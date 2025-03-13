https://ukraina.ru/20250313/1061789571.html

"Надеюсь, Россия пойдет на сделку": Трамп доволен согласием Москвы заключить перемирие

"Надеюсь, Россия пойдет на сделку": Трамп доволен согласием Москвы заключить перемирие - 13.03.2025 Украина.ру

"Надеюсь, Россия пойдет на сделку": Трамп доволен согласием Москвы заключить перемирие

Кровопролитие на Украине может прекратиться, если Россия согласится реализовать идею 30-дневного перемирия в вооружённом конфликте с Украиной. Об этом 13 марта в Белом доме заявил журналистам президент США Дональд Трамп

2025-03-13T21:56

2025-03-13T21:56

2025-03-13T21:56

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"Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы", - заявил Трамп.Он выразил уверенность в последующем за перемирием нежелании Москвы и Киева возвращаться к боевым действиям.По мнению президента США, хорошие новости приходят из Москвы, где Владимир Путин публично заявил о поддержке перемирия с Украиной.Он также сообщил журналистам перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте, что не верит в обоснованность заявлений союзников по Североатлантическому альянсу, сообщающих о возможности российского нападения.Трамп обратил внимание журналистов: Вашингтон обсуждает условия мира и с Москвой, и с Киевом.Он также отметил, что чувствительные для Москвы вопросы тоже обсуждаются и у Белого дома нет оснований применять к российским властям рычаги давления."У нас есть рычаги, - сказал он. - Но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения. Судя по сегодняшним заявлениям, они идут весьма хорошо".В целом, по мнению Трампа, есть вероятность не только кратковременного, но и полного прекращения боевых действий в зоне российско-украинского конфликта.По его словам, спецпосланник президента США Стивом Уиткофф и другие представители делегации Вашингтона проводят в Москве "очень серьёзные обсуждения". Трамп также желает встретиться с президентом России."Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил, но нам нужно побыстрее с этим покончить", - сказал Трамп.Также 13 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президентом США Стивом Уиткоффом состоится вечером 13 марта в закрытом формате. Подробности в публикации Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США

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новости, сша, москва, россия, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, нато, сво, переговоры, перемирие, украина, дипломатия