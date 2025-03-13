https://ukraina.ru/20250313/1061789571.html
"Надеюсь, Россия пойдет на сделку": Трамп доволен согласием Москвы заключить перемирие
"Надеюсь, Россия пойдет на сделку": Трамп доволен согласием Москвы заключить перемирие - 13.03.2025 Украина.ру
"Надеюсь, Россия пойдет на сделку": Трамп доволен согласием Москвы заключить перемирие
Кровопролитие на Украине может прекратиться, если Россия согласится реализовать идею 30-дневного перемирия в вооружённом конфликте с Украиной. Об этом 13 марта в Белом доме заявил журналистам президент США Дональд Трамп
2025-03-13T21:56
2025-03-13T21:56
2025-03-13T21:56
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"Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы", - заявил Трамп.Он выразил уверенность в последующем за перемирием нежелании Москвы и Киева возвращаться к боевым действиям.По мнению президента США, хорошие новости приходят из Москвы, где Владимир Путин публично заявил о поддержке перемирия с Украиной.Он также сообщил журналистам перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте, что не верит в обоснованность заявлений союзников по Североатлантическому альянсу, сообщающих о возможности российского нападения.Трамп обратил внимание журналистов: Вашингтон обсуждает условия мира и с Москвой, и с Киевом.Он также отметил, что чувствительные для Москвы вопросы тоже обсуждаются и у Белого дома нет оснований применять к российским властям рычаги давления."У нас есть рычаги, - сказал он. - Но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения. Судя по сегодняшним заявлениям, они идут весьма хорошо".В целом, по мнению Трампа, есть вероятность не только кратковременного, но и полного прекращения боевых действий в зоне российско-украинского конфликта.По его словам, спецпосланник президента США Стивом Уиткофф и другие представители делегации Вашингтона проводят в Москве "очень серьёзные обсуждения". Трамп также желает встретиться с президентом России."Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил, но нам нужно побыстрее с этим покончить", - сказал Трамп.Также 13 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президентом США Стивом Уиткоффом состоится вечером 13 марта в закрытом формате. Подробности в публикации Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США
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новости, сша, москва, россия, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, нато, сво, переговоры, перемирие, украина, дипломатия
Новости, США, Москва, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, НАТО, СВО, переговоры, перемирие, Украина, дипломатия
"Надеюсь, Россия пойдет на сделку": Трамп доволен согласием Москвы заключить перемирие
Кровопролитие на Украине может прекратиться, если Россия согласится реализовать идею 30-дневного перемирия в вооружённом конфликте с Украиной. Об этом 13 марта в Белом доме заявил журналистам президент США Дональд Трамп
"Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы", - заявил Трамп.
Он выразил уверенность в последующем за перемирием нежелании Москвы и Киева
возвращаться к боевым действиям.
По мнению президента США, хорошие новости приходят из Москвы, где Владимир Путин
публично заявил о поддержке перемирия с Украиной.
"То, что он сказал сегодня, - это многообещающее заявление", - сказал Трамп.
Он также сообщил журналистам перед встречей с генсеком НАТО
Марком Рютте, что не верит в обоснованность заявлений союзников по Североатлантическому альянсу, сообщающих о возможности российского нападения.
Трамп обратил внимание журналистов: Вашингтон
обсуждает условия мира и с Москвой, и с Киевом.
"Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены, а также все остальные элементы окончательного соглашения", - заявил президент США.
Он также отметил, что чувствительные для Москвы вопросы тоже обсуждаются и у Белого дома нет оснований применять к российским властям рычаги давления.
"У нас есть рычаги, - сказал он. - Но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения. Судя по сегодняшним заявлениям, они идут весьма хорошо".
В целом, по мнению Трампа, есть вероятность не только кратковременного, но и полного прекращения боевых действий в зоне российско-украинского конфликта.
"Мы вышли из тупика", - констатировал президент США.
По его словам, спецпосланник президента США Стивом Уиткофф
и другие представители делегации Вашингтона проводят в Москве "очень серьёзные обсуждения". Трамп также желает встретиться с президентом России.
"Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил, но нам нужно побыстрее с этим покончить", - сказал Трамп.
Также 13 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков
заявил, что Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президентом США Стивом Уиткоффом состоится вечером 13 марта в закрытом формате.