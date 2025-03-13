https://ukraina.ru/20250313/1061785897.html
Европа робко начинает прозревать. Итоги 13 марта на Украине
Европа робко начинает прозревать. Итоги 13 марта на Украине - 13.03.2025 Украина.ру
Европа робко начинает прозревать. Итоги 13 марта на Украине
Европейский суд по правам человека принял решение по искам об "Одесской Хатыни"
2025-03-13T18:00
2025-03-13T18:00
2025-03-13T18:00
хроники
эксклюзив
еспч
игорь димитриев
артем дмитрук
юрий баранчик
слуга народа
мвд
одесса
украина
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Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году, следует из решения суда."Суд единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека о том, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года, остановить это насилие после его вспышки, обеспечить своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне, а также организовать и провести эффективное расследование событий", — указано в решении суда.В документе отмечено, что власти должны были принять меры безопасности, чтобы не допустить провокаций."Однако ничего не было сделано. Напротив, правительство признало, что полицейские власти проигнорировали имеющиеся разведданные и соответствующие предупреждающие знаки и подготовились к обычному футбольному матчу", — отмечалось в документе.Там же указано, что властями "не было предпринято никаких усилий по отправке подкреплений полиции или никаких значимых попыток предотвратить столкновения", — подчеркивается в материале.ЕСПЧ указал, что пассивность полиции в ходе беспорядков – это известный факт."Прибытие пожарных машин к месту пожара было намеренно задержано на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей из здания быстро и безопасно. Таким образом, государство не смогло обеспечить своевременные спасательные меры", — отметили судьи.Кроме того, Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках."Суд постановил, что Украина должна выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек", — говорилось в решении суда.Решение суда было принято по семи искам от 28 граждан Украины. Эти иски подали в ЕСПЧ между 2016 и 2018. Суд рассмотрел иски одновременно. 25 из 28 истцом потеряли близких в ходе расправы националистов над противниками госпереворота в Доме профсоюзов в Одессе.На решение ЕСПЧ уже отреагировали одесситы."Очень немного. Пока что. Но. На вариантах "сами себя сожгли" и пророссийские диверсанты" поставлена юридическая точка. И нигде не будь, а в "цивилизованном мире", до сих пор изо всех сил не признававшем очевидное. Это уже много. От этого можно отталкиваться", — указал ныне живущий в Испании известный уроженец Одессы, историк, политолог и писатель Лев Вершинин.А сбежавший с Украины в Великобританию народный депутат, член партии "Слуга народа", живший в Одессе и избравшийся по округу в Одесской области, Артём Дмитрук раскрыл подробности решения суда."Украина должна выплатить по €15 тыс. компенсации родственникам каждого из погибших, по 12 тысяч – трем истцам, которые выжили, но получили серьезные ожоги. €17 тыс. получит дочь Михаила Вячеславова, сгоревшего в Доме профсоюзов", — отметил Дмитрук.Русский писатель из Санкт-Петербурга Александр Пелевин отметил, что всё происходящее на Украине — следствие трагедии 2 мая."Очнулись спустя 11 лет, ну спасибо, ага. Всё, что происходит сейчас на территории бывшей Украины - прямое и чёткое следствие 2 мая 2014 года", — отметил писатель.Российский политолог Юрий Баранчик назвал произошедшее шагом в верном направлении, но не исчерпывающим."Решение ЕСПЧ – шаг в верном направлении, но ни разу не финальный в поисках справедливости. Достаточно вспомнить "онижедетей", которые задорно заливали бензин в бутылки, летевшие в Дом профсоюзов. Не забыть бы про них, пособников массового убийства", — подчеркнул эксперт.За несколько дней до решения ЕСПЧ бывший депутат Одесского горсовета, ориенталист Игорь Димитриев сравнил с "Одесской Хатынью" устроенную в Сирии на днях резню христиан, алавитов и шиитов захватившими власть в стране террористами."