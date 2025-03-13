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"Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин

"Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин - 13.03.2025 Украина.ру

"Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин

Акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин.

2025-03-13T20:01

2025-03-13T20:01

2025-03-13T20:01

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Мероприятия общественного движения "Бессмертный полк" 9 мая состоятся в обеих частях Союзного государства, заверил президент России в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко."В этом году в наших странах широко отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это общая Победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь и свободу для нас и для будущих поколений. Александр Григорьевич подтвердил своё участие в праздновании Победы 9 мая в Москве", - сказал Путин.Он подтвердил участие белорусских военнослужащих в торжественном параде на Красной площади и высказался о мероприятиях "Бессмертного полка" в союзной Белоруссии. Ранее в России не проводилось акций "Беларусь помнит" - государственного мероприятия в Белоруссии, проводимого по аналогии с международной общественной акцией памяти "Бессмертный полк". В День Победы 9 мая 2024 года в Минске и других городах Белоруссии проводились только мероприятия "Бессмертного полка".Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Он подтвердил своё участие в московских мероприятиях, приуроченных к юбилею победы в Великой Отечественной войне.Ранее на эту тему: Путин будет рад видеть 9 мая глав государств, готовых разделить радость и гордость Дня Победы – Песков

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новости, россия, белоруссия, красная площадь, владимир путин, александр лукашенко, бессмертный полк, 9 мая, день победы, праздники, союзное государство, великая отечественная война, память