, Россия, Суджа, Украина, Геннадий Алехин, Александр Сырский, ВС РФ, Курская область, Курск, плацдарм, освобождение, СВО, Спецоперация, война

Освобождение Суджи стало переломным этапом Курской операции, противник понес огромные потери — Алехин

20:38 13.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Возвращение Суджи под контроль России стало переломным этапом всей Курской операции, а ее итогом могут оказаться еще большие территориальные потери Украины. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Передовые части ГВ "Север" уже действуют на территории Сумской области, сообщил эксперт, отметив, что это может быть началом создания санитарной зоны вокруг российских приграничных территорий, о чем недвусмысленно дал понять Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления Курской группировкой.
"Курская авантюра уже привела не только к морально-психологическим, но и кадровым последствиям для киевского режима: отправлен в отставку генерал-майор Дмитрий Красильников ключевая фигура в украинском вторжении", — подчеркнул Алехин.
Когда стало понятно, что дальнейшее продвижение ВСУ невозможно, основной задачей стало удержание Суджанского района. Когда стало очевидным, что российская армия давит и вытесняет из Суджи ВСУ, спасать ситуацию бросился лично главком ВСУ Александр Сырский, рассказал эксперт.
У него это не получилось, поэтому, не мудрствуя лукаво, Сырский избавился от своего ставленника, свалив на него все провалы и неудачи.
"В боях под Суджей противник понес существенные потери в живой силе. Тем не менее киевский режим не оставляет безумную идею компенсировать выбывший личный состав за счет любых ресурсов, в том числе подростков 17-18 лет и женщин. Их на передовой более 5 тысяч, погибло уже более 100, ещё 300 получили тяжелые ранения", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Игоря Гомольского "Большое Ухо войны. Как работает под Курском российская радиоэлектронная разведка" на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияСуджаУкраинаГеннадий АлехинАлександр СырскийВС РФКурская областьКурскплацдармосвобождениеСВОСпецоперациявойна
 
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