https://ukraina.ru/20250313/1061775152.html

Толстая красная линия русофобии. Чем Уиткофф может заинтересовать Кремль

Толстая красная линия русофобии. Чем Уиткофф может заинтересовать Кремль - 13.03.2025 Украина.ру

Толстая красная линия русофобии. Чем Уиткофф может заинтересовать Кремль

Прошло уже два дня после согласования в Джидде соглашения между Украиной и США об украинском перемирии, а по-прежнему нет ни самого перемирия, ни ясности в том, будет ли оно вообще. Потому что мириться-то Украине нужно с Россией, а Москва о нем ни сном ни духом.

2025-03-13T14:53

2025-03-13T14:53

2025-03-13T14:53

россия

сша

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

украина

сво

переговоры

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061775846_216:0:1076:484_1920x0_80_0_0_9f4070d0221975d8a51ae686c04112f6.jpg.webp

Зато Киев, конкретнее – сам просроченный Владимир Зеленский, делают всё, чтобы перемирие так и не наступило, но появилась возможность обвинить в его срыве Россию. Несмотря даже на то, что Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, главного, как считается, бенефициара джиддских договоренностей, прибыл в Москву. Чтобы обсудить с российской стороной соглашение о прекращении боевых действий на Украине. И заинтересовать российское руководство указанным перемирием. И дать возможность Трампу таки прослыть главным миротворцем, достойным Нобелевской премии мира, которая ну очень свербит Дональду Фредовичу.Добиться взаимного удовлетворения от всех сторон (США, Украины, Европы, которая, как та жаба, лапу тянет, когда коня куют, и, разумеется, России) очень сложно. Слишком уж разные стартовые условия для удовлетворения каждой из этой дипломатической тягомотины. И главное противоречие, ставшее основной проблемой, – это тотальное несовпадение положений о перемирии и позиций Украины и Европы, выступающих в одной связке, и США, которые тоже часть коллективного Запада, развязавшего войну в Украине, но сейчас пытаются играть роль посредника-миротворца. Они хотят мира как бы по разным причинам и идут к нему с разных концов.Хуже всего, конечно, Украине. О ее делегации в Джидде уже совершенно правильно и максимально точно шутят: она прибыла на переговоры и вошла в переговорную комнату со своим мнением, а вышла с чужим. До Джидды она хотела бороться до конца и давить на Россию, для чего организовала террористическую атаку дронами на российские области. А ее взяли за кадык и нагнули, заставив клясться в неизбывной любви к миру. Точнее – к перемирию. Для начала – на 30 дней.Но на самом-то деле неонацистскому режиму Зеленского мир в спецвоенной операции (СВО) нужен, как зайцу стоп-сигнал. Мир для него – это политический конец с обязательной ответственностью за содеянное со страной. Война же – это возможность жировать и дальше. А также – избежать ответственности.И в этом вопросе Украину в полной мере поддерживают европейские "ястребы войны" из руководства ЕС, Франции и Великобритании. Для них война – это тоже не только сохранение у власти, но и возможность неслабо подзаработать на перевооружении Европы. Точнее – на превращении ЕС в военизированную организацию, на что готовы потратить 800 млрд евро до 2030 года.Проблема же Украины в том, что "ястребы" Европы рассматривают ее воюющую, как часть общей европейской безопасности. Как инструмент сдерживания и предотвращения возможной агрессии России на европросторы. Вот потому-то Европа и выступает сегодня против любой демилитаризации Украины. Для Европы сильная, до зубов вооруженная Украина – это и есть самый надежный инструмент российского сдерживания. До того времени, когда до зубов вооружится сама Европа.Поэтому опять Зеленского фактически вынудили сменить ролевую модель. В Джидде его заставили сменить роль холуя воинственного на холуя миролюбивого. От имени Зеленского делегация о смене его роли заявила. Но когда она прибыла в Киев, а из Европы были подтверждены старые вводные и США заявили, что вернули и военную помощь, и возможность пользоваться разведданными, то Зеленский опять вернулся к прежней роли холуя-воинственного – встал в позу воителя-русофоба.Он опять почувствовал себя "победителем Путина", способным и дальше побеждать, и начал нести прежнюю пургу об "украинской несгибаемости". Выступая перед нацией, он опять подтвердил старые нарративы войны. И главный среди них: "Мы воюем за нашу независимость. И потому признавать любые оккупированные территории за Россией мы не будем. Это факт. Наши люди сражались за это, наши герои погибали. Сколько раненых, сколько всего прошло. Поэтому никто не забудет об этом. Когда я говорю, что никто не забудет, — это самая главная красная линия".