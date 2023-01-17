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Гаспарян рассказал, куда отправится Зеленский после бегства с Украины
Гаспарян рассказал, куда отправится Зеленский после бегства с Украины - 17.01.2023 Украина.ру
Гаспарян рассказал, куда отправится Зеленский после бегства с Украины
После своего бегства из Украины президент этой страны Владимир Зеленский, скорее всего, выберет местом постоянного проживания Великобританию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил писатель, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян
2023-01-17T04:15
2023-01-17T04:15
2023-01-17T04:15
новости
владимир зеленский
армен гаспарян
светлана тихановская
великобритания
чубайс
борис джонсон
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Отвечая на вопрос, не планирует ли Зеленский поселиться в Литве, подобно деятелю белорусской оппозиции Светлане Тихановской, Гаспарян заметил, что не надо "недооценивать" президента Украины, у которого, по его словам, имеется британское гражданство.В апреле прошлого года экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что представители Офиса президента Украины вместе со своими семьями получили гражданство Великобритании в качестве "гарантий безопасности" от премьер-министра этой страны Бориса Джонсона.С другой стороны, ранее сам Джонсон заявлял, что предлагал Зеленскому и его семье убежище в Великобритании, но тот ответил отказом.Чубайс, в 1990-е годы занимавший посты председателя государственного комитета по управлению государственным имуществом, руководителя администрации президента и министра финансов РФ, позднее - председателя правления АО "Роснано", а с конца 2020 года - специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.В марте 2022 года он покинул территорию РФ, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил его отставку.В январе СМИ сообщили о покупке Чубайсом особняка в элитном посёлке Сент-Джорджес-Хилл в графстве Суррей, Великобритания.С полным текстом интервью Гаспаряна можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041499706_107:0:1034:695_1920x0_80_0_0_9e0e33efe0e67b968323856e039157b9.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, армен гаспарян, светлана тихановская, великобритания, чубайс, борис джонсон
Новости, Владимир Зеленский, Армен Гаспарян, Светлана Тихановская, Великобритания, чубайс, Борис Джонсон
Гаспарян рассказал, куда отправится Зеленский после бегства с Украины
После своего бегства из Украины президент этой страны Владимир Зеленский, скорее всего, выберет местом постоянного проживания Великобританию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил писатель, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян
Отвечая на вопрос, не планирует ли Зеленский
поселиться в Литве, подобно деятелю белорусской оппозиции Светлане Тихановской, Гаспарян заметил, что не надо "недооценивать" президента Украины, у которого, по его словам, имеется британское гражданство.
Думаю, недалеко от замка, где [Анатолий] Чубайс сидит, будет сидеть Зеленский
Армен Гаспарян
Писатель, публицист и телерадиоведущий
В апреле прошлого года экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что представители Офиса президента Украины вместе со своими семьями получили гражданство Великобритании в качестве "гарантий безопасности" от премьер-министра этой страны Бориса Джонсона.
С другой стороны, ранее сам Джонсон заявлял, что предлагал Зеленскому и его семье убежище в Великобритании, но тот ответил отказом.
Чубайс, в 1990-е годы занимавший посты председателя государственного комитета по управлению государственным имуществом, руководителя администрации президента и министра финансов РФ, позднее - председателя правления АО "Роснано", а с конца 2020 года - специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
В марте 2022 года он покинул территорию РФ, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подтвердил его отставку.
В январе СМИ сообщили о покупке Чубайсом особняка в элитном посёлке Сент-Джорджес-Хилл в графстве Суррей, Великобритания.
С полным текстом интервью Гаспаряна можно ознакомиться здесь
.