https://ukraina.ru/20250313/1061782274.html

"Твой поезд на Украину отправляется через час". Париж рисует особый путь Европы, получается карикатура

"Твой поезд на Украину отправляется через час". Париж рисует особый путь Европы, получается карикатура - 13.03.2025 Украина.ру

"Твой поезд на Украину отправляется через час". Париж рисует особый путь Европы, получается карикатура

Европейские чиновники увеличивают оборонные бюджеты, в Париже собирают начальников генштабов армий стран Европы. Обычных граждан ЕС не спрашивают - во Франции им отведено место на карикатурах

2025-03-13T17:11

2025-03-13T17:11

2025-03-13T17:11

эксклюзив

европа

франция

париж

дональд трамп

эммануэль макрон

йенс столтенберг

минобороны

ес

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"Молодежь, Франция зовет". Под таким заголовком вышел свежий номер французского сатирического журнала "Шарли Эбдо". Карикатурист изобразил на обложке молодого человека, праздно валяющегося на кровати со смартфоном в руке. Над ним как бы в грезах нависла полуобнаженная тетка. Она тычет в него пальцем и говорит:"Вставай, бездельник! Твой поезд на Украину отправляется через час".Молодой человек ленится. Он косо смотрит не то на тетку, не то читает новости в смартфоне, на которые ему, по большему счету, наплевать. У кровати валяются рулоны туалетной бумаги и пачка чего-то съедобного. Матрас прожжен угольком от сигареты. Все в грязи.А в новостях, надо полагать, президент Эмманюэль Макрон со своим ядерным зонтиком для Европы. Он прогревает публику на тему возможной отправки войск на помощь Киеву и собирает начальников генштабов армий стран Европы на Парижском оборонном форуме. 13 марта - третий, заключительный день форума.Президент США Дональд Трамп навел шороху в Европе, европейцы реагируют и выстаивают стратегию - приблизительно так рассматривают французские аналитики сложившуюся ситуацию. Каждый день американский лидер выступает с какими-то заявлениями, на которые Елисейский дворец считает себя обязанным как-то реагировать. Трамп говорит про Украину - Франция тут как тут. Трамп говорит про климат - Париж не отстает. Во всей этой круговерти сообщений единственный достоверный факт заключается в том, что ситуация меняется слишком быстро.Известный французский исследователь, профессор высшей бизнес-школы в Париже (HEC Paris) Франсуа Жеменн накануне был на встрече "с очень высокопоставленным канадским чиновником", который ему сказал, что Канада якобы находится в состоянии войны с США. Об этом Жеменн рассказал на полях Парижского оборонного форума 13 марта. Штаты проводят экспансивную политику, в основе которой находятся полезные ископаемые и углеводородные ресурсы, за территориальной экспансией стоит фундаментальный энергетический вопрос, сказал он.Белый дом реализует стратегию по насыщению информационного пространства заявлениями, противоречащими друг другу. Поэтому в интересах Франции, как считает Жеменн, найти собственный европейский путь, который бы не зависел от хозяина Овального кабинета в Вашингтоне."На мой взгляд, худшее, что мы можем сделать, - это отвернуться и подождать, пока через четыре года не будет избран более дружелюбный президент", - сказал он.Евросоюз без сотрудничества со Штатами в области обороны и энергетики движется к катастрофе. Но если в Европе посмотрят на это под другим углом, окажется, что это некое окно возможностей, шанс для трансформации и возникающие в связи с этим трудности.А трудности заключаются в том, что осознание "особого пути Европы" превращается в политический, социальный и экономический проект. Если власти не смогут добиться успеха…"Вы увидите европейцев, которые начнут оспаривать тот факт, что мы тратим такие бюджеты на перевооружение Европы, на оборону, и что эти бюджеты не могут быть использованы ни для чего другого", - сказал Жеменн.Довольно пессимистично, как указал Жеменну французский журналист. Был бы это карикатурист "Шарли Эбдо", он бы изобразил и особый европейский путь в виде тетки. А Минобороны Франции провело прямую трансляцию интервью с не менее важной дамой, играющей роль молодежного лидера натовцев.Мари-Доха Безансено, помощник генсека НАТО по общественной дипломатии, пришла на форум одетой по-молодежному. Скромные джинсы в обтяжку, черный пиджак, из-под рукавов которого торчали красные манжеты рубашки, волосы распущены, а в ушах - винтажные серьги с камнями. Безансено работала с молодежью при НАТО еще при Йенсе Столтенберге и досталась "по наследству" Марку Рютте.Мобилизация общества - это то, о чем говорят повсюду на Парижском оборонном форуме, сказала она. Мобилизация - это настроение, которое преобладает в коридорах НАТО. А чтобы зрителям стало не так страшно - "мобилизация для достижения мира", уточнила она."Это момент действия, мобилизации. Видите ли, никогда еще не было так много встреч всех этих глав государств, глав правительств, которые встречаются в Париже, Лондоне, Брюсселе и т. д. с генеральным секретарем НАТО, с президентом Европейской комиссии. Таким образом, существует очень сильная мобилизация на достижение мира, на реализацию мирного плана", - сказала она.Некоторые представители стран, сказала Безансено, так и говорят: "если бы не НАТО, я не знаю, где бы была моя страна сейчас"."Итак, я все же хотел бы сказать несколько слов об Украине", - перебил ее журналист.В 2022 году была принята концепция НАТО, согласно которой в качестве стратегических угроз альянс воспринимает Россию и терроризм. Эта концепция неизменна, заявила Безансено. Каково будет место Соединенных Штатов в альянсе - остается вопросом. "Не совсем ясно, что США собираются делать с НАТО", - сказала Безансено.По ее словам, краеугольным камнем Североатлантического альянса остается статья 5 Устава организации о взаимной обороне. Это положение о солидарности, укреплении и создании альянса.А французская армия внутри НАТО - вторая после США по численности и мощи. Кроме этого, Франция - единственная ядерная держава в Евросоюзе. Поэтому возможность расширения ядерного зонтика Макрона на Германию, по словам Безансено, воспринимается как революция и в Париже, и в Берлине.Из слов следует: то, что Трамп поднимает планку оборонных расходов до 3-5% от ВВП стран НАТО, очень хорошо. За один день ничего не произойдет, но о чем-то в НАТО уже договорились. Бремя финансовой нагрузки будет "немного распределено", но как - главная по общественной дипломатии говорить не стала.А если натовцы в этом не добьются успеха…Говоря словами профессора Жеменна, вы увидите европейцев, оспаривающих факт растраты огромных оборонных бюджетов. И да, с кровати тогда встанет даже тот лежебока с карикатуры, от которого требовала собираться на Украину Франция. А, может, и сама Мари-Доха.

https://ukraina.ru/20250312/1061747684.html

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эксклюзив, европа, франция, париж, дональд трамп, эммануэль макрон, йенс столтенберг, минобороны, ес, нато