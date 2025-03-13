https://ukraina.ru/20250313/1061787988.html

"В отстаивании свободы сербам нет равных". Чем закончится политический кризис в Республике Сербской

"В отстаивании свободы сербам нет равных". Чем закончится политический кризис в Республике Сербской - 13.03.2025 Украина.ру

"В отстаивании свободы сербам нет равных". Чем закончится политический кризис в Республике Сербской

Босния и Герцеговина (БиГ) оказалась на пороге конституционного кризиса. Парламент Республики Сербской (государствообразующего энтитета в составе БиГ) 12 марта начал обсуждение новой конституции

2025-03-13T20:19

2025-03-13T20:19

2025-03-13T20:19

эксклюзив

республика сербская

босния и герцеговина

сербия

милорад додик

марко рубио

ес

мвд

нато

политический кризис

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Изменения, которые предлагается внести в Конституцию Республики Сербской по инициативе ее президента Милорада Додика, касаются в том числе таких важных вопросов, как защита имущества Республики Сербской, включая природные ресурсы, а также права на проведение референдума о статусе энтитета и создания собственной армии.Предложенный документ также предусматривает расширение полномочий Конституционного суда Республики Сербской. Этот орган власти получит право решать, какие законы, принятые на уровне Боснии и Герцеговины, будут применяться на территории энтитета.В целом, изменения Конституции, внесённые на рассмотрение в парламент, подразумевают возвращение Республике Сербской всех тех полномочий, которые были гарантированы ей Дейтонским мирным соглашением, но потом передавались на основании решений верховных представителей по БиГ в компетенции центральных сараевских властей.Процедура изменения Конституции была инициирована после того, как Суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шимдта. Додик заочно приговорен к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.В Сараево настаивают на правоте решения Суда БиГ и на необходимости приведения приговора в исполнение. В тот же день, когда депутаты парламента Республики Сербской начали рассмотрение нового текста конституции, Прокуратура Боснии и Герцеговины выдала ордер на арест президента Додика, премьера-министра Радована Вишковича и спикера парламента Республики Сербской Ненада Стевандича.Прокуратура БиГ попросила помощь в исполнении этого решения у МВД Республики Сербской, а также у федерального Агентства по расследованиям и защите (SIPA). По понятным причинам, МВД Республики Сербской вряд ли будет принимать участие в такой акции, а в SIPA, которое находится под контролем Сараево, пока заявляют, что действия по аресту руководства Республики Сербской несут высокий риск и требуют предварительного проведения комплексной оценки безопасности.Однако местные лидеры мнений не исключают, что в акции задержания представителей высшего руководства Республики Сербской могут быть задействованы военнослужащие Сил быстрого реагирования Евросоюза (EUFOR). Такие подозрения дополнительно подкрепляет произошедшее на днях прибытие самолета с чешскими солдатами в аэропорт Сараево.По мнению местных СМИ, в пользу того, что политическая конфронтация между Сараево и Баня-Лукой может перейти в силовую, свидетельствует в том числе письмо, которое в соответствии с информацией новостного портала Vijesti.ba, направило 13 марта директору полиции Республики Сербской Синише Кострешевичу командование EUFOR.В письме руководству МВД Республики Сербской напоминают, что ведомство не должно препятствовать агентству федерального уровня действовать на территории сербской автономии, так как это якобы является нарушением Дейтонского мирного соглашения. Подобные действия могли бы спровоцировать интервенцию EUFOR, пересказывает портал содержание письма, ссылаясь на осведомленные источники.При этом надо отметить, что коллективный Запад, несмотря на очевидный разлад отношений между ЕС и США на фоне различных взглядов на процесс урегулирования украинского кризиса, в отношении к Республике Сербской и необходимости её ликвидации в пользу создания унитарной Боснии и Герцеговины, стабильно придерживаются единого подхода. И этот подход явно не в пользу Республики Сербской.Глава американской дипломатии Марко Рубио ранее обвинил в политическом кризисе в Боснии и Герцеговине Милорада Додика. Он считает, что Додик саботирует институты власти БиГ, а его действия угрожают безопасности и стабильности страны. Также Рубио призвал партнеров США в регионе оказать сопротивление "опасному и дестабилизирующему поведению" лидера Республики Сербской.В ответ на агрессивные действия коллективного Запада, направленные на упразднение Республики Сербской, руководство автономии пошло рискованный шаг максимального разобщения с институтами центральных властей в Сараево, не заявляя при этом о выходе из состава единого государства.По многим причинам заявить о выходе из состава БиГ для Республики Сербской в данный момент не представляется возможным. У автономии нет собственных сил безопасности, а её экономика довольно слабая. Республика Сербская окружена странами НАТО, а её собственная территория фактически перерезана по полам, после того, как в 1999 году, в нарушение Дейтонских соглашений, была провозглашена самостоятельность округа Брчко, находящегося под международным управлением.