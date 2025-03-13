"Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин - 13.03.2025 Украина.ру
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"Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин
"Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин - 13.03.2025 Украина.ру
"Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин
Акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин.
2025-03-13T20:01
2025-03-13T20:01
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белоруссия
красная площадь
владимир путин
александр лукашенко
бессмертный полк
9 мая
день победы
праздники
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Мероприятия общественного движения "Бессмертный полк" 9 мая состоятся в обеих частях Союзного государства, заверил президент России в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко."В этом году в наших странах широко отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это общая Победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь и свободу для нас и для будущих поколений. Александр Григорьевич подтвердил своё участие в праздновании Победы 9 мая в Москве", - сказал Путин.Он подтвердил участие белорусских военнослужащих в торжественном параде на Красной площади и высказался о мероприятиях "Бессмертного полка" в союзной Белоруссии. Ранее в России не проводилось акций "Беларусь помнит" - государственного мероприятия в Белоруссии, проводимого по аналогии с международной общественной акцией памяти "Бессмертный полк". В День Победы 9 мая 2024 года в Минске и других городах Белоруссии проводились только мероприятия "Бессмертного полка".Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Он подтвердил своё участие в московских мероприятиях, приуроченных к юбилею победы в Великой Отечественной войне.Ранее на эту тему: Путин будет рад видеть 9 мая глав государств, готовых разделить радость и гордость Дня Победы – Песков
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новости, россия, белоруссия, красная площадь, владимир путин, александр лукашенко, бессмертный полк, 9 мая, день победы, праздники, союзное государство, великая отечественная война, память
Новости, Россия, Белоруссия, Красная площадь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Бессмертный полк, 9 мая, День Победы, праздники, Союзное государство, Великая Отечественная война, память

"Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин

20:01 13.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"
Президент РФ В. Путин принял участие в шествии Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин.
Мероприятия общественного движения "Бессмертный полк" 9 мая состоятся в обеих частях Союзного государства, заверил президент России в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко.
"В этом году в наших странах широко отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это общая Победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь и свободу для нас и для будущих поколений. Александр Григорьевич подтвердил своё участие в праздновании Победы 9 мая в Москве", - сказал Путин.
Он подтвердил участие белорусских военнослужащих в торжественном параде на Красной площади и высказался о мероприятиях "Бессмертного полка" в союзной Белоруссии.

"Также согласно имеющейся договорённости расчёт Вооружённых Сил Белоруссии примет участие в торжественном параде на Красной площади. Во многих российских и белорусских городах будут организованы акции движения "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит", - цитирует президента России пресс-служба Кремля.

Ранее в России не проводилось акций "Беларусь помнит" - государственного мероприятия в Белоруссии, проводимого по аналогии с международной общественной акцией памяти "Бессмертный полк". В День Победы 9 мая 2024 года в Минске и других городах Белоруссии проводились только мероприятия "Бессмертного полка".
Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Он подтвердил своё участие в московских мероприятиях, приуроченных к юбилею победы в Великой Отечественной войне.
Ранее на эту тему: Путин будет рад видеть 9 мая глав государств, готовых разделить радость и гордость Дня Победы – Песков
 
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