https://ukraina.ru/20250313/1061782274.html
"Твой поезд на Украину отправляется через час". Париж рисует особый путь Европы, получается карикатура
"Твой поезд на Украину отправляется через час". Париж рисует особый путь Европы, получается карикатура - 13.03.2025 Украина.ру
"Твой поезд на Украину отправляется через час". Париж рисует особый путь Европы, получается карикатура
Европейские чиновники увеличивают оборонные бюджеты, в Париже собирают начальников генштабов армий стран Европы. Обычных граждан ЕС не спрашивают - во Франции им отведено место на карикатурах
2025-03-13T17:11
2025-03-13T17:11
2025-03-13T17:11
эксклюзив
европа
франция
париж
дональд трамп
эммануэль макрон
йенс столтенберг
минобороны
ес
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061781823_0:113:1268:826_1920x0_80_0_0_6bbed2e57c2898a379691863637328ab.jpg
"Молодежь, Франция зовет". Под таким заголовком вышел свежий номер французского сатирического журнала "Шарли Эбдо". Карикатурист изобразил на обложке молодого человека, праздно валяющегося на кровати со смартфоном в руке. Над ним как бы в грезах нависла полуобнаженная тетка. Она тычет в него пальцем и говорит:"Вставай, бездельник! Твой поезд на Украину отправляется через час".Молодой человек ленится. Он косо смотрит не то на тетку, не то читает новости в смартфоне, на которые ему, по большему счету, наплевать. У кровати валяются рулоны туалетной бумаги и пачка чего-то съедобного. Матрас прожжен угольком от сигареты. Все в грязи.А в новостях, надо полагать, президент Эмманюэль Макрон со своим ядерным зонтиком для Европы. Он прогревает публику на тему возможной отправки войск на помощь Киеву и собирает начальников генштабов армий стран Европы на Парижском оборонном форуме. 13 марта - третий, заключительный день форума.Президент США Дональд Трамп навел шороху в Европе, европейцы реагируют и выстаивают стратегию - приблизительно так рассматривают французские аналитики сложившуюся ситуацию. Каждый день американский лидер выступает с какими-то заявлениями, на которые Елисейский дворец считает себя обязанным как-то реагировать. Трамп говорит про Украину - Франция тут как тут. Трамп говорит про климат - Париж не отстает. Во всей этой круговерти сообщений единственный достоверный факт заключается в том, что ситуация меняется слишком быстро.Известный французский исследователь, профессор высшей бизнес-школы в Париже (HEC Paris) Франсуа Жеменн накануне был на встрече "с очень высокопоставленным канадским чиновником", который ему сказал, что Канада якобы находится в состоянии войны с США. Об этом Жеменн рассказал на полях Парижского оборонного форума 13 марта. Штаты проводят экспансивную политику, в основе которой находятся полезные ископаемые и углеводородные ресурсы, за территориальной экспансией стоит фундаментальный энергетический вопрос, сказал он.Белый дом реализует стратегию по насыщению информационного пространства заявлениями, противоречащими друг другу. Поэтому в интересах Франции, как считает Жеменн, найти собственный европейский путь, который бы не зависел от хозяина Овального кабинета в Вашингтоне."На мой взгляд, худшее, что мы можем сделать, - это отвернуться и подождать, пока через четыре года не будет избран более дружелюбный президент", - сказал он.Евросоюз без сотрудничества со Штатами в области обороны и энергетики движется к катастрофе. Но если в Европе посмотрят на это под другим углом, окажется, что это некое окно возможностей, шанс для трансформации и возникающие в связи с этим трудности.А трудности заключаются в том, что осознание "особого пути Европы" превращается в политический, социальный и экономический проект. Если власти не смогут добиться успеха…"Вы увидите европейцев, которые начнут оспаривать тот факт, что мы тратим такие бюджеты на перевооружение Европы, на оборону, и что эти бюджеты не могут быть использованы ни для чего другого", - сказал Жеменн.Довольно пессимистично, как указал Жеменну французский журналист. Был бы это карикатурист "Шарли Эбдо", он бы изобразил и особый европейский путь в виде тетки. А Минобороны Франции провело прямую трансляцию интервью с не менее важной дамой, играющей роль молодежного лидера натовцев.Мари-Доха Безансено, помощник генсека НАТО по общественной дипломатии, пришла на форум одетой по-молодежному. Скромные джинсы в обтяжку, черный пиджак, из-под рукавов которого торчали красные манжеты рубашки, волосы распущены, а в ушах - винтажные серьги с камнями. Безансено работала с молодежью при НАТО еще при Йенсе Столтенберге и досталась "по наследству" Марку Рютте.