https://ukraina.ru/20250313/1061773155.html

"Америка для американцев": Ищенко рассказал, как и где Трамп будет выстраивать "бастион США"

"Америка для американцев": Ищенко рассказал, как и где Трамп будет выстраивать "бастион США" - 13.03.2025 Украина.ру

"Америка для американцев": Ищенко рассказал, как и где Трамп будет выстраивать "бастион США"

Трамп пытается укрепить доминирование США на американском континенте, чтобы ограничить пространство для маневра для Китая и России, которые в последние годы активно заходили туда в экономическом и политическом плане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-13T19:15

2025-03-13T19:15

2025-03-13T19:34

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Доктрина Монро — это декларация (доктрина) принципов внешней политики Соединенных Штатов, которая была провозглашена 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к Конгрессу.Ищенко отметил, доктрина Монро предполагала "Америку для американцев" и доминирование США на американском континенте. Сейчас президент США Дональд Трамп тоже пытается укрепить доминирование США на американском континенте, чтобы ограничить там пространство для маневра для Китая и России, которые в последние годы активно заходили туда в экономическом и политическом плане, указал эксперт.Он добавил, что над Европой Трамп пытается укрепить американское доминирование за счет поддержки европейских правоконсервативных элит.Сейчас Трамп разрушает Европу для приведения к власти правых консерваторов, чтобы она безропотно выполняла указания президента США. Но это будет следующий шаг, пока американцы в Европе больше теряют, чем приобретают, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса — в материале Владимира Скачко "Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250313/1061771338.html

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