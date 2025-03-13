Нацсобрание Франции проголосовало за отъём российских активов - 13.03.2025 Украина.ру
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Нацсобрание Франции проголосовало за отъём российских активов
Нацсобрание Франции проголосовало за отъём российских активов - 13.03.2025 Украина.ру
Нацсобрание Франции проголосовало за отъём российских активов
Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) подавляющим большинством голосов 12 марта проголосовало за резолюцию об увеличении финансовой помощи Украине, а также об изъятии замороженных активов России. Об этом сообщила французская газета Le Figaro
2025-03-13T21:21
2025-03-13T21:21
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замороженные активы
антироссийские санкции
конфискация
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За документ проголосовали 288 депутатов и 54 - против. Издание отметило, что партия "Национальное объединение" (RN, бывший "Национальный фронт") воздержалась от голосования.Документ принят на фоне согласия Украины на предложение США о 30-дневном прекращении огня с Россией, сказано в публикации."Резолюция по сути символическая, но депутаты надеются, что она позволит им повлиять на линию правительства, - сообщило издание. - Резолюция призывает ЕС, НАТО и "другие союзные страны" "продолжать и увеличивать свою политическую, экономическую и военную поддержку Украины". Депутаты Европарламента также внесли поправки в текст, призвав ЕС "создать независимую европейскую оборону".Издание отметило, что правительство Франции против конфискации российской собственности. Парламентарии принятым документом выразили противоположное мнение, которое может повлиять на правительство.Накануне голосования официальный представитель правительства Франции, министр-делегат Софи Прима заявила, что президент и премьер-министр Франции поручили главе Минфина углубленно изучить вопрос отъёма российской собственности на 230 миллиардов евро. Подробности в публикации Франция рассматривает изъятие российских активов в пользу Украины
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новости, франция, украина, россия, ес, нато, замороженные активы, антироссийские санкции, конфискация
Новости, Франция, Украина, Россия, ЕС, НАТО, замороженные активы, антироссийские санкции, конфискация

Нацсобрание Франции проголосовало за отъём российских активов

21:21 13.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) подавляющим большинством голосов 12 марта проголосовало за резолюцию об увеличении финансовой помощи Украине, а также об изъятии замороженных активов России. Об этом сообщила французская газета Le Figaro
За документ проголосовали 288 депутатов и 54 - против. Издание отметило, что партия "Национальное объединение" (RN, бывший "Национальный фронт") воздержалась от голосования.
Документ принят на фоне согласия Украины на предложение США о 30-дневном прекращении огня с Россией, сказано в публикации.
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"Резолюция по сути символическая, но депутаты надеются, что она позволит им повлиять на линию правительства, - сообщило издание. - Резолюция призывает ЕС, НАТО и "другие союзные страны" "продолжать и увеличивать свою политическую, экономическую и военную поддержку Украины". Депутаты Европарламента также внесли поправки в текст, призвав ЕС "создать независимую европейскую оборону".
Издание отметило, что правительство Франции против конфискации российской собственности. Парламентарии принятым документом выразили противоположное мнение, которое может повлиять на правительство.
Накануне голосования официальный представитель правительства Франции, министр-делегат Софи Прима заявила, что президент и премьер-министр Франции поручили главе Минфина углубленно изучить вопрос отъёма российской собственности на 230 миллиардов евро. Подробности в публикации Франция рассматривает изъятие российских активов в пользу Украины
 
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