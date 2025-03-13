https://ukraina.ru/20250313/1061784999.html

Операция по освобождению Курской области вошла в заключительную стадию - Песков

Операция по освобождению Курской области вошла в заключительную стадию - Песков - 13.03.2025 Украина.ру

Операция по освобождению Курской области вошла в заключительную стадию - Песков

Контртеррористическая операция по освобождению Курской области находится в заключительной стадии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... Украина.ру, 13.03.2025

2025-03-13T17:30

2025-03-13T17:30

2025-03-13T17:33

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Контртеррористическая операция по освобождению Курской области находится в заключительной стадии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне, 12 марта президент России провёл совещание на пункте управления курской группировкой российских войск, осуществляющих освобождение Курской области от вторгшихся с Украины боевиков. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении более 86% территории области.Президент России прибыл на командный пункт в камуфлированной униформе. Журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин обратил на это внимание и задал вопрос пресс-секретарю президента – означает ли что-либо такая форма одежды российского лидера."Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков", - сказал Песков."Операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию. Поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вздохнуть спокойно", - добавил Песков.Вторжение ВСУ и формирований иностранных наёмников в Курскую область началось утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Актуальное интервью на эту тему: Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУ Геннадий Алёхин

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новости, курская область, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, геннадий алехин, генштаб, всу, кто