https://ukraina.ru/20250313/1061787740.html

Ситуация в Курской области стремительно меняется – Путин

Ситуация в Курской области стремительно меняется – Путин - 13.03.2025 Украина.ру

Ситуация в Курской области стремительно меняется – Путин

Армия России добивается быстрого изменения ситуации в зоне боевых действий и последовательно возвращает контроль над населёнными пунктами Курской области. Об этом 13 марта на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил президент России Владимир Путин

2025-03-13T19:39

2025-03-13T19:39

2025-03-13T19:39

новости

россия

курская область

суджа

владимир путин

кто

перемирие

всу

военные преступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061787606_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_4296251931e9a6609133f16f92080776.jpg

Оценивая ситуацию "на земле" в зоне боевых действий, президент России констатировал позитивные изменения."Она стремительно меняется, - сказал Путин. - Вот, вчера в ходе доклада командующий группировкой "Север", его заместитель, мне сказали вчера: "Завтра Суджа будет в наших руках". Именно так и произошло".Президент России обратил внимание на темпы освобождения населённых пунктов Курской области в окрестностях Суджи.По его словам, вся агломерация возвращается под российский контроль, а украинские интервенты пытаются выйти оттуда маленькими группами по два-три человека.Президент России также коснулся этой темы, когда отвечал на вопрос о согласии Москвы на перемирие с Украиной. По его словам, есть вопрос с присутствием ВСУ и иностранных наёмников в Курской области при объявлении перемирия."Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?" – сказал президент.Подробности в публикации Россия согласна с идеей перемирия в зоне СВО – Путин

https://ukraina.ru/20250313/1061784999.html

россия

курская область

суджа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, суджа, владимир путин, кто, перемирие, всу, военные преступления