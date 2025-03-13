"Америка для американцев": Ищенко рассказал, как и где Трамп будет выстраивать "бастион США" - 13.03.2025 Украина.ру
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"Америка для американцев": Ищенко рассказал, как и где Трамп будет выстраивать "бастион США"
"Америка для американцев": Ищенко рассказал, как и где Трамп будет выстраивать "бастион США" - 13.03.2025 Украина.ру
"Америка для американцев": Ищенко рассказал, как и где Трамп будет выстраивать "бастион США"
Трамп пытается укрепить доминирование США на американском континенте, чтобы ограничить пространство для маневра для Китая и России, которые в последние годы активно заходили туда в экономическом и политическом плане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-13T19:15
2025-03-13T19:34
новости
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ростислав ищенко
америка
китай
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Доктрина Монро — это декларация (доктрина) принципов внешней политики Соединенных Штатов, которая была провозглашена 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к Конгрессу.Ищенко отметил, доктрина Монро предполагала "Америку для американцев" и доминирование США на американском континенте. Сейчас президент США Дональд Трамп тоже пытается укрепить доминирование США на американском континенте, чтобы ограничить там пространство для маневра для Китая и России, которые в последние годы активно заходили туда в экономическом и политическом плане, указал эксперт.Он добавил, что над Европой Трамп пытается укрепить американское доминирование за счет поддержки европейских правоконсервативных элит.Сейчас Трамп разрушает Европу для приведения к власти правых консерваторов, чтобы она безропотно выполняла указания президента США. Но это будет следующий шаг, пока американцы в Европе больше теряют, чем приобретают, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса — в материале Владимира Скачко "Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, европа, россия, дональд трамп, ростислав ищенко, америка, китай, япония, тайвань, австралия, доктрина
Новости, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Америка, Китай, Япония, Тайвань, Австралия, доктрина

"Америка для американцев": Ищенко рассказал, как и где Трамп будет выстраивать "бастион США"

19:15 13.03.2025 (обновлено: 19:34 13.03.2025)
 
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Трамп пытается укрепить доминирование США на американском континенте, чтобы ограничить пространство для маневра для Китая и России, которые в последние годы активно заходили туда в экономическом и политическом плане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Доктрина Монро — это декларация (доктрина) принципов внешней политики Соединенных Штатов, которая была провозглашена 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к Конгрессу.
Ищенко отметил, доктрина Монро предполагала "Америку для американцев" и доминирование США на американском континенте.
Сейчас президент США Дональд Трамп тоже пытается укрепить доминирование США на американском континенте, чтобы ограничить там пространство для маневра для Китая и России, которые в последние годы активно заходили туда в экономическом и политическом плане, указал эксперт.
"То есть Трамп пытается создать из Северной, Центральной и Южной Америки бастион США, где они укрепятся и начнут распространять свои щупальца по всему миру. Еще в этой истории будут играть важную роль выдвинутые вперед тихоокеанские форты вроде Японии, Филиппин, Тайваня, Австралии и Новой Зеландии", — подчеркнул Ищенко.
Он добавил, что над Европой Трамп пытается укрепить американское доминирование за счет поддержки европейских правоконсервативных элит.
Сейчас Трамп разрушает Европу для приведения к власти правых консерваторов, чтобы она безропотно выполняла указания президента США. Но это будет следующий шаг, пока американцы в Европе больше теряют, чем приобретают, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты украинского кризиса — в материале Владимира Скачко "Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности" на сайте Украина.ру.
Василий Кашин интервью - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
13:00
Василий Кашин: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру Трамп преодолел сопротивление Зеленского и европейцев, которые вообще не хотели слушать ни о каком прекращении огня. Это уже достижение. А дальше уже России решать, на каких условиях на это согласиться, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
 
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