Путин рассказал, сколько Россия вложила в Белоруссию - 13.03.2025 Украина.ру
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Путин рассказал, сколько Россия вложила в Белоруссию
Путин рассказал, сколько Россия вложила в Белоруссию - 13.03.2025 Украина.ру
Путин рассказал, сколько Россия вложила в Белоруссию
Миллиардные инвестиции России в экономику Белоруссии обеспечили высокий уровень двустороннего сотрудничества. Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин.
2025-03-13T20:54
2025-03-13T20:54
новости
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
евразийский союз
союзное государство
еаэс
международные отношения
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Сотрудничество в рамках Евразийского союза, в котором Белоруссия председательствует в 2025 году, осуществляется хорошими темпами. Об этом российский лидер заявил по итогам переговоров с Александром Лукашенко на совместной пресс-конференции.Он отметил, что по итогам 224 года российско-белорусский товарооборот прибавил около 5,7% и превысил $50 млрд. Также российский лидер обратил внимание на то, что свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на национальные валюты. Таким образом взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках.По словам президента, приоритетной сферой российско-белорусского взаимодействия является также энергетика. Россия традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных, преференциальных условиях, что является серьёзным подспорьем для белорусской экономики."Сформирован и функционирует общий рынок электроэнергии, совместными усилиями завершён крупнейший двухсторонний проект строительства белорусской АЭС. Станция обеспечивает около 40% потребностей Белоруссии в электричестве", - сообщил журналистам российский лидер.Кроме того, заметил он, между Россией и Белоруссией осуществляются обширные научные и образовательные обмены, в российских учебных заведениях обучается порядка 12 тысяч белорусских молодых людей. В следующем учебном году ещё 1300 белорусских абитуриентов смогут поступить в российские вузы, причём на бюджетной основе.Ранее, во время выборов президента Белоруссии 2020 года Центризбирком республики отказался регистрировать заявки тех белорусских граждан, местом рождения которых значились населённые пункты вне БССР. Конституция Белоруссии декларирует равенство всех граждан перед законом.Накануне в новостях: Россия и Белоруссия синхронизируют учебники истории - Мединский Также стало известно, что "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин
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новости, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, евразийский союз, союзное государство, еаэс, международные отношения, бывший ссср, инвестиции, нефть, российский газ, выборы
Новости, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Евразийский союз, Союзное государство, ЕАЭС, международные отношения, бывший СССР, инвестиции, нефть, российский газ, выборы

Путин рассказал, сколько Россия вложила в Белоруссию

20:54 13.03.2025
 
Российско-белорусские переговоры 13.02.2025
Российско-белорусские переговоры 13.02.2025
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Миллиардные инвестиции России в экономику Белоруссии обеспечили высокий уровень двустороннего сотрудничества. Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин.
Сотрудничество в рамках Евразийского союза, в котором Белоруссия председательствует в 2025 году, осуществляется хорошими темпами. Об этом российский лидер заявил по итогам переговоров с Александром Лукашенко на совместной пресс-конференции.
"На Россию, как главного экономического партнёра Белоруссии, приходится около 60% белорусского внешнеторгового оборота", - констатировал российский лидер.
Он отметил, что по итогам 224 года российско-белорусский товарооборот прибавил около 5,7% и превысил $50 млрд. Также российский лидер обратил внимание на то, что свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на национальные валюты. Таким образом взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках.
"Россия вложила в экономику Белоруссии порядка $4,5 млрд, в республике работает более двух тысяч российских компаний, реализуются совместные проекты по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это касается таких стратегически значимых отраслей, как производство автомобилей и станков, сельхозмашиностроение, микроэлектроника, гражданская авиация", - сказал Путин, отмечая хорошие перспективы.
По словам президента, приоритетной сферой российско-белорусского взаимодействия является также энергетика. Россия традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных, преференциальных условиях, что является серьёзным подспорьем для белорусской экономики.
"Сформирован и функционирует общий рынок электроэнергии, совместными усилиями завершён крупнейший двухсторонний проект строительства белорусской АЭС. Станция обеспечивает около 40% потребностей Белоруссии в электричестве", - сообщил журналистам российский лидер.
Совместная пресс-конференция с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко
20:27
Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу - ПутинДвусторонний российско-белорусский договор о гарантиях безопасности вступил в законную силу. Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин.
Кроме того, заметил он, между Россией и Белоруссией осуществляются обширные научные и образовательные обмены, в российских учебных заведениях обучается порядка 12 тысяч белорусских молодых людей. В следующем учебном году ещё 1300 белорусских абитуриентов смогут поступить в российские вузы, причём на бюджетной основе.
"Расширяются возможности для более активного вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь, - сообщил Путин. - Так, в соответствии с подписанным сегодня протоколом о поправках в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты".
Ранее, во время выборов президента Белоруссии 2020 года Центризбирком республики отказался регистрировать заявки тех белорусских граждан, местом рождения которых значились населённые пункты вне БССР. Конституция Белоруссии декларирует равенство всех граждан перед законом.
Накануне в новостях: Россия и Белоруссия синхронизируют учебники истории - Мединский
Также стало известно, что "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин
 
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