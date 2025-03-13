"Америка для американцев": Ищенко рассказал, как и где Трамп будет выстраивать "бастион США"
19:15 13.03.2025 (обновлено: 19:34 13.03.2025)
© Public domain
© Public domain
Трамп пытается укрепить доминирование США на американском континенте, чтобы ограничить пространство для маневра для Китая и России, которые в последние годы активно заходили туда в экономическом и политическом плане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Доктрина Монро — это декларация (доктрина) принципов внешней политики Соединенных Штатов, которая была провозглашена 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к Конгрессу.
Ищенко отметил, доктрина Монро предполагала "Америку для американцев" и доминирование США на американском континенте.
"То есть Трамп пытается создать из Северной, Центральной и Южной Америки бастион США, где они укрепятся и начнут распространять свои щупальца по всему миру. Еще в этой истории будут играть важную роль выдвинутые вперед тихоокеанские форты вроде Японии, Филиппин, Тайваня, Австралии и Новой Зеландии", — подчеркнул Ищенко.
Он добавил, что над Европой Трамп пытается укрепить американское доминирование за счет поддержки европейских правоконсервативных элит.
Сейчас Трамп разрушает Европу для приведения к власти правых консерваторов, чтобы она безропотно выполняла указания президента США. Но это будет следующий шаг, пока американцы в Европе больше теряют, чем приобретают, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые на сайте Украина.ру.
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