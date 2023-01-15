https://ukraina.ru/20230115/1042645280.html

Армен Гаспарян о Геббельсе, Арестовиче и об итогах недели

Армен Гаспарян о Геббельсе, Арестовиче и об итогах недели - 15.01.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян о Геббельсе, Арестовиче и об итогах недели

Если человек получает информацию только из медиасферы, то после этого надо самому идти и сдаваться психиатру - от того, что творится в медиа, считает писатель, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян.

2023-01-15T19:32

2023-01-15T19:32

2023-01-15T19:32

интервью

армен гаспарян

украина

владимир зеленский

польша

литва

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Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен, Соледар наконец-то освобожден, стало известно о назначении главы Генштаба России Герасимова на должность командующего объединенной группировкой войск. Песков заявил, что это может быть связано с расширением задач СВО. Американские СМИ заявляют о том, что это сигнализирует об изменении темпа боевых действий. С чем связаны эти кадровые перестановки, где Суровикин стал заместителем Герасимова, и о каком расширении масштаба СВО может идти речь на данный момент?– Тут все чрезвычайно просто, например, это освобождение оккупированных территорий Российской Федерации. Их стало больше, не правда ли? Все их надо освобождать. Соответственно, зона СВО расширяется.Я вижу в интернете безостановочную истерику по любому поводу. В данный момент истерика идет по поводу кадровых перестановок. Я мог бы понять, если бы это комментировали профессиональные военные, выпускники Академии Генштаба и т.д.А это комментирует очень странный набор людей. И честно говоря, мне все равно, что они там стонут, потому, что это категория людей, которым не нравится вообще в принципе ничего из всего того, что делают. Пускай стонут.Я вообще не понимаю американцев, правда. Потому что, если почитать все заявления Соединенных Штатов, это какая-то очень тяжелая картина даже для меня, человека, подготовленного психически, даже уже почти устоявшегося, но, тем не менее, это очень тяжело.Цыплят считают по осени. Я не очень понимаю, почему столько всевеликих стонов? Каждый день у русских что-то кончается, но каждый день русские дают по "ж", очень плотно. А если слушать представителей Соединенных Штатов, то тут уже вообще ничего нет.– Вы у себя в телеграм-канале на днях написали: "В 1943 году Геббельс уверял, что Сталинград не даст Советам стратегического преимущества. Восемьдесят лет спустя Белый дом заявил, что взятие Соледара и Артемовска не даст русским стратегического преимущества". Если смотреть правде в глаза, не ориентироваться на высказывания из Белого дома, какие перспективы после взятия Соледара перед нами раскрываются?– Далее - везде, далее на очереди Артемовск, потом Краматорск, потом Славянск. Взятие Соледара, ну, помимо того, что теперь с солью уже серьезные проблемы на хуторе (у киевского режима — Ред.) - там уже появились объявления в магазинах – "более одной пачки не давать" - это еще и перерезание коммуникационной артерии.Конечно, это очень неприятно для хутора, но... Другой вопрос, понимаете, мы с вами обсуждаем странную новость. Это мы с вами понимаем о том, что Соледар всё.– А у них - не всё.– Слушайте, у них не просто не всё, а, по их мнению, там все нормально. Там уже Подоляк давно опроверг Арестовича, поэтому у меня ощущение, мне нужен халатик белый, чепчик такой, и такая бутылка касторки, можно спирта. В момент, когда я буду в следующий раз причащаться откровениями хутора, а я делаю это раз пятьдесят в день, я буду туда опускать соломинку и… По другому я не понимаю, как это вообще может быть.Слушайте, уже все понимают, что там по нулям сыграли, а эти продолжают рассказывать. Нет, если говорить с точки зрения пропаганды, конечно, нельзя рассказывать про крах. Этот момент надо оттягивать. Другой вопрос, что здесь его оттягивать некуда, потому что - какая разница, оттяните вы, не оттяните – все же прекрасно понимают, что тема закрыта. Для чего, почему это делается? Это никто не хочет объяснять.– Есть интересный момент. Если у них все так хорошо, тогда зачем Украина распускает слухи о создании гуманитарного коридора в Соледаре. К слову, Пригожин заявил, что никаких гумкоридоров не было и не будет, все уже убиты.– Послушайте, а гумкоридоры - кому? Это принципиально важный момент. Если бы речь шла о гуманитарном коридоре для мирного населения. Но мирное население эти ублюдки не выпускали, как обычно. Если бы речь шла про гумкоридоры для предпочитающих сдаться или для раненых – это одна история, но их же нет. Это же реально территория сумасшедшего дома.Два британских козла (наемника — Ред.) зажмурились там, на территории Соледара. Британцы это понимают, они их оплакивают, но показывают их как мать Терезу такую, которая привезла похлебку и морковный фреш жителям. А хутор говорит, что этого ничего нету. Я не знаю, как вообще это может быть, причем всякий раз, когда они такую тонкую грань готовы переступить, вбрасывается история церкви.- Еще про освобождение Соледара. Пригожин подчеркнул, что город освобождали исключительно "вагнеровцы". Такая же информация сначала поступила от Пушилина, тем не менее, в сводке Минобороны об этом ничего не сказано, и зреют какие-то споры в интернете. Так ли важно, кто именно освобождал город, и только ли это заслуга вагнеровцев?– Я не знаю, я могу судить по тому, что я слышал. Все, с кем я разговаривал, называют слово "музыканты". Поскольку я там не был, я не могу судить. Я могу только оперировать тем, что слышал лично от людей на Донбассе.