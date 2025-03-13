Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу - Путин - 13.03.2025 Украина.ру
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Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу - Путин
Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу - Путин - 13.03.2025 Украина.ру
Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу - Путин
Двусторонний российско-белорусский договор о гарантиях безопасности вступил в законную силу. Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин.
2025-03-13T20:27
2025-03-13T20:27
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александр лукашенко
совбез
гарантии безопасности
национальная безопасность
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Российский лидер на совместной с Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам переговоров сообщил, что 13 марта они подробно обсудили вопросы формирования общего оборонного пространства с учётом напряжённой обстановки в мире, в европейском регионе и границах России и Белоруссии.Он также отметил, что 13 марта состоялся обмен грамотами о ратификации подписанного 6 декабря 2024 года в Минске двустороннего договора о гарантиях безопасности.Он напомнил, что этим документом определяются взаимные союзнические обязательства по обеспечению надёжной обороны и безопасности России и Белоруссии, причём с использованием всего имеющегося арсенала сил и средств.В феврале президент России Владимир Путин внес на ратификацию 10-летний договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства."Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством Сторон", - говорилось в пояснительной записке.Согласно документу, Россия может размещать свои войска в Белоруссии. Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против Белоруссии ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия "создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".Подробности в публикации Совбезы России и Белоруссии обсудили обстановку у границ Союзного государства
https://ukraina.ru/20241225/1059952177.html
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новости, россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко, совбез, гарантии безопасности, национальная безопасность, союзное государство
Новости, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Совбез, гарантии безопасности, национальная безопасность, Союзное государство

Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу - Путин

20:27 13.03.2025
 
Совместная пресс-конференция с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Совместная пресс-конференция с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко
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Двусторонний российско-белорусский договор о гарантиях безопасности вступил в законную силу. Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер на совместной с Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам переговоров сообщил, что 13 марта они подробно обсудили вопросы формирования общего оборонного пространства с учётом напряжённой обстановки в мире, в европейском регионе и границах России и Белоруссии.
"На белорусской территории развёрнута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Всё это надёжно прикрывает западные рубежи Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал Путин.
Он также отметил, что 13 марта состоялся обмен грамотами о ратификации подписанного 6 декабря 2024 года в Минске двустороннего договора о гарантиях безопасности.
"Таким образом, договор вступил в законную силу", - констатировал президент России.
Он напомнил, что этим документом определяются взаимные союзнические обязательства по обеспечению надёжной обороны и безопасности России и Белоруссии, причём с использованием всего имеющегося арсенала сил и средств.
В феврале президент России Владимир Путин внес на ратификацию 10-летний договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
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МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угрозЗапад может решиться опять дестабилизировать обстановку в Белоруссии, где снова проходит президентская кампания. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством Сторон", - говорилось в пояснительной записке.
Согласно документу, Россия может размещать свои войска в Белоруссии. Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против Белоруссии ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия "создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".
Подробности в публикации Совбезы России и Белоруссии обсудили обстановку у границ Союзного государства
 
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