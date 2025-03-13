"В какой-то момент ВСУ побежали": Рамм рассказал, как ВС РФ разгромили колонну врага в Курской области - 13.03.2025 Украина.ру
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"В какой-то момент ВСУ побежали": Рамм рассказал, как ВС РФ разгромили колонну врага в Курской области
"В какой-то момент ВСУ побежали": Рамм рассказал, как ВС РФ разгромили колонну врага в Курской области - 13.03.2025 Украина.ру
"В какой-то момент ВСУ побежали": Рамм рассказал, как ВС РФ разгромили колонну врага в Курской области
У ВСУ не получится без потерь выйти из Курской области. Потому что ВС РФ было преимущество в средствах огневого поражения и потому что все основные вражеские коридоры находятся под ударами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-03-13T20:00
2025-03-13T20:00
новости
курская область
россия
украина
вс рф
всу
наступление
сво
спецоперация
мост
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Широкомасштабное наступление ВС РФ в Курской области началось 5 марта. Уже через пять дней было освобождено 2/3 территории, которую до того момента контролировала Украина. Важным ее этапом стала операция "Поток", когда российские бойцы зашли в тыл ВСУ в промышленной зоне Суджи через трубу газопровода.Пока у меня нет информации, чтобы ответить на вопрос в духе "кто, где, сколько и когда" и комментировать рейд российских военных по газовой трубе в Курской области, сказал эксперт."Если говорить обо всех наших действиях оперативного уровня на всем Курском выступе, которые привели к лавинообразному обвалу всей украинской обороны, то подробности их мы можем увидеть только после рассекречивания архивов", — подчеркнул Рамм.Он отметил, что конкретно эта операция была проведена выше всяких похвал.Ранее по телеграм-каналам разошлось видео из Курской области с разгромом украинской колонны из четырех-шести машин, которые встали как вкопанные перед взорванным мостом и даже не пытались уехать."Мои друзья, которые воюют под Курском, говорят, что там было несколько таких колонн. В какой-то момент украинцы просто побежали, потому что вражеское командование потеряло управление и не восстановило его до сих пор", — сообщил эксперт. У ВСУ не получится без потерь выйти из Курской области. Там сражаются, сдаются и пытаются скрыться отдельные разрезанные группировки противника, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.Также о масштабном наступлении ВС РФ в Курской области — в интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, украина, вс рф, всу, наступление, сво, спецоперация, мост, командование
Новости, Курская область, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, наступление, СВО, Спецоперация, мост, командование

"В какой-то момент ВСУ побежали": Рамм рассказал, как ВС РФ разгромили колонну врага в Курской области

20:00 13.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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У ВСУ не получится без потерь выйти из Курской области. Потому что ВС РФ было преимущество в средствах огневого поражения и потому что все основные вражеские коридоры находятся под ударами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Широкомасштабное наступление ВС РФ в Курской области началось 5 марта. Уже через пять дней было освобождено 2/3 территории, которую до того момента контролировала Украина. Важным ее этапом стала операция "Поток", когда российские бойцы зашли в тыл ВСУ в промышленной зоне Суджи через трубу газопровода.
Пока у меня нет информации, чтобы ответить на вопрос в духе "кто, где, сколько и когда" и комментировать рейд российских военных по газовой трубе в Курской области, сказал эксперт.
"Если говорить обо всех наших действиях оперативного уровня на всем Курском выступе, которые привели к лавинообразному обвалу всей украинской обороны, то подробности их мы можем увидеть только после рассекречивания архивов", — подчеркнул Рамм.
Он отметил, что конкретно эта операция была проведена выше всяких похвал.
Ранее по телеграм-каналам разошлось видео из Курской области с разгромом украинской колонны из четырех-шести машин, которые встали как вкопанные перед взорванным мостом и даже не пытались уехать.
"Мои друзья, которые воюют под Курском, говорят, что там было несколько таких колонн. В какой-то момент украинцы просто побежали, потому что вражеское командование потеряло управление и не восстановило его до сих пор", — сообщил эксперт.
У ВСУ не получится без потерь выйти из Курской области. Там сражаются, сдаются и пытаются скрыться отдельные разрезанные группировки противника, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
Также о масштабном наступлении ВС РФ в Курской области — в интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
16:45
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВС РФВСУнаступлениеСВОСпецоперациямосткомандование
 
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