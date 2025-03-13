Операция по освобождению Курской области вошла в заключительную стадию - Песков - 13.03.2025 Украина.ру
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Операция по освобождению Курской области вошла в заключительную стадию - Песков
Операция по освобождению Курской области вошла в заключительную стадию - Песков - 13.03.2025 Украина.ру
Операция по освобождению Курской области вошла в заключительную стадию - Песков
Контртеррористическая операция по освобождению Курской области находится в заключительной стадии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... Украина.ру, 13.03.2025
2025-03-13T17:30
2025-03-13T17:33
новости
курская область
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
геннадий алехин
генштаб
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Контртеррористическая операция по освобождению Курской области находится в заключительной стадии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне, 12 марта президент России провёл совещание на пункте управления курской группировкой российских войск, осуществляющих освобождение Курской области от вторгшихся с Украины боевиков. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении более 86% территории области.Президент России прибыл на командный пункт в камуфлированной униформе. Журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин обратил на это внимание и задал вопрос пресс-секретарю президента – означает ли что-либо такая форма одежды российского лидера."Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков", - сказал Песков."Операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию. Поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вздохнуть спокойно", - добавил Песков.Вторжение ВСУ и формирований иностранных наёмников в Курскую область началось утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Актуальное интервью на эту тему: Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУ Геннадий Алёхин
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новости, курская область, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, геннадий алехин, генштаб, всу, кто
Новости, Курская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Геннадий Алехин, Генштаб, ВСУ, КТО

Операция по освобождению Курской области вошла в заключительную стадию - Песков

17:30 13.03.2025 (обновлено: 17:33 13.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Контртеррористическая операция по освобождению Курской области находится в заключительной стадии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне, 12 марта президент России провёл совещание на пункте управления курской группировкой российских войск, осуществляющих освобождение Курской области от вторгшихся с Украины боевиков. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении более 86% территории области.
Президент России прибыл на командный пункт в камуфлированной униформе. Журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин обратил на это внимание и задал вопрос пресс-секретарю президента – означает ли что-либо такая форма одежды российского лидера.
"Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков", - сказал Песков.
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"Операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию. Поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вздохнуть спокойно", - добавил Песков.
Вторжение ВСУ и формирований иностранных наёмников в Курскую область началось утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Актуальное интервью на эту тему: Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУ Геннадий Алёхин
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинГеннадий АлехинГенштабВСУКТО
 
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