И дальше Зеленский опять обвинил Россию во всех смертных грехах, потребовал оружия против нее и призвал весь Запада скопом навалиться на нее и нанести-таки стратегическое поражение.Вот так вот: русофобия, истеричная и агрессивная, – это главная линия Зеленского, от которой он и будет, во всяком случае, собирается плясать. Уже после Джидды Украина:– заявила, что не будет не время перемирия прекращать мобилизацию и отменять военное положение, что сделало бы возможным проведение выборов и возможную смену Зеленского на посту президента;– обвинила Россию в эскалации войны, но сама повторила свирепые дроновые атаки на мирные регионы "материковой" России;– устами черноротой клевретки Зеленского Марьяны Безуглой объявили команду Трампа "врагами Украину и союзниками Путина";– усилиями своего парламента усилила наступление на русский язык: в Верховной Раде зарегистрирован закон о полном запрете использования русского языка в школах, даже в частных разговорах на переменах.Задачу же Уиткоффу в Москве нарезал сам Трамп, который после Джидды уже, как сообщает Reuters, выразил надежду, что Москва примет предложение о 30-дневном перемирии, поскольку прекращение огня на Украине будет выгодно России. Более того, по словам Трампа, он уже получил некоторые "позитивные сообщения" на этот счет, но они, по его словам, "пока что ничего не значат", так как ситуация "очень серьезная". "Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир", — сказал Трамп.И сейчас возникла та самая главная проблема – несоответствие джиддского перемирия целям СВО, в которой Россия сегодня медленно, но уверенно и системно побеждает.Для России остановка огня сейчас, перемирие – это остановка победы. И в этом главное лукавство перемирия из Джидды, которое Россию ограничивает, а вот Западу – то ли Европе, то ли США, то ли даже Зеленскому – даже возможность обвинять Москву в нежелании мира.И западные аналитики это отлично понимают. Равно как понимают они и то, почему официальная Москва пока так осторожничает и с комментариями Джиддского перемирия, и – тем более! – с выполнением его положений. Например, всем понятно, почему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться конкретики. А российский посол в Лондоне Андрей Келин исключил прекращение огня на Украине до согласования с Вашингтоном конкретных пошаговых параметров мирного соглашения.У России явно свои требования и к перемирию, и к миру. Они должны дать ей гарантии безопасности, а не просто временное прекращение огня. Wall Street Journal со ссылкой на анонимного российского дипломата обнародовала список требований к перемирию в Украине, который якобы выкатила Москва американцам и вообще всем, кто хочет помирить ее с Зеленским.Смысл требование сводится к одному: как сказал якобы дипломат, "Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня в Украине на 30 дней, но мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение – без мирного соглашения остановка боев маловероятна".Агентство же Reuters утверждает, что точные пункты этого списка пока неизвестны, как и вопрос, пойдет ли Москва на переговоры с Киевом до того, как требования будут приняты. Но характеризует предложения Кремля как масштабные и схожие с ранее озвученными требованиями к Украине, США и НАТО. И с теми, которые российские и американские официальные лица обсуждали в ходе личных и виртуальных бесед в течение последних трех недель.Среди этих требований для организации перемирия и начала мирных переговоров – 1) отмена Зеленским собственного указа о запрете на переговоры с Москвой; 2) признание "новых территориальных реалий на земле"; 3) украинские выборы; 4) заявление об украинском нейтралитете; 5) запрет на поставки западного вооружения Киеву; 6) отказ Запада от размещения на территории Украины своих миротворцев и от любого военного сотрудничества; 7) согласие на сокращение численного состава ВСУ в процессе демилитаризации.То есть практически все, что уже фактически отвергли Зеленский, и европейские "ястребы", стоящие за его спиной и науськивающие на войну.С другой стороны, если выдвинутые Россией требования соответствуют действительности, то они и являются предметом предстоящих политических и дипломатических торгов, от которых зависит, какие из этих пунктов удастся отстоять, а какие снять в поиске и в качестве компромисса. Это очень сложный компромисс, когда Россия хочет мира и безопасности, а русофобы жаждут ее победить и разрушить.Больше читайте в статье Владимира Скачко "Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250311/1061710169.html

https://ukraina.ru/20250313/1061771826.html

россия

сша

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, украина, сво, переговоры, ес, нато, москва, reuters, верховная рада, эксклюзив