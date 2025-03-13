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Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США
Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США - 13.03.2025 Украина.ру
Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президентом США Стивом Уиткоффом состоится вечером 13 марта в закрытом формате. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
2025-03-13T18:34
2025-03-13T18:34
2025-03-13T18:34
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дипломатические отношения
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"Начало встречи Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате", - сообщают "Известия" со ссылкой на Ушакова.После состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины представители официального Вашингтона анонсировали визит американских переговорщиков в Москву. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и глава Госдепа Марко Рубио сообщили прессе о намерении обсудить с российскими коллегами пути урегулирования украинской проблемы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 марта журналистам, что переговоры делегаций России и США по украинской проблеме запланированы. При этом он отметил, что Москва считает преждевременным обсуждать их до встречи делегаций.О переговорах в Москве - в статье Марины Поляковой "Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, москва, россия, владимир путин, стив уиткофф, международные отношения, международная политика, переговоры, дипломатические отношения, сво
Новости, США, Москва, Россия, Владимир Путин, Стив Уиткофф, международные отношения, Международная политика, переговоры, дипломатические отношения, СВО
Ушаков рассказал о формате встречи Путина со спецпосланником президента США
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президентом США Стивом Уиткоффом состоится вечером 13 марта в закрытом формате. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Начало встречи Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате", - сообщают "Известия" со ссылкой на Ушакова.
После состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии
переговоров делегаций США и Украины
представители официального Вашингтона
анонсировали визит американских переговорщиков в Москву
. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц
и глава Госдепа Марко Рубио
сообщили прессе о намерении обсудить с российскими коллегами пути урегулирования украинской проблемы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил 13 марта журналистам, что переговоры делегаций России и США по украинской проблеме запланированы. При этом он отметил, что Москва считает преждевременным обсуждать их до встречи делегаций.