Мобилизация общества - это то, о чем говорят повсюду на Парижском оборонном форуме, сказала она. Мобилизация - это настроение, которое преобладает в коридорах НАТО. А чтобы зрителям стало не так страшно - "мобилизация для достижения мира", уточнила она."Это момент действия, мобилизации. Видите ли, никогда еще не было так много встреч всех этих глав государств, глав правительств, которые встречаются в Париже, Лондоне, Брюсселе и т. д. с генеральным секретарем НАТО, с президентом Европейской комиссии. Таким образом, существует очень сильная мобилизация на достижение мира, на реализацию мирного плана", - сказала она.Некоторые представители стран, сказала Безансено, так и говорят: "если бы не НАТО, я не знаю, где бы была моя страна сейчас"."Итак, я все же хотел бы сказать несколько слов об Украине", - перебил ее журналист.В 2022 году была принята концепция НАТО, согласно которой в качестве стратегических угроз альянс воспринимает Россию и терроризм. Эта концепция неизменна, заявила Безансено. Каково будет место Соединенных Штатов в альянсе - остается вопросом. "Не совсем ясно, что США собираются делать с НАТО", - сказала Безансено.По ее словам, краеугольным камнем Североатлантического альянса остается статья 5 Устава организации о взаимной обороне. Это положение о солидарности, укреплении и создании альянса.А французская армия внутри НАТО - вторая после США по численности и мощи. Кроме этого, Франция - единственная ядерная держава в Евросоюзе. Поэтому возможность расширения ядерного зонтика Макрона на Германию, по словам Безансено, воспринимается как революция и в Париже, и в Берлине.Из слов следует: то, что Трамп поднимает планку оборонных расходов до 3-5% от ВВП стран НАТО, очень хорошо. За один день ничего не произойдет, но о чем-то в НАТО уже договорились. Бремя финансовой нагрузки будет "немного распределено", но как - главная по общественной дипломатии говорить не стала.А если натовцы в этом не добьются успеха…Говоря словами профессора Жеменна, вы увидите европейцев, оспаривающих факт растраты огромных оборонных бюджетов. И да, с кровати тогда встанет даже тот лежебока с карикатуры, от которого требовала собираться на Украину Франция. А, может, и сама Мари-Доха.
https://ukraina.ru/20250312/1061747684.html
европа
франция
париж
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061781823_8:0:1260:939_1920x0_80_0_0_40faf60ace5e34ea229c0149e8bf39cb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
эксклюзив, европа, франция, париж, дональд трамп, эммануэль макрон, йенс столтенберг, минобороны, ес, нато
"Твой поезд на Украину отправляется через час". Париж рисует особый путь Европы, получается карикатура
корреспондент издания Украина.ру
Европейские чиновники увеличивают оборонные бюджеты, в Париже собирают начальников генштабов армий стран Европы. Обычных граждан ЕС не спрашивают - во Франции им отведено место на карикатурах
"Молодежь, Франция зовет". Под таким заголовком вышел свежий номер французского сатирического журнала "Шарли Эбдо". Карикатурист изобразил на обложке молодого человека, праздно валяющегося на кровати со смартфоном в руке. Над ним как бы в грезах нависла полуобнаженная тетка. Она тычет в него пальцем и говорит:
"Вставай, бездельник! Твой поезд на Украину отправляется через час".
Молодой человек ленится. Он косо смотрит не то на тетку, не то читает новости в смартфоне, на которые ему, по большему счету, наплевать. У кровати валяются рулоны туалетной бумаги и пачка чего-то съедобного. Матрас прожжен угольком от сигареты. Все в грязи.
А в новостях, надо полагать, президент Эмманюэль Макрон со своим ядерным зонтиком для Европы. Он прогревает публику на тему возможной отправки войск на помощь Киеву и собирает начальников генштабов армий стран Европы на Парижском оборонном форуме. 13 марта - третий, заключительный день форума.
Президент США Дональд Трамп навел шороху в Европе, европейцы реагируют и выстаивают стратегию - приблизительно так рассматривают французские аналитики сложившуюся ситуацию. Каждый день американский лидер выступает с какими-то заявлениями, на которые Елисейский дворец считает себя обязанным как-то реагировать. Трамп говорит про Украину - Франция тут как тут. Трамп говорит про климат - Париж не отстает. Во всей этой круговерти сообщений единственный достоверный факт заключается в том, что ситуация меняется слишком быстро.