Для того чтобы заявить о собственной независимости, Республике Сербской нужна более широкая международная поддержка, на которую она в данный момент не может рассчитывать. По вопросу отделения Баня-Лука вряд ли может рассчитывать даже на поддержку Сербии, несмотря на все заявления президента Александра Вучича о том, что Белград никогда не поддержит арест Додика и всегда будет стоять рядом с сербами в Республике Сербской, соблюдая при этом международное право и слово Дейтонского соглашения.Однако стратегической целью Сербии является вступление в Евросоюз, а именно Брюссель наиболее заинтересован в том, чтобы в Республике Сербской произошла смена власти, и чтобы уже не оставалось никаких препятствий на пути к централизации Боснии и Герцеговины и её интеграции с НАТО.Также в самой Республике Сербской у президента Додика есть оппозиция, которая не против воспользоваться ситуацией для того, чтобы прийти к власти. Например, лидер Партии демократического прогресса Драшко Станивукович выступил против изменений Конституции Республики Сербской, заявив, что момент для этого неподходящий. "Если весь мир сказал – остановитесь, к этому и надо прислушиваться", сказал Станивукович.Если Республику Сербскую заставят "раствориться" в Боснии…Какие последствия для Республики Сербской будет иметь нынешний политический кризис и насколько большая вероятность того, что он приведет к возобновлению боевых действий в Боснии и Герцеговине в интервью Украина.ру рассказала ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова.По её словам, ситуация с непризнанным так называемым Высоким представителем в БиГ Кристианом Шмитом "скорее была бы смешной, если бы не была столь печальной и досадной"."Досадной потому, что Шмит не имеет прав и полномочий, и Скупщине Республики Сербской приходится тратить время, реагируя на его глупости. Печальной она является вследствие того, что часть истеблишмента Европы делает вид, что со Шмитом все в порядке, и надо продолжать приструнивать Республику Сербскую", — рассказала Гуськова.Эксперт считает, что, если бы вся эта история вокруг ареста Милорада Додика произошла пару месяцев назад, то ЕС занялась бы этим вопросом серьёзно. Однако сейчас еврочиновникам не до Додика."Они, думаю, понимают, что судить президента "за неуважение решений" это противозаконно. Так что опасаться ввода сил EUFOR не стоит. И это большой шанс за Милорада Додика выстоять в этой схватке за честь и достоинство сербов в Боснии и Герцеговине. Думаю, что Сараево не будет пытаться применять силу и посылать полицию или войска в Баня-Луку, поскольку понимают неоднозначность ситуации", — заявила Гуськова.Ведь Додика поддержала Москва, назвав ситуацию "правовым беспределом", "абсурдным политическим процессом", указав на "неприемлемость травли Додика, который является законно избранным представителем сербов в БиГ", отметила российский историк.Гуськова напомнила, что в ходе брифинга в Москве 13 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала Додика "патриотом своей родины и настоящим борцом за права и свободы своего народа"."Незамедлительно и конкретно поддержала РС Венгрия, прислав подразделения полиции для защиты Президента. Не осталась в стороне и Сербия: Вучич прилетел в Баня-Луку, собрав перед этим Совет национальной безопасности. Выступая на нем, Ивица Дачич выразил озабоченность сложившейся ситуацией, осудил принятое судом БиГ решение, но… призвал к осторожности в реагировании на решение, указав на сложную ситуацию в Сербии и Республике Сербской", — рассказала собеседница издания.Сам Милорад Додик неоднократно заявлял, что у Республики Сербской есть два пути, если её будут заставлять "раствориться" в мусульманской Боснии: присоединиться к Сербии или, если условия не позволят это сделать, создать самостоятельное государство, отделившись от БиГ, отметила эксперт."Стоит заметить, что РС все эти годы следовала букве закона – Дейтонскому соглашению, подписанному в 1995 г. А вот те, кто подписывал и придумывал устройство этого непонятного государственного образования уже несколько десятилетий его постоянно нарушают. Поэтому я не сомневаюсь, что РС всё сделает по закону", — сказала Гуськова.Можно с уверенностью говорить о том, что новая Конституция не будет противоречить Дейтонскому соглашению и отменит все поправки, которые в разные годы внесли в этот документ Высокие представители в БиГ, добавила историк."Кроме того, депутаты определят шаги, которые РС сможет предпринять, если кто-то и дальше будет нарушать Дейтонское соглашение. Сербы смогут показать свою силу, решительность и последовательность в отстаивании своей свободы и независимости. В этом им нет равных", — подытожила Елена Гуськова.Более подробно о причинах политического кризиса в БиГ в материале Татьяны Стоянович США и ЕС ссорятся, Республика Сербская страдает: власти БиГ хотят отправить Додика на политическую пенсию

https://ukraina.ru/20250227/1061414850.html

https://ukraina.ru/20250301/1061467164.html

республика сербская

босния и герцеговина

сербия

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, республика сербская, босния и герцеговина, сербия, милорад додик, марко рубио, ес, мвд, нато, политический кризис