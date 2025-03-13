Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США - 13.03.2025 Украина.ру
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Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США
Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США - 13.03.2025 Украина.ру
Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президентом США Стивом Уиткоффом состоится вечером 13 марта в закрытом формате. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
2025-03-13T18:34
2025-03-13T18:34
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стив уиткофф
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международная политика
переговоры
дипломатические отношения
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"Начало встречи Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате", - сообщают "Известия" со ссылкой на Ушакова.После состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины представители официального Вашингтона анонсировали визит американских переговорщиков в Москву. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и глава Госдепа Марко Рубио сообщили прессе о намерении обсудить с российскими коллегами пути урегулирования украинской проблемы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 марта журналистам, что переговоры делегаций России и США по украинской проблеме запланированы. При этом он отметил, что Москва считает преждевременным обсуждать их до встречи делегаций.О переговорах в Москве - в статье Марины Поляковой "Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева".
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60
новости, сша, москва, россия, владимир путин, стив уиткофф, международные отношения, международная политика, переговоры, дипломатические отношения, сво
Новости, США, Москва, Россия, Владимир Путин, Стив Уиткофф, международные отношения, Международная политика, переговоры, дипломатические отношения, СВО

Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США

18:34 13.03.2025
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанк
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Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президентом США Стивом Уиткоффом состоится вечером 13 марта в закрытом формате. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Начало встречи Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате", - сообщают "Известия" со ссылкой на Ушакова.
После состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины представители официального Вашингтона анонсировали визит американских переговорщиков в Москву. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и глава Госдепа Марко Рубио сообщили прессе о намерении обсудить с российскими коллегами пути урегулирования украинской проблемы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 марта журналистам, что переговоры делегаций России и США по украинской проблеме запланированы. При этом он отметил, что Москва считает преждевременным обсуждать их до встречи делегаций.
О переговорах в Москве - в статье Марины Поляковой "Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева".
 
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Заголовок открываемого материала
19:15"Америка для американцев": Ищенко рассказал, как и где Трамп будет выстраивать бастион США
18:34Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США
18:17Россия существенно расширила список санкций в отношении ЕС
18:00Европа робко начинает прозревать. Итоги 13 марта на Украине
17:57Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения
17:30Операция по освобождению Курской области вошла в заключительную стадию - Песков
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17:10"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан" - МИД Венгрии
16:56Зачем Польше ядерное оружие и почему в Дании заговорили о нападении со стороны России и США – Ищенко
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16:41Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет Трамп
16:21Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией
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