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Гаспарян рассказал, куда отправится Зеленский после бегства с Украины

Гаспарян рассказал, куда отправится Зеленский после бегства с Украины - 17.01.2023 Украина.ру

Гаспарян рассказал, куда отправится Зеленский после бегства с Украины

После своего бегства из Украины президент этой страны Владимир Зеленский, скорее всего, выберет местом постоянного проживания Великобританию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил писатель, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян

2023-01-17T04:15

2023-01-17T04:15

2023-01-17T04:15

новости

владимир зеленский

армен гаспарян

светлана тихановская

великобритания

чубайс

борис джонсон

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Отвечая на вопрос, не планирует ли Зеленский поселиться в Литве, подобно деятелю белорусской оппозиции Светлане Тихановской, Гаспарян заметил, что не надо "недооценивать" президента Украины, у которого, по его словам, имеется британское гражданство.В апреле прошлого года экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что представители Офиса президента Украины вместе со своими семьями получили гражданство Великобритании в качестве "гарантий безопасности" от премьер-министра этой страны Бориса Джонсона.С другой стороны, ранее сам Джонсон заявлял, что предлагал Зеленскому и его семье убежище в Великобритании, но тот ответил отказом.Чубайс, в 1990-е годы занимавший посты председателя государственного комитета по управлению государственным имуществом, руководителя администрации президента и министра финансов РФ, позднее - председателя правления АО "Роснано", а с конца 2020 года - специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.В марте 2022 года он покинул территорию РФ, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил его отставку.В январе СМИ сообщили о покупке Чубайсом особняка в элитном посёлке Сент-Джорджес-Хилл в графстве Суррей, Великобритания.С полным текстом интервью Гаспаряна можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, армен гаспарян, светлана тихановская, великобритания, чубайс, борис джонсон