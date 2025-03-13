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Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США

Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США - 13.03.2025 Украина.ру

Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президентом США Стивом Уиткоффом состоится вечером 13 марта в закрытом формате. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

2025-03-13T18:34

2025-03-13T18:34

2025-03-13T18:34

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"Начало встречи Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате", - сообщают "Известия" со ссылкой на Ушакова.После состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины представители официального Вашингтона анонсировали визит американских переговорщиков в Москву. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и глава Госдепа Марко Рубио сообщили прессе о намерении обсудить с российскими коллегами пути урегулирования украинской проблемы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 марта журналистам, что переговоры делегаций России и США по украинской проблеме запланированы. При этом он отметил, что Москва считает преждевременным обсуждать их до встречи делегаций.О переговорах в Москве - в статье Марины Поляковой "Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева".

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