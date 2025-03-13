https://ukraina.ru/20250313/1061785897.html

Европа робко начинает прозревать. Итоги 13 марта на Украине

Европа робко начинает прозревать. Итоги 13 марта на Украине - 13.03.2025 Украина.ру

Европа робко начинает прозревать. Итоги 13 марта на Украине

Европейский суд по правам человека принял решение по искам об "Одесской Хатыни"

2025-03-13T18:00

2025-03-13T18:00

2025-03-13T18:00

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Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году, следует из решения суда."Суд единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека о том, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года, остановить это насилие после его вспышки, обеспечить своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне, а также организовать и провести эффективное расследование событий", — указано в решении суда.В документе отмечено, что власти должны были принять меры безопасности, чтобы не допустить провокаций."Однако ничего не было сделано. Напротив, правительство признало, что полицейские власти проигнорировали имеющиеся разведданные и соответствующие предупреждающие знаки и подготовились к обычному футбольному матчу", — отмечалось в документе.Там же указано, что властями "не было предпринято никаких усилий по отправке подкреплений полиции или никаких значимых попыток предотвратить столкновения", — подчеркивается в материале.ЕСПЧ указал, что пассивность полиции в ходе беспорядков – это известный факт."Прибытие пожарных машин к месту пожара было намеренно задержано на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей из здания быстро и безопасно. Таким образом, государство не смогло обеспечить своевременные спасательные меры", — отметили судьи.Кроме того, Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках."Суд постановил, что Украина должна выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек", — говорилось в решении суда.Решение суда было принято по семи искам от 28 граждан Украины. Эти иски подали в ЕСПЧ между 2016 и 2018. Суд рассмотрел иски одновременно. 25 из 28 истцом потеряли близких в ходе расправы националистов над противниками госпереворота в Доме профсоюзов в Одессе.На решение ЕСПЧ уже отреагировали одесситы."Очень немного. Пока что. Но. На вариантах "сами себя сожгли" и пророссийские диверсанты" поставлена юридическая точка. И нигде не будь, а в "цивилизованном мире", до сих пор изо всех сил не признававшем очевидное. Это уже много. От этого можно отталкиваться", — указал ныне живущий в Испании известный уроженец Одессы, историк, политолог и писатель Лев Вершинин.А сбежавший с Украины в Великобританию народный депутат, член партии "Слуга народа", живший в Одессе и избравшийся по округу в Одесской области, Артём Дмитрук раскрыл подробности решения суда."Украина должна выплатить по €15 тыс. компенсации родственникам каждого из погибших, по 12 тысяч – трем истцам, которые выжили, но получили серьезные ожоги. €17 тыс. получит дочь Михаила Вячеславова, сгоревшего в Доме профсоюзов", — отметил Дмитрук.Русский писатель из Санкт-Петербурга Александр Пелевин отметил, что всё происходящее на Украине — следствие трагедии 2 мая."Очнулись спустя 11 лет, ну спасибо, ага. Всё, что происходит сейчас на территории бывшей Украины - прямое и чёткое следствие 2 мая 2014 года", — отметил писатель.Российский политолог Юрий Баранчик назвал произошедшее шагом в верном направлении, но не исчерпывающим."Решение ЕСПЧ – шаг в верном направлении, но ни разу не финальный в поисках справедливости. Достаточно вспомнить "онижедетей", которые задорно заливали бензин в бутылки, летевшие в Дом профсоюзов. Не забыть бы про них, пособников массового убийства", — подчеркнул эксперт.За несколько дней до решения ЕСПЧ бывший депутат Одесского горсовета, ориенталист Игорь Димитриев сравнил с "Одесской Хатынью" устроенную в Сирии на днях резню христиан, алавитов и шиитов захватившими власть в стране террористами."Я хорошо помню, как это выглядело на Украине. Всё было ровно так же. С поправкой на количество жертв - украинские патриоты всё-таки не джихадисты. В стране произошел Майдан, власть захватили отморозки, начали подавлять очаги сопротивления в регионах, ездили толпами по городам и избивали протестующих антимайдановцев, которых называли сторонниками Януковича. В Одессе 2 мая погибли десятки людей, которых убили открыто, не стесняясь, снимая на видео", — напомнил Димитриев.По его словам, позднее "появилась тысяча версий о том, что это были диверсанты, террористы, которые сами напали"."Оставшихся в живых антимайдановцев задержали. Потом создали комиссию из проверенных людей и она конечно пришла к выводу, что они подожгли себя сами. Потом для баланса задержали парочку убийц, которые слишком уж демонстративно все делали. Но спустя некоторое время, когда эмоции улеглись, их выпустили под давлением "активистов"", — напомнил Димитриев.Что же до родственников погибших, то их разгоняли сотрудники МВД вместе с активистами. Также антимайдановцев запугивали и заставили сняться в фильме по мотивам работы комиссии. В нём "перепуганные антимайдановцы, выпущенные из тюрьмы, говорили все, что требовала революционная общественность"."На самом деле, я скажу вам, именно тогда запустился маховик, именно в тот день. Все происходило демонстративно и никто не понес наказания. Тысячи людей (может даже десятки тысяч) впечатлённые увиденным, поехали на Донбасс", — указал Димитриев.В другой записи в своём телеграм-канале он назвал количество уехавших из Одессы людей и описал свою собственную реакцию на трагедию."Только из Одессы уехало на Донбасс и в Россию четыре тысячи человек, многие из которых взяли в руки оружие. Лично я, человек довольно коммуникабельный, не захотел ходить с подонками по одним улицам, жать руки и, отказавшись от личных перспектив, уехал в Россию, с которой меня формально ничего не связывало, ни документов, ни родных, ни работы", — подчеркнул Димитриев.Он отметил, что ни один из его знакомых сторонников Майдана за всё это время не признал неправоту убийц и властей, поощрявших последних. Ни один из них не допустил, что если бы убийц наказали, история Украины пошла бы по другому, лучшему пути.На Украине официально решение ЕСПЧ пока не прокомментировали.О переговорах в Москве - в статье Марины Поляковой "Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева".

https://ukraina.ru/20250313/1061772372.html

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хроники, эксклюзив, еспч, игорь димитриев, артем дмитрук, юрий баранчик, слуга народа, мвд, одесса, украина, россия, одесская хатынь