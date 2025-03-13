https://ukraina.ru/20250313/1061769000.html

Европа погибает: Ищенко о том, почему конфликт на Украине обернется для ЕС "новым Афганистаном"

Европа погибает: Ищенко о том, почему конфликт на Украине обернется для ЕС "новым Афганистаном" - 13.03.2025 Украина.ру

Европа погибает: Ищенко о том, почему конфликт на Украине обернется для ЕС "новым Афганистаном"

Конфликт на Украине может обернуться для Европы тем, чем Афганистан обернулся для Советского Союза. Он не стал главной причиной развала СССР, но стал катализатором тех процессов, которые происходили в Советском Союзе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-13T19:45

2025-03-13T19:45

2025-03-13T19:45

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холодная война

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Эксперт отметил, что не разделяет мнение о том, что для Европы украинский конфликт может обернуться Вьетнамом. Потому что война во Вьетнаме многому научила Соединенные Штаты, отметил он.Конфликт на Украине может обернуться для Европы тем, чем Афганистан стал для Советского Союза. Он не стал главной причиной развала СССР, и украинский конфликт здесь тоже не играет главную роль, указал обозреватель.Украина – это катализатор процессов, которые происходят в Евросоюзе, как Афганистан стал катализатором процессов, которые происходили в Советском Союзе, добавил он."Повторюсь, США после Вьетнама не развалились, а усилились. Они после Вьетнама победили в холодной войне, а не проиграли. А Европа сейчас проигрывает", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса — в материале Владимира Скачко "Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250312/1061755982.html

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новости, европа, украина, вьетнам, ростислав ищенко, ес, афганистан, сша, евросоюз, холодная война, ссср, конфликт