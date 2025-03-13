Европа погибает: Ищенко о том, почему конфликт на Украине обернется для ЕС "новым Афганистаном"
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Конфликт на Украине может обернуться для Европы тем, чем Афганистан обернулся для Советского Союза. Он не стал главной причиной развала СССР, но стал катализатором тех процессов, которые происходили в Советском Союзе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт отметил, что не разделяет мнение о том, что для Европы украинский конфликт может обернуться Вьетнамом. Потому что война во Вьетнаме многому научила Соединенные Штаты, отметил он.
"После нее они провели реформирование своей армии и в целом усилились. А Европа в процессе украинского конфликта погибает. Так что с Вьетнамом это сравнивать нельзя", — подчеркнул Ищенко.
Конфликт на Украине может обернуться для Европы тем, чем Афганистан стал для Советского Союза. Он не стал главной причиной развала СССР, и украинский конфликт здесь тоже не играет главную роль, указал обозреватель.
Украина – это катализатор процессов, которые происходят в Евросоюзе, как Афганистан стал катализатором процессов, которые происходили в Советском Союзе, добавил он.
"Повторюсь, США после Вьетнама не развалились, а усилились. Они после Вьетнама победили в холодной войне, а не проиграли. А Европа сейчас проигрывает", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые на сайте Украина.ру.
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