Россия существенно расширила список санкций в отношении ЕС
Существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, к которым Россия применяет санкции в ответ на недружественные действия ЕС. Об этом 13 марта сообщило министерство иностранных дел России.
"Одержимый идеей нанесения нашей стране "стратегического поражения", Европейский союз продолжает наращивать односторонние, нелегитимные с точки зрения международного права ограничительные меры в отношении России", - консаировали в МИД РФ.
Там напомнили о принятом 24 февраля странами-членами Евросоюза 16-м санкционном антироссийском пакте. Его официальные представители ЕС утвердили намеренно к годовщине начала специальной военной операции.
"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - сказано в официальном комментарии.
В частности, пояснили в МИД РФ, речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, а также о гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море.
Оградительные меры России распространяются также на представителей евроструктур и государственных органов стран ЕС, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства. Они распространятся на выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, ответственных за введение санкций против Российской Федерации и пытающихся навредить отношениям России с другими государствами.
Вчера, 16:21Франция рассматривает изъятие российских активов в пользу УкраиныПрезидент и премьер-министр Франции поручили главе Минфина углубленно изучить вопрос отъёма российской собственности на 230 миллиардов евро. Об этом 12 марта заявила официальный представитель французского кабмина Софи Прима.
Такие же меры предусмотрены в отношении "отличившихся" своей русофобской риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты депутатов стран-членов ЕС и Европарламента.
"В российский "стоп-лист" были также внесены отдельные представители структур Совета Европы, отметившиеся антироссийской активностью, - пояснили в МИД РФ. - Враждебные акции против Российской Федерации не останутся без ответа. Россия, несмотря ни на что, продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка".
Официальный Брюссель не отреагировал на введение Россией ответных санкций.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа робко начинает прозревать. Итоги 13 марта на Украине