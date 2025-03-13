Россия существенно расширила список санкций в отношении ЕС - 13.03.2025 Украина.ру
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Россия существенно расширила список санкций в отношении ЕС
Россия существенно расширила список санкций в отношении ЕС - 13.03.2025 Украина.ру
Россия существенно расширила список санкций в отношении ЕС
Существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, к которым Россия применяет санкции в ответ на недружественные действия ЕС. Об этом 13 марта сообщило министерство иностранных дел России.
2025-03-13T18:17
2025-03-13T18:17
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"Одержимый идеей нанесения нашей стране "стратегического поражения", Европейский союз продолжает наращивать односторонние, нелегитимные с точки зрения международного права ограничительные меры в отношении России", - консаировали в МИД РФ.Там напомнили о принятом 24 февраля странами-членами Евросоюза 16-м санкционном антироссийском пакте. Его официальные представители ЕС утвердили намеренно к годовщине начала специальной военной операции.В частности, пояснили в МИД РФ, речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, а также о гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море.Оградительные меры России распространяются также на представителей евроструктур и государственных органов стран ЕС, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства. Они распространятся на выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, ответственных за введение санкций против Российской Федерации и пытающихся навредить отношениям России с другими государствами.Такие же меры предусмотрены в отношении "отличившихся" своей русофобской риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты депутатов стран-членов ЕС и Европарламента.Официальный Брюссель не отреагировал на введение Россией ответных санкций. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа робко начинает прозревать. Итоги 13 марта на Украине
https://ukraina.ru/20250310/1061675832.html
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новости, россия, украина, балтийское море, ес, европарламент, совет европы, санкции, антироссийские санкции, мид рф, международные отношения, международное право, международная политика
Новости, Россия, Украина, Балтийское море, ЕС, Европарламент, Совет Европы, санкции, антироссийские санкции, МИД РФ, международные отношения, международное право, Международная политика

Россия существенно расширила список санкций в отношении ЕС

18:17 13.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтоп
Стоп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, к которым Россия применяет санкции в ответ на недружественные действия ЕС. Об этом 13 марта сообщило министерство иностранных дел России.
"Одержимый идеей нанесения нашей стране "стратегического поражения", Европейский союз продолжает наращивать односторонние, нелегитимные с точки зрения международного права ограничительные меры в отношении России", - консаировали в МИД РФ.
Там напомнили о принятом 24 февраля странами-членами Евросоюза 16-м санкционном антироссийском пакте. Его официальные представители ЕС утвердили намеренно к годовщине начала специальной военной операции.
"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - сказано в официальном комментарии.
В частности, пояснили в МИД РФ, речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, а также о гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море.
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
10 марта, 14:49
Советники Трампа пытаются смягчить антироссийские санкции - BloombergСоветники президента США Дональда Трампа прорабатывают варианты смягчения санкций против России, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники
Оградительные меры России распространяются также на представителей евроструктур и государственных органов стран ЕС, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства. Они распространятся на выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, ответственных за введение санкций против Российской Федерации и пытающихся навредить отношениям России с другими государствами.
Замороженная тысяча
Вчера, 16:21
Франция рассматривает изъятие российских активов в пользу УкраиныПрезидент и премьер-министр Франции поручили главе Минфина углубленно изучить вопрос отъёма российской собственности на 230 миллиардов евро. Об этом 12 марта заявила официальный представитель французского кабмина Софи Прима.
Такие же меры предусмотрены в отношении "отличившихся" своей русофобской риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты депутатов стран-членов ЕС и Европарламента.
"В российский "стоп-лист" были также внесены отдельные представители структур Совета Европы, отметившиеся антироссийской активностью, - пояснили в МИД РФ. - Враждебные акции против Российской Федерации не останутся без ответа. Россия, несмотря ни на что, продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка".
Официальный Брюссель не отреагировал на введение Россией ответных санкций.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа робко начинает прозревать. Итоги 13 марта на Украине
 
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18:17Россия существенно расширила список санкций в отношении ЕС
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