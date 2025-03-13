https://ukraina.ru/20250313/1061789054.html

Путин рассказал, сколько Россия вложила в Белоруссию

Путин рассказал, сколько Россия вложила в Белоруссию - 13.03.2025 Украина.ру

Путин рассказал, сколько Россия вложила в Белоруссию

Миллиардные инвестиции России в экономику Белоруссии обеспечили высокий уровень двустороннего сотрудничества. Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин.

2025-03-13T20:54

2025-03-13T20:54

2025-03-13T20:54

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Сотрудничество в рамках Евразийского союза, в котором Белоруссия председательствует в 2025 году, осуществляется хорошими темпами. Об этом российский лидер заявил по итогам переговоров с Александром Лукашенко на совместной пресс-конференции.Он отметил, что по итогам 224 года российско-белорусский товарооборот прибавил около 5,7% и превысил $50 млрд. Также российский лидер обратил внимание на то, что свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на национальные валюты. Таким образом взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках.По словам президента, приоритетной сферой российско-белорусского взаимодействия является также энергетика. Россия традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных, преференциальных условиях, что является серьёзным подспорьем для белорусской экономики."Сформирован и функционирует общий рынок электроэнергии, совместными усилиями завершён крупнейший двухсторонний проект строительства белорусской АЭС. Станция обеспечивает около 40% потребностей Белоруссии в электричестве", - сообщил журналистам российский лидер.Кроме того, заметил он, между Россией и Белоруссией осуществляются обширные научные и образовательные обмены, в российских учебных заведениях обучается порядка 12 тысяч белорусских молодых людей. В следующем учебном году ещё 1300 белорусских абитуриентов смогут поступить в российские вузы, причём на бюджетной основе.Ранее, во время выборов президента Белоруссии 2020 года Центризбирком республики отказался регистрировать заявки тех белорусских граждан, местом рождения которых значились населённые пункты вне БССР. Конституция Белоруссии декларирует равенство всех граждан перед законом.Накануне в новостях: Россия и Белоруссия синхронизируют учебники истории - Мединский Также стало известно, что "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин

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новости, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, евразийский союз, союзное государство, еаэс, международные отношения, бывший ссср, инвестиции, нефть, российский газ, выборы