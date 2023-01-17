Гаспарян рассказал, куда отправится Зеленский после бегства с Украины - 17.01.2023 Украина.ру
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Гаспарян рассказал, куда отправится Зеленский после бегства с Украины
Гаспарян рассказал, куда отправится Зеленский после бегства с Украины - 17.01.2023 Украина.ру
Гаспарян рассказал, куда отправится Зеленский после бегства с Украины
После своего бегства из Украины президент этой страны Владимир Зеленский, скорее всего, выберет местом постоянного проживания Великобританию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил писатель, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян
2023-01-17T04:15
2023-01-17T04:15
новости
владимир зеленский
армен гаспарян
светлана тихановская
великобритания
чубайс
борис джонсон
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Отвечая на вопрос, не планирует ли Зеленский поселиться в Литве, подобно деятелю белорусской оппозиции Светлане Тихановской, Гаспарян заметил, что не надо "недооценивать" президента Украины, у которого, по его словам, имеется британское гражданство.В апреле прошлого года экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что представители Офиса президента Украины вместе со своими семьями получили гражданство Великобритании в качестве "гарантий безопасности" от премьер-министра этой страны Бориса Джонсона.С другой стороны, ранее сам Джонсон заявлял, что предлагал Зеленскому и его семье убежище в Великобритании, но тот ответил отказом.Чубайс, в 1990-е годы занимавший посты председателя государственного комитета по управлению государственным имуществом, руководителя администрации президента и министра финансов РФ, позднее - председателя правления АО "Роснано", а с конца 2020 года - специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.В марте 2022 года он покинул территорию РФ, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил его отставку.В январе СМИ сообщили о покупке Чубайсом особняка в элитном посёлке Сент-Джорджес-Хилл в графстве Суррей, Великобритания.С полным текстом интервью Гаспаряна можно ознакомиться здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, армен гаспарян, светлана тихановская, великобритания, чубайс, борис джонсон
Новости, Владимир Зеленский, Армен Гаспарян, Светлана Тихановская, Великобритания, чубайс, Борис Джонсон

Гаспарян рассказал, куда отправится Зеленский после бегства с Украины

04:15 17.01.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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После своего бегства из Украины президент этой страны Владимир Зеленский, скорее всего, выберет местом постоянного проживания Великобританию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил писатель, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян
Отвечая на вопрос, не планирует ли Зеленский поселиться в Литве, подобно деятелю белорусской оппозиции Светлане Тихановской, Гаспарян заметил, что не надо "недооценивать" президента Украины, у которого, по его словам, имеется британское гражданство.

Думаю, недалеко от замка, где [Анатолий] Чубайс сидит, будет сидеть Зеленский

Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Писатель, публицист и телерадиоведущий
В апреле прошлого года экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что представители Офиса президента Украины вместе со своими семьями получили гражданство Великобритании в качестве "гарантий безопасности" от премьер-министра этой страны Бориса Джонсона.
С другой стороны, ранее сам Джонсон заявлял, что предлагал Зеленскому и его семье убежище в Великобритании, но тот ответил отказом.
Чубайс, в 1990-е годы занимавший посты председателя государственного комитета по управлению государственным имуществом, руководителя администрации президента и министра финансов РФ, позднее - председателя правления АО "Роснано", а с конца 2020 года - специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
В марте 2022 года он покинул территорию РФ, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил его отставку.
В январе СМИ сообщили о покупке Чубайсом особняка в элитном посёлке Сент-Джорджес-Хилл в графстве Суррей, Великобритания.
С полным текстом интервью Гаспаряна можно ознакомиться здесь.
 
НовостиВладимир ЗеленскийАрмен ГаспарянСветлана ТихановскаяВеликобританиячубайсБорис Джонсон
 
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