Известный французский исследователь, профессор высшей бизнес-школы в Париже (HEC Paris) Франсуа Жеменн накануне был на встрече "с очень высокопоставленным канадским чиновником", который ему сказал, что Канада якобы находится в состоянии войны с США. Об этом Жеменн рассказал на полях Парижского оборонного форума 13 марта. Штаты проводят экспансивную политику, в основе которой находятся полезные ископаемые и углеводородные ресурсы, за территориальной экспансией стоит фундаментальный энергетический вопрос, сказал он.
Белый дом реализует стратегию по насыщению информационного пространства заявлениями, противоречащими друг другу. Поэтому в интересах Франции, как считает Жеменн, найти собственный европейский путь, который бы не зависел от хозяина Овального кабинета в Вашингтоне.
"На мой взгляд, худшее, что мы можем сделать, - это отвернуться и подождать, пока через четыре года не будет избран более дружелюбный президент", - сказал он.
Евросоюз без сотрудничества со Штатами в области обороны и энергетики движется к катастрофе. Но если в Европе посмотрят на это под другим углом, окажется, что это некое окно возможностей, шанс для трансформации и возникающие в связи с этим трудности.
А трудности заключаются в том, что осознание "особого пути Европы" превращается в политический, социальный и экономический проект. Если власти не смогут добиться успеха…
"Вы увидите европейцев, которые начнут оспаривать тот факт, что мы тратим такие бюджеты на перевооружение Европы, на оборону, и что эти бюджеты не могут быть использованы ни для чего другого", - сказал Жеменн.
Довольно пессимистично, как указал Жеменну французский журналист. Был бы это карикатурист "Шарли Эбдо", он бы изобразил и особый европейский путь в виде тетки. А Минобороны Франции провело прямую трансляцию интервью с не менее важной дамой, играющей роль молодежного лидера натовцев.
Мари-Доха Безансено, помощник генсека НАТО по общественной дипломатии, пришла на форум одетой по-молодежному. Скромные джинсы в обтяжку, черный пиджак, из-под рукавов которого торчали красные манжеты рубашки, волосы распущены, а в ушах - винтажные серьги с камнями. Безансено работала с молодежью при НАТО еще при Йенсе Столтенберге и досталась "по наследству" Марку Рютте.
Мобилизация общества - это то, о чем говорят повсюду на Парижском оборонном форуме, сказала она. Мобилизация - это настроение, которое преобладает в коридорах НАТО. А чтобы зрителям стало не так страшно - "мобилизация для достижения мира", уточнила она.
"Это момент действия, мобилизации. Видите ли, никогда еще не было так много встреч всех этих глав государств, глав правительств, которые встречаются в Париже, Лондоне, Брюсселе и т. д. с генеральным секретарем НАТО, с президентом Европейской комиссии. Таким образом, существует очень сильная мобилизация на достижение мира, на реализацию мирного плана", - сказала она.
Некоторые представители стран, сказала Безансено, так и говорят: "если бы не НАТО, я не знаю, где бы была моя страна сейчас".
"Итак, я все же хотел бы сказать несколько слов об Украине", - перебил ее журналист.
В 2022 году была принята концепция НАТО, согласно которой в качестве стратегических угроз альянс воспринимает Россию и терроризм. Эта концепция неизменна, заявила Безансено. Каково будет место Соединенных Штатов в альянсе - остается вопросом. "Не совсем ясно, что США собираются делать с НАТО", - сказала Безансено.
По ее словам, краеугольным камнем Североатлантического альянса остается статья 5 Устава организации о взаимной обороне. Это положение о солидарности, укреплении и создании альянса.
А французская армия внутри НАТО - вторая после США по численности и мощи. Кроме этого, Франция - единственная ядерная держава в Евросоюзе. Поэтому возможность расширения ядерного зонтика Макрона на Германию, по словам Безансено, воспринимается как революция и в Париже, и в Берлине.
Из слов следует: то, что Трамп поднимает планку оборонных расходов до 3-5% от ВВП стран НАТО, очень хорошо. За один день ничего не произойдет, но о чем-то в НАТО уже договорились. Бремя финансовой нагрузки будет "немного распределено", но как - главная по общественной дипломатии говорить не стала.
А если натовцы в этом не добьются успеха…
Говоря словами профессора Жеменна, вы увидите европейцев, оспаривающих факт растраты огромных оборонных бюджетов. И да, с кровати тогда встанет даже тот лежебока с карикатуры, от которого требовала собираться на Украину Франция. А, может, и сама Мари-Доха.