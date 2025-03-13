Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУ - 13.03.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУ
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУ - 13.03.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-03-13T16:45
2025-03-13T16:45
александр сырский
геннадий алехин
степан бандера
вооруженные силы украины
россия
суджа
украина
курская область
эксклюзив
спецоперация
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Возвращение Суджи под контроль России стало переломным этапом всей Курской операции, а ее итогом могут оказаться еще большие территориальные потери Украины. Передовые части группировки войск "Север" уже действуют на территории Сумской области. Это может послужить началом создания прочной санитарной зоны вокруг нашей приграничных территорий, об чем недвусмысленно дал понять верховный главнокомандующий Владимир Путин во время посещения пункта управления группировки "Север".Курская авантюра уже привела не только к морально-психологическим, но и кадровым последствиям для киевского режима: отправлен в отставку генерал-майор Дмитрий Красильников-ключевая фигура в украинском вторжении.Когда стало понятно, что дальнейшее продвижение ВСУ невозможно, основной задачей стало удержание Суджанского района. Когда стало очевидным, что российская армия давит и вытесняет ВСУ уже из Суджанского района, спасать ситуацию бросился лично главком Сырский. У него это не получилось, поэтому, не мудрствуя лукаво, Сырский избавился от своего ставленника, свалив на него все провалы и неудачи.Кстати, Сырский, и Красильников, — этнические русские. Сырский Московское командное училище заканчивал, Красильников — военную академию в Одессе, где ещё сохранялись традиции советских времен. Оба стали ревностно служить Украине, но комплекс власовца-предателя из них не выветрился. А в этой среде принято топить друг друга.В боях под Суджей противник понес существенные потери в живой силе. Тем не менее, киевский режим не оставляет безумную идею компенсировать выбывший личный состав за счет любых ресурсов, в том числе подростков 17-18 лет и женщин. Их на передовой более 5 тыс., погибло уже более 100, ещё 300 получили тяжелые ранения.С учетом того, что часть батальонов 92-й бригады ВСУ были переброшены в Курскую область, туда же отправился и женский контингент, которому обещали увлекательную прогулку с посещением российских магазинов в Судже. Селфи оказалось крайне неудачным."Невесты Бандеры", как их окрестили наши бойцы, на передовой в Курской области попадались крайне редко. Большой частью их держали чуть подальше от окопов и подвалов разбитых домов, где пытались сопротивляться украинские националисты. Кто-то выполнял функции связисток и санитарок, кто-то, по степени обучения, наводил дроны.Это можно объяснить тем, что набирают малолеток по объявлению, которых мышь в блиндаже приводит в ужас, не говоря уже о работе наших "Солнцепеков". Сейчас они вообще в ужасе от перспективы попасть в плен. Если им повезет, они выберутся с убегающими подразделениями.По последней информации, очаговые участки обороны противника еще удерживаются в 5-6 населенных пунктах ближе к границе с Сумской областью. Отступление ВСУ из Суджи проходит под прикрытием артиллерийских ударов из оружия стран НАТО.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250312/1061754825.html
россия
суджа
украина
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Геннадий Алёхин
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александр сырский, геннадий алехин, степан бандера, вооруженные силы украины, россия, суджа, украина, курская область, эксклюзив, спецоперация
Александр Сырский, Геннадий Алехин, Степан Бандера, Вооруженные силы Украины, Россия, Суджа, Украина, Курская область, Эксклюзив, Спецоперация

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУ

16:45 13.03.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Возвращение Суджи под контроль России стало переломным этапом всей Курской операции, а ее итогом могут оказаться еще большие территориальные потери Украины. Передовые части группировки войск "Север" уже действуют на территории Сумской области. Это может послужить началом создания прочной санитарной зоны вокруг нашей приграничных территорий, об чем недвусмысленно дал понять верховный главнокомандующий Владимир Путин во время посещения пункта управления группировки "Север".
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Курская авантюра уже привела не только к морально-психологическим, но и кадровым последствиям для киевского режима: отправлен в отставку генерал-майор Дмитрий Красильников-ключевая фигура в украинском вторжении.
Когда стало понятно, что дальнейшее продвижение ВСУ невозможно, основной задачей стало удержание Суджанского района. Когда стало очевидным, что российская армия давит и вытесняет ВСУ уже из Суджанского района, спасать ситуацию бросился лично главком Сырский. У него это не получилось, поэтому, не мудрствуя лукаво, Сырский избавился от своего ставленника, свалив на него все провалы и неудачи.
Кстати, Сырский, и Красильников, — этнические русские. Сырский Московское командное училище заканчивал, Красильников — военную академию в Одессе, где ещё сохранялись традиции советских времен. Оба стали ревностно служить Украине, но комплекс власовца-предателя из них не выветрился. А в этой среде принято топить друг друга.
В боях под Суджей противник понес существенные потери в живой силе. Тем не менее, киевский режим не оставляет безумную идею компенсировать выбывший личный состав за счет любых ресурсов, в том числе подростков 17-18 лет и женщин. Их на передовой более 5 тыс., погибло уже более 100, ещё 300 получили тяжелые ранения.
С учетом того, что часть батальонов 92-й бригады ВСУ были переброшены в Курскую область, туда же отправился и женский контингент, которому обещали увлекательную прогулку с посещением российских магазинов в Судже. Селфи оказалось крайне неудачным.
"Невесты Бандеры", как их окрестили наши бойцы, на передовой в Курской области попадались крайне редко. Большой частью их держали чуть подальше от окопов и подвалов разбитых домов, где пытались сопротивляться украинские националисты. Кто-то выполнял функции связисток и санитарок, кто-то, по степени обучения, наводил дроны.
Это можно объяснить тем, что набирают малолеток по объявлению, которых мышь в блиндаже приводит в ужас, не говоря уже о работе наших "Солнцепеков". Сейчас они вообще в ужасе от перспективы попасть в плен. Если им повезет, они выберутся с убегающими подразделениями.
По последней информации, очаговые участки обороны противника еще удерживаются в 5-6 населенных пунктах ближе к границе с Сумской областью. Отступление ВСУ из Суджи проходит под прикрытием артиллерийских ударов из оружия стран НАТО.
Карта СВО
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Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Баранец (СВО) - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Вчера, 18:23
Полковник Виктор Баранец: Россия под Суджей уничтожила две армии ВСУ и готова к битве за ПокровскЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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