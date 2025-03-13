https://ukraina.ru/20250313/1061786221.html

Россия существенно расширила список санкций в отношении ЕС

Россия существенно расширила список санкций в отношении ЕС - 13.03.2025 Украина.ру

Россия существенно расширила список санкций в отношении ЕС

Существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, к которым Россия применяет санкции в ответ на недружественные действия ЕС. Об этом 13 марта сообщило министерство иностранных дел России.

2025-03-13T18:17

2025-03-13T18:17

2025-03-13T18:17

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"Одержимый идеей нанесения нашей стране "стратегического поражения", Европейский союз продолжает наращивать односторонние, нелегитимные с точки зрения международного права ограничительные меры в отношении России", - консаировали в МИД РФ.Там напомнили о принятом 24 февраля странами-членами Евросоюза 16-м санкционном антироссийском пакте. Его официальные представители ЕС утвердили намеренно к годовщине начала специальной военной операции.В частности, пояснили в МИД РФ, речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, а также о гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море.Оградительные меры России распространяются также на представителей евроструктур и государственных органов стран ЕС, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства. Они распространятся на выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, ответственных за введение санкций против Российской Федерации и пытающихся навредить отношениям России с другими государствами.Такие же меры предусмотрены в отношении "отличившихся" своей русофобской риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты депутатов стран-членов ЕС и Европарламента.Официальный Брюссель не отреагировал на введение Россией ответных санкций. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа робко начинает прозревать. Итоги 13 марта на Украине

https://ukraina.ru/20250310/1061675832.html

https://ukraina.ru/20250312/1061745708.html

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новости, россия, украина, балтийское море, ес, европарламент, совет европы, санкции, антироссийские санкции, мид рф, международные отношения, международное право, международная политика