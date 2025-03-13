https://ukraina.ru/20250313/1061772372.html

Что происходит в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 марта

Что происходит в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 марта - 13.03.2025 Украина.ру

Что происходит в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 марта

Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи. Вооружённые силы России освободили Суджу. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-13T13:06

2025-03-13T13:06

2025-03-13T13:06

эксклюзив

хроники

вячеслав гладков

поддубный

александр коц

вооруженные силы украины

генштаб

суджа

украина

россия

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Днём 13 марта Минобороны России сообщило об освобождении Суджи."Вооружённые силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа", — указывалось в дневной сводке оборонного ведомства.Военкор Евгений Поддубный в своём телеграм-канале выложил видео с места событий и рассказал о том, что происходит в городе."Суджа! Наша группа вместе со спецназом прогулялась по городу" , — подписал Поддубный видео.По его словам, он заехал в город с двумя российскими военкорами"По городу постоянно бьёт артиллерия противника (РСЗО, ствольная), но очаговое сопротивление подавлено. Противник продолжает терять позиции. Бои уже в Гончаровке. При этом боевики киевского режима даже пытались контратаковать. Правда вяло и без успехов. Видно, что командование ВСУ очень тяжело переживает "перегруппировку" в приграничье", — отметил Поддубный.Одним из двух военкоров, которые вместе с ним оказались в Судже, был Александр Коц."Встретил в Судже Поддубного. Он был первым репортером, доехавшим до ее окраин 7 августа прошлого года. И, естественно, не смог пропустить ее освобождения. Вместе с Евгеничем зашли в Суджу. На западных окраинах еще остаются очаги сопротивления. При этом повальное бегство закончилось, противник приходит в себя и пытается закрепиться", — рассказал Коц.По его словам, Суджу с раннего утра ВСУ "нещадно кроют артиллерией". Особенно достаётся западной части города.""Грады" лупят прям пакетами. Но мы продолжаем двигаться. Сейчас идут бои за Гончаровку", — отметил военкор.Тем временем, несмотря на появившиеся видео и фото из Суджи, украинский Генштаб упорно продолжает отрицать потерю контроля ВСУ над городом.Обстрелы и налётыУтром13 марта Минобороны РФ рассказало об отражённых ночью атаках украинских беспилотников."C 20:00 по московскому времени 12 марта до 06:36 по московскому времени 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов: 30 БпЛА – над территорией Брянской области, 25 БпЛА – над территорией Калужской области, 6 БпЛА над территорией Курской области,6 БпЛА – над территорией Воронежской области,5 БпЛА – над территорией Ростовской области, 5 БпЛА – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее министерство обороны России сообщило о новых атаках украинских БпЛА."С 08:00 до 10:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата: два – над территорией Белгородской области и два – над территорией Брянской области", — заявило Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 13 ударов по этому России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 32 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели гражданского лица и ранении подростка 2007 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 39 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 2; Каховка — 3; Князе-Григоровка — 12; Великая Лепетиха — 4; Новая Маячка — 2; Корсунка — 4; Каиры — 4; Алёшки — 3; Новая Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Таврийск, Заводовка и Сергеевка.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Утром 13 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Дубовое, селу Репное и хутору Церковный выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и зафиксированы атаки 5 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В хуторе Церковный огнём полностью уничтожен легковой автомобиль", — писал Гладков.В Борисовском районе село Цаповка и хутор Казачье-Рудченское подверглись обстрелу с применением 3 снарядов и атакам 4 беспилотников. Без последствий.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Вериговка, Двулучное, Долгое, Казинка, Казначеевка, Новопетровка, Шведуновка, хуторам Леоновка и Нижние Мельницы нанесены удары 21 беспилотником, из которых 10 были сбиты. В селе Шведуновка повреждены автомобиль и частный дом, в селе Казинка — инфраструктурный объект связи, в селе Двулучное — социальный объект и автобус, в селе Казначеевка загорелась сухая трава — силами ДПД пожар потушен."Сегодня ночью в селе Борки в результате атаки беспилотника повреждены частный дом и 2 транспортных средства", — также сообщил Гладков.В Волоконовском районе село Тишанка подверглось 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 3 боеприпаса, и атакам 2 беспилотников. Повреждены социальный объект, 2 частных дома и газовая труба.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Замостье и Мокрая Орловка выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, а также сброшены 3 взрывных устройства с двух беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений."В Краснояружском районе сёла Вязовое, Графовка, Староселье и Теребрено подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 14 боеприпасов, и атакам 5 беспилотников, один из которых сбит. В селе Теребрено повреждён автомобиль, в селе Вязовое — линия электропередачи и частный дом", — отмечалось в сводке.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без пострадавших и повреждений."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хуторам Балки и Марьино выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 14 беспилотниками, из которых 10 были подавлены и сбиты. Последствий нет", — писал губернатор.Позднее Гладков объявил о ракетной опасности по всей территории региона.Из Курской области продолжают выбивать вторгшиеся украинские формирования.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О крахе ВСУ в Курской области - в статье Павла Котова "Курская операция Зеленского потерпела крах. Киев идёт на переговоры без главного козыря".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, вячеслав гладков, поддубный, александр коц, вооруженные силы украины, генштаб, суджа, украина, россия