https://ukraina.ru/20250313/1061785382.html
"В какой-то момент ВСУ побежали": Рамм рассказал, как ВС РФ разгромили колонну врага в Курской области
"В какой-то момент ВСУ побежали": Рамм рассказал, как ВС РФ разгромили колонну врага в Курской области - 13.03.2025 Украина.ру
"В какой-то момент ВСУ побежали": Рамм рассказал, как ВС РФ разгромили колонну врага в Курской области
У ВСУ не получится без потерь выйти из Курской области. Потому что ВС РФ было преимущество в средствах огневого поражения и потому что все основные вражеские коридоры находятся под ударами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-03-13T20:00
2025-03-13T20:00
2025-03-13T20:00
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курская область
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Широкомасштабное наступление ВС РФ в Курской области началось 5 марта. Уже через пять дней было освобождено 2/3 территории, которую до того момента контролировала Украина. Важным ее этапом стала операция "Поток", когда российские бойцы зашли в тыл ВСУ в промышленной зоне Суджи через трубу газопровода.Пока у меня нет информации, чтобы ответить на вопрос в духе "кто, где, сколько и когда" и комментировать рейд российских военных по газовой трубе в Курской области, сказал эксперт."Если говорить обо всех наших действиях оперативного уровня на всем Курском выступе, которые привели к лавинообразному обвалу всей украинской обороны, то подробности их мы можем увидеть только после рассекречивания архивов", — подчеркнул Рамм.Он отметил, что конкретно эта операция была проведена выше всяких похвал.Ранее по телеграм-каналам разошлось видео из Курской области с разгромом украинской колонны из четырех-шести машин, которые встали как вкопанные перед взорванным мостом и даже не пытались уехать."Мои друзья, которые воюют под Курском, говорят, что там было несколько таких колонн. В какой-то момент украинцы просто побежали, потому что вражеское командование потеряло управление и не восстановило его до сих пор", — сообщил эксперт. У ВСУ не получится без потерь выйти из Курской области. Там сражаются, сдаются и пытаются скрыться отдельные разрезанные группировки противника, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.Также о масштабном наступлении ВС РФ в Курской области — в интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250313/1061783322.html
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новости, курская область, россия, украина, вс рф, всу, наступление, сво, спецоперация, мост, командование
Новости, Курская область, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, наступление, СВО, Спецоперация, мост, командование
"В какой-то момент ВСУ побежали": Рамм рассказал, как ВС РФ разгромили колонну врага в Курской области
У ВСУ не получится без потерь выйти из Курской области. Потому что ВС РФ было преимущество в средствах огневого поражения и потому что все основные вражеские коридоры находятся под ударами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Широкомасштабное наступление ВС РФ в Курской области началось 5 марта. Уже через пять дней было освобождено 2/3 территории, которую до того момента контролировала Украина. Важным ее этапом стала операция "Поток", когда российские бойцы зашли в тыл ВСУ в промышленной зоне Суджи через трубу газопровода.
Пока у меня нет информации, чтобы ответить на вопрос в духе "кто, где, сколько и когда" и комментировать рейд российских военных по газовой трубе в Курской области, сказал эксперт.
"Если говорить обо всех наших действиях оперативного уровня на всем Курском выступе, которые привели к лавинообразному обвалу всей украинской обороны, то подробности их мы можем увидеть только после рассекречивания архивов", — подчеркнул Рамм.
Он отметил, что конкретно эта операция была проведена выше всяких похвал.
Ранее по телеграм-каналам разошлось видео из Курской области с разгромом украинской колонны из четырех-шести машин, которые встали как вкопанные перед взорванным мостом и даже не пытались уехать.
"Мои друзья, которые воюют под Курском, говорят, что там было несколько таких колонн. В какой-то момент украинцы просто побежали, потому что вражеское командование потеряло управление и не восстановило его до сих пор", — сообщил эксперт.
У ВСУ не получится без потерь выйти из Курской области. Там сражаются, сдаются и пытаются скрыться отдельные разрезанные группировки противника, заключил собеседник издания.