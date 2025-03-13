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Курская операция Зеленского потерпела крах. Киев идет на переговоры без главного козыря

Курская операция Зеленского потерпела крах. Киев идет на переговоры без главного козыря - 13.03.2025 Украина.ру

Курская операция Зеленского потерпела крах. Киев идет на переговоры без главного козыря

Операция по освобождению контролируемой ВСУ части Курской области вступила в финальную стадию. Бесславный конец так называемой курской операции украинской армии ставит крест на идее Киева по обмену территорий в рамках переговорного процесса с Москвой

2025-03-13T11:25

2025-03-13T11:25

2025-03-13T11:25

эксклюзив

украина

россия

курская область

владимир путин

валерий герасимов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

генштаб

пятерочка (сеть магазинов)

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Вторжение и причины успеха ВСУВторжение украинских формирований в Курскую область произошло в начале августа прошлого года. Та операция сильно отличалась от отдельных вылазок ВСУ в российские приграничные регионы, попытки которых до того неоднократно предпринимались противником.ВСУ ввели в действие значительные силы, что позволило им преодолеть российские оборонительные рубежи на данном участке и захватить несколько десятков приграничных населенных пунктов, крупнейшим из которых стал город Суджа.Одним из самых знаменитых моментов оккупации стал разгром магазина "Пятерочка" в Судже, которую в эфире украинского ТВ назвали "символом российского мира". Позднее одной из причин успешного продвижения армии Украины назовут неготовность оборонительных линий, коррупцию и воровство при их возведении. К настоящему моменту правоохранительные органы завели несколько уголовных дел, о последнем из них стало известно 12 марта.Сообщалось, что Корпорация развития Курской области и две коммерческие фирмы осуществили изготовление и поставку некачественных "зубов дракона", бетон в которых был в два раза менее прочен, чем этого требовали нормативы. Только по этому делу ущерб составил 156 млн рублей.Задачи операцииЦелью этой операции Украины было отвлечение российских сил из Донбасса, где ВСУ вели тяжелые бои, а также получение козыря на переговорах.Владимир Зеленский заявлял, что Киев предложит Москве обменять занятые ВСУ населенные пункты Курской области на контролируемые РФ территории, до недавнего момента бывшие под властью Украины.Кремль такие предложения категорически отвергал, российские власти подчеркивали, что ни о каких переговорах не может идти и речи, пока полностью не освобождена Курская область.Еще одна версия – попытка захвата ВСУ Курской АЭС. По данным Минобороны РФ, группировка в 20 тыс. украинских военных должна была осуществить прорыв к атомной станции в городе Курчатове в 40 км от границы для дальнейшего "ядерного шантажа" России.В настоящий момент очевидно, что главные цели Украины в Курской области достигнуты не были. События под Курском не оказали критического воздействия на положение ВС РФ на других участках фронта, а обмена территориями теперь не будет точно.Ход боев и операция "Поток"Переломным моментом в боях за освобождение Курской области стал конец февраля-начало марта, когда российской армии удалось взять под огневой контроль основные пути снабжения группировки ВСУ. Логистика противника была нарушена, после чего полная зачистка этого региона стала вопросом времени.Освобождение Свердликово во второй половине февраля позволило российским бойцам перейти границу Украины и наступать далее в Сумской области, что еще больше усложнило ротацию украинских бойцов и их снабжение.Широкомасштабное наступление ВС РФ началось 5 марта. Уже через пять дней было освобождено 2/3 территории, которую контролировала до того момента Украина.Важным этапом стала операция "Поток", она же "Труба", когда российские бойцы зашли в тыл украинской группировке в промышленной зоне Суджи через трубу газопровода. В этом маневре были задействованы разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса, подразделения 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группа "Аида" спецназа "Ахмат".Приезд ПутинаВ среду, 12 марта, президент РФ Владимир Путин впервые с момента атаки на Курскую область прибыл в этот регион. Он посетил командный пункт группировки "Север", где провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова."Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником. За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67 тыс. военнослужащих – это наиболее подготовленные и высокомобильные, высокомотивированные подразделения Вооруженных сил Украины и также формирование иностранных наемников", - доложил Герасимов главе государства.На долю относительно небольшого Курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь со всей зоны операции – это личного состава – и более 40% потерь в технике, заявил глава Генштаба.По его словам, только за последние пять дней действиями группировки войск "Курск" на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 кв. км территории Курской области. Площадь вклинения уменьшилась более чем в 2,5 раза.Путин поставил задачу завершить разгром ВСУ в Курской области в кратчайшие сроки.Преступления против мирного населенияСогласно заявлению Путина, все военнослужащие Украины, которые совершают в Курской области преступления против гражданского населения, противодействуют российской армии, правоохранительным органам и спецслужбам, являются террористами.Следственный комитет РФ ранее завел уголовные дела по факту многочисленных преступлений против мирных жителей Курской области, совершенных украинскими военными. Вот лишь описания нескольких из них.Девятого февраля ВСУ целенаправленно атаковали при помощи БПЛА населенные пункты в Курском и Большесолдатском районах, где живут мирные жители. В результате нападения один человек был ранен, повреждение получило здание детского сада.Два мирных жителя получили ранения 30 января после целенаправленного обстрела населенных пунктов в Рыльском и Кореневском районах.В январе в населенном пункте Русское Поречное украинские бойцы убили семерых мирных жителей, которые укрывались в подвале жилого дома.Помимо этого, отмечались многочисленные случаи мародерства, насилия, угроз и угона людей на территорию Украины.При этом есть и противоположные свидетельства. Об этом, например, рассказывала в ходе своего выступления в Госдуме 31 января омбудсмен Татьяна Москалькова."Я работая, <...> возвращая курских жителей, которых с территорий оккупированных украинские военные вывезли в Сумы <...> [жители] рассказывали разные истории, и как украинские военнослужащие приносили им еду и делились последним", - сказала она, добавив, что некоторые бойцы ВСУ "спасали" мирных жителей от своих же иностранных наемников, для которых нет "ничего святого".Украина остается без козырейЗахват и последующее удержание части территории Курской области было одной из немногих возможностей Украины вести переговоры с Россией с позиции силы.Командование ВСУ направляло на этот участок боевых действий наиболее подготовленные подразделения, жертвуя другими направлениями. Получилось так, что не Россия была вынуждена оттягивать туда свои силы, а именно Украина.О значимости этой операции для правящего в Киеве режима говорила готовность руководства Украины направлять под Курск все новые подкрепления, что приводило только к увеличению потерь. Количество погибших и раненых быстро перестало быть соразмерным масштабам операции и уж тем более ее конечным итогам.За полгода оккупации Украина так и не смогла извлечь из своей курской авантюры никаких политических дивидендов. Теперь уже очевидно, что грядущие переговоры между Москвой и Киевом, если они состоятся, пройдут без какого-либо обмена территориями.Лозунг Зеленского Make Russia small again ("Сделаем Россию снова меньше" - аллюзия на девиз Дональда Трампа про великую Америку), с которым он самонадеянно появился на футболке, так на этой футболке навсегда и останется.Пока в размерах уменьшается только сама Украина. Вопрос лишь в том, до каких пределов дойдет этот процесс.Подробнее о ситуации в Курской области - в материале издания Украина.ру "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.

https://ukraina.ru/20241125/1059171896.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, пятерочка (сеть магазинов), суджа