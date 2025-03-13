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Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу - Путин

Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу - Путин - 13.03.2025 Украина.ру

Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу - Путин

Двусторонний российско-белорусский договор о гарантиях безопасности вступил в законную силу. Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин.

2025-03-13T20:27

2025-03-13T20:27

2025-03-13T20:27

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Российский лидер на совместной с Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам переговоров сообщил, что 13 марта они подробно обсудили вопросы формирования общего оборонного пространства с учётом напряжённой обстановки в мире, в европейском регионе и границах России и Белоруссии.Он также отметил, что 13 марта состоялся обмен грамотами о ратификации подписанного 6 декабря 2024 года в Минске двустороннего договора о гарантиях безопасности.Он напомнил, что этим документом определяются взаимные союзнические обязательства по обеспечению надёжной обороны и безопасности России и Белоруссии, причём с использованием всего имеющегося арсенала сил и средств.В феврале президент России Владимир Путин внес на ратификацию 10-летний договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства."Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством Сторон", - говорилось в пояснительной записке.Согласно документу, Россия может размещать свои войска в Белоруссии. Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против Белоруссии ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия "создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".Подробности в публикации Совбезы России и Белоруссии обсудили обстановку у границ Союзного государства

https://ukraina.ru/20241225/1059952177.html

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новости, россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко, совбез, гарантии безопасности, национальная безопасность, союзное государство