- Вы же знаете, что только у поражения нет отцов, а у победы они - все. Я не знаю, что там происходит с этими сводками, у меня на самом деле очень много вопросов, потому что - иногда у меня ощущение, что может быть, мы таким образом троллим хутор? Ну так можно как-то подмигнуть заранее, сказать, сейчас будет действо.Потому что иногда звучат вещи, которые никто не понимает. Когда звучит, что мы уничтожили то, что еще туда даже не доехало — ну, это, конечно, хорошо, я горд и счастлив за мощь родимой армии, я боготворю ее, но мне хотелось бы понять - а как так? Если просто еще даже на Западе говорят, что они только еще это обсуждают, еще даже нет отгрузки, а мы уже отрапортовали, что мы уничтожили…Поэтому здесь, конечно, есть вопросы. Понятно, почему так происходит, потому, что Министерство обороны, как МИД, как МВД, как ряд других старых ведомств – это самые консервативные структуры. Просто иной раз получается странная ситуация, потому что сводки мы не понимаем.Бог с ним, что на хуторе это вызывает изумление, но мы-то должны понимать. Мы, работающие с информацией. А я иногда смотрю и думаю – как? Ну как? Кто собирает это, по какому принципу? Здесь же нет вопросов к официальному спикеру, это же кто-то собирает, как-то можно же собраться, прежде, чем собирать сводки? Потому что получается все время странно. Это же не первый раз уже, это постоянно.Сейчас мы с вами разговариваем, там телеграм бурлит по этому поводу, там уже все друг друга обложили по матери и по папери, кто чего освободил, кто чего брал. Хорошо, что в годы Великой Отечественной войны не было телеграма. Я представляю, что было бы при водружении флага над Рейхстагом...– А те бы писали: "никакого флага нет, все нормально".– Там уже некому было писать. К моменту, когда флаг был водружен, уже было всё. А так я вам должен сказать, что Геббельс в аду, наверное, сидит сейчас в котле, ему там смолу подливают, а он думает: а что, так можно было, как Арестович - делать такие заявления?По степени парадоксальной тупости они превзошли даже все стандарты Рейха, в ситуации вокруг Соледара. Или в ситуации вокруг УПЦ. Это вообще отдельная песня, что там творится. Я сегодня тоже поучаствовал, тоже дискуссию развязал по этому поводу одним выступлением в эфире "Соловьев-лайф".Но, тем не менее, если человек получает информацию только из медиасферы, я не знаю, как он выживает, потому что, мне кажется, что после этого надо самому идти и сдаваться психиатру - от того, что творится в медиа. Это же реально какое-то сумасшествие. "Укрпочта" ставит изображение марки с горящим Кремлем где-то на Крещатике, насколько я понял, судя по задникам. Эти начинают бегать, орать: "мы никогда такого не делали". Ну ребята, вы зайдите в свои собственные СМИ, посмотрите, что пишут, это официальный пресс-релиз "Укрпочты", приходите сделать селфи. Эти - начинают отрицать.Находятся наши кретины, которые видят, что хутор отрицает, а они начинают орать – вот, проклятые пропагандисты, все соврали, ну вот как? Как можно вообще в такой нервной обстановке работать? Мы с вами должны же смысл искать, а здесь, по-моему, единственное, что можно искать, это только поллитру, чтобы забыть это все и угомониться.– Интересная спонтанная встреча случилась на этой неделе во Львове, встретились президенты Украины, Польши и Литвы. Интересное складывается противостояние между Польшей и Германией по поводу передачи Украине "Леопардов". Однако интересно и другое, что там забыл президент Литвы. И вот Ростислав Ищенко считает, что обсуждалась возможная блокада Калининграда - в случае, если Польша вводит войска на Западную Украину, мы их там начинаем стрелять, и нужно будет нам как-то угрожать. Как вы думаете, о чем они на самом деле там говорили?– Во-первых, я думаю, что Литву пригласили просто, это знаете, красивая подруга сама боится идти на свидание, она обязательно некрасивую какую-нибудь позовет. Вот это Литва. Ей тоже хочется мужчин, вина и танцев, а как бы ничего не достается никогда, но хотя бы посидеть в предбаннике, это дело перекурить и поплакать.Что касается давления на Германию, понимаете, давить нельзя, потому что ни Шольц, ни Ламбрехт, они вам, даже если вы будете пытать паяльной лампой, они вам даже в этом случае не могут сказать, сколько у них есть танков, которые они могут передать. Это не знает никто.Там известно, что какое-то число законсервировано. Но в каком они состоянии, сколько надо вложить денег на расконсервацию, сколько надо брони туда на усиление, потому что законсервированы самые первые модели этих "Леопардов". Это не последнее поколение, а самое первое. Они сами не знают!Украина требует триста танков. У Германии - по максимальному подсчету - где-то 120, но в каком они состоянии – это неизвестно. Плюс сколько на это потребуется времени и т.д. Поэтому давить бесполезно совершенно.Поляки, я думаю, хотят реализовать очень простую схему - когда все посыплется, мы забираем Восточные Кресы. Зеленскому - на выбор, хочет, может рядом с Тихановской сидеть, там наверняка на этой лестничной клетке еще есть какая-нибудь каморка. Может в Польше сидеть, к нему претензий нету. Литва будет орать, что их опять унизили, это же нормальная практика для трибалтийских эмиратов.– А Тихановская, как раз-таки, то ли в Литве, то ли в Латвии осела. Может быть, это будущее Зеленского?– Вы, все-таки. недооцениваете актера. У него гражданство Великобритании.– Получше устроится?– Думаю, недалеко от замка, где Чубайс сидит, будет сидеть Зеленский. Ему что там Восточные Кресы, вообще не уперлись. А у поляков-то понятно, какая история. Плюс к тому – эта комбинация позволяет еще денег поклянчить у Соединенных Штатов. Война войной, а клянчить деньги по расписанию, как вы хотели?

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян, украина, владимир зеленский, польша, литва