Я хорошо помню, как это выглядело на Украине. Всё было ровно так же. С поправкой на количество жертв - украинские патриоты всё-таки не джихадисты. В стране произошел Майдан, власть захватили отморозки, начали подавлять очаги сопротивления в регионах, ездили толпами по городам и избивали протестующих антимайдановцев, которых называли сторонниками Януковича. В Одессе 2 мая погибли десятки людей, которых убили открыто, не стесняясь, снимая на видео", — напомнил Димитриев.По его словам, позднее "появилась тысяча версий о том, что это были диверсанты, террористы, которые сами напали"."Оставшихся в живых антимайдановцев задержали. Потом создали комиссию из проверенных людей и она конечно пришла к выводу, что они подожгли себя сами. Потом для баланса задержали парочку убийц, которые слишком уж демонстративно все делали. Но спустя некоторое время, когда эмоции улеглись, их выпустили под давлением "активистов"", — напомнил Димитриев.Что же до родственников погибших, то их разгоняли сотрудники МВД вместе с активистами. Также антимайдановцев запугивали и заставили сняться в фильме по мотивам работы комиссии. В нём "перепуганные антимайдановцы, выпущенные из тюрьмы, говорили все, что требовала революционная общественность"."На самом деле, я скажу вам, именно тогда запустился маховик, именно в тот день. Все происходило демонстративно и никто не понес наказания. Тысячи людей (может даже десятки тысяч) впечатлённые увиденным, поехали на Донбасс", — указал Димитриев.В другой записи в своём телеграм-канале он назвал количество уехавших из Одессы людей и описал свою собственную реакцию на трагедию."Только из Одессы уехало на Донбасс и в Россию четыре тысячи человек, многие из которых взяли в руки оружие. Лично я, человек довольно коммуникабельный, не захотел ходить с подонками по одним улицам, жать руки и, отказавшись от личных перспектив, уехал в Россию, с которой меня формально ничего не связывало, ни документов, ни родных, ни работы", — подчеркнул Димитриев.Он отметил, что ни один из его знакомых сторонников Майдана за всё это время не признал неправоту убийц и властей, поощрявших последних. Ни один из них не допустил, что если бы убийц наказали, история Украины пошла бы по другому, лучшему пути.На Украине официально решение ЕСПЧ пока не прокомментировали.О переговорах в Москве - в статье Марины Поляковой "Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева".
https://ukraina.ru/20250313/1061772372.html
https://ukraina.ru/20250313/1061762957.html
https://ukraina.ru/20250312/1061745390.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники, эксклюзив, еспч, игорь димитриев, артем дмитрук, юрий баранчик, слуга народа, мвд, одесса, украина, россия, одесская хатынь
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году, следует из решения суда.
"Суд единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека о том, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года, остановить это насилие после его вспышки, обеспечить своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне, а также организовать и провести эффективное расследование событий", — указано в решении суда.
В документе отмечено, что власти должны были принять меры безопасности, чтобы не допустить провокаций.
"Однако ничего не было сделано. Напротив, правительство признало, что полицейские власти проигнорировали имеющиеся разведданные и соответствующие предупреждающие знаки и подготовились к обычному футбольному матчу", — отмечалось в документе.
Там же указано, что властями "не было предпринято никаких усилий по отправке подкреплений полиции или никаких значимых попыток предотвратить столкновения", — подчеркивается в материале.
ЕСПЧ указал, что пассивность полиции в ходе беспорядков – это известный факт.
"Прибытие пожарных машин к месту пожара было намеренно задержано на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей из здания быстро и безопасно. Таким образом, государство не смогло обеспечить своевременные спасательные меры", — отметили судьи.
Кроме того, Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках.
"Суд постановил, что Украина должна выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек", — говорилось в решении суда.
Решение суда было принято по семи искам от 28 граждан Украины. Эти иски подали в ЕСПЧ между 2016 и 2018. Суд рассмотрел иски одновременно. 25 из 28 истцом потеряли близких в ходе расправы националистов над противниками госпереворота в Доме профсоюзов в Одессе.
На решение ЕСПЧ уже отреагировали одесситы.
"Очень немного. Пока что. Но. На вариантах "сами себя сожгли" и пророссийские диверсанты" поставлена юридическая точка. И нигде не будь, а в "цивилизованном мире", до сих пор изо всех сил не признававшем очевидное. Это уже много. От этого можно отталкиваться
", — указал
ныне живущий в Испании известный уроженец Одессы, историк, политолог и писатель Лев Вершинин
.
А сбежавший с Украины в Великобританию народный депутат, член партии "Слуга народа", живший в Одессе и избравшийся по округу в Одесской области, Артём Дмитрук раскрыл
подробности решения суда.
"Украина должна выплатить по €15 тыс. компенсации родственникам каждого из погибших, по 12 тысяч – трем истцам, которые выжили, но получили серьезные ожоги. €17 тыс. получит дочь Михаила Вячеславова, сгоревшего в Доме профсоюзов", — отметил Дмитрук.
Русский писатель из Санкт-Петербурга Александр Пелевин отметил
, что всё происходящее на Украине — следствие трагедии 2 мая.
"Очнулись спустя 11 лет, ну спасибо, ага. Всё, что происходит сейчас на территории бывшей Украины - прямое и чёткое следствие 2 мая 2014 года", — отметил писатель.
Российский политолог Юрий Баранчик назвал
произошедшее шагом в верном направлении, но не исчерпывающим.
"Решение ЕСПЧ – шаг в верном направлении, но ни разу не финальный в поисках справедливости. Достаточно вспомнить "онижедетей", которые задорно заливали бензин в бутылки, летевшие в Дом профсоюзов. Не забыть бы про них, пособников массового убийства", — подчеркнул эксперт.
За несколько дней до решения ЕСПЧ бывший депутат Одесского горсовета, ориенталист Игорь Димитриев сравнил
с "Одесской Хатынью" устроенную в Сирии на днях резню христиан, алавитов и шиитов захватившими власть в стране террористами.
"Я хорошо помню, как это выглядело на Украине. Всё было ровно так же. С поправкой на количество жертв - украинские патриоты всё-таки не джихадисты. В стране произошел Майдан, власть захватили отморозки, начали подавлять очаги сопротивления в регионах, ездили толпами по городам и избивали протестующих антимайдановцев, которых называли сторонниками Януковича. В Одессе 2 мая погибли десятки людей, которых убили открыто, не стесняясь, снимая на видео", — напомнил Димитриев.
По его словам, позднее "появилась тысяча версий о том, что это были диверсанты, террористы, которые сами напали".
"Оставшихся в живых антимайдановцев задержали. Потом создали комиссию из проверенных людей и она конечно пришла к выводу, что они подожгли себя сами. Потом для баланса задержали парочку убийц, которые слишком уж демонстративно все делали. Но спустя некоторое время, когда эмоции улеглись, их выпустили под давлением "активистов"", — напомнил Димитриев.
Что же до родственников погибших, то их разгоняли сотрудники МВД вместе с активистами. Также антимайдановцев запугивали и заставили сняться в фильме по мотивам работы комиссии. В нём "перепуганные антимайдановцы, выпущенные из тюрьмы, говорили все, что требовала революционная общественность".
"На самом деле, я скажу вам, именно тогда запустился маховик, именно в тот день. Все происходило демонстративно и никто не понес наказания. Тысячи людей (может даже десятки тысяч) впечатлённые увиденным, поехали на Донбасс", — указал Димитриев.
В другой записи
в своём телеграм-канале он назвал количество уехавших из Одессы людей и описал свою собственную реакцию на трагедию.
"Только из Одессы уехало на Донбасс и в Россию четыре тысячи человек, многие из которых взяли в руки оружие. Лично я, человек довольно коммуникабельный, не захотел ходить с подонками по одним улицам, жать руки и, отказавшись от личных перспектив, уехал в Россию, с которой меня формально ничего не связывало, ни документов, ни родных, ни работы", — подчеркнул Димитриев.
Он отметил, что ни один из его знакомых сторонников Майдана за всё это время не признал неправоту убийц и властей, поощрявших последних. Ни один из них не допустил, что если бы убийц наказали, история Украины пошла бы по другому, лучшему пути.
На Украине официально решение ЕСПЧ пока не прокомментировали.