Армен Гаспарян о Геббельсе, Арестовиче и об итогах недели
© Владимир ТрефиловАрмен Гаспарян интервью
© Владимир Трефилов
Если человек получает информацию только из медиасферы, то после этого надо самому идти и сдаваться психиатру - от того, что творится в медиа, считает писатель, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян.
Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.
- Армен, Соледар наконец-то освобожден, стало известно о назначении главы Генштаба России Герасимова на должность командующего объединенной группировкой войск. Песков заявил, что это может быть связано с расширением задач СВО. Американские СМИ заявляют о том, что это сигнализирует об изменении темпа боевых действий. С чем связаны эти кадровые перестановки, где Суровикин стал заместителем Герасимова, и о каком расширении масштаба СВО может идти речь на данный момент?
– Тут все чрезвычайно просто, например, это освобождение оккупированных территорий Российской Федерации. Их стало больше, не правда ли? Все их надо освобождать. Соответственно, зона СВО расширяется.
11 апреля 2022, 04:32Армен Гаспарян: кто онИсторик, политолог, публицист, радиоведущий
Я вижу в интернете безостановочную истерику по любому поводу. В данный момент истерика идет по поводу кадровых перестановок. Я мог бы понять, если бы это комментировали профессиональные военные, выпускники Академии Генштаба и т.д.
А это комментирует очень странный набор людей. И честно говоря, мне все равно, что они там стонут, потому, что это категория людей, которым не нравится вообще в принципе ничего из всего того, что делают. Пускай стонут.
Я вообще не понимаю американцев, правда. Потому что, если почитать все заявления Соединенных Штатов, это какая-то очень тяжелая картина даже для меня, человека, подготовленного психически, даже уже почти устоявшегося, но, тем не менее, это очень тяжело.
Цыплят считают по осени. Я не очень понимаю, почему столько всевеликих стонов? Каждый день у русских что-то кончается, но каждый день русские дают по "ж", очень плотно. А если слушать представителей Соединенных Штатов, то тут уже вообще ничего нет.
– Вы у себя в телеграм-канале на днях написали: "В 1943 году Геббельс уверял, что Сталинград не даст Советам стратегического преимущества. Восемьдесят лет спустя Белый дом заявил, что взятие Соледара и Артемовска не даст русским стратегического преимущества". Если смотреть правде в глаза, не ориентироваться на высказывания из Белого дома, какие перспективы после взятия Соледара перед нами раскрываются?
– Далее - везде, далее на очереди Артемовск, потом Краматорск, потом Славянск. Взятие Соледара, ну, помимо того, что теперь с солью уже серьезные проблемы на хуторе (у киевского режима — Ред.) - там уже появились объявления в магазинах – "более одной пачки не давать" - это еще и перерезание коммуникационной артерии.
Конечно, это очень неприятно для хутора, но... Другой вопрос, понимаете, мы с вами обсуждаем странную новость. Это мы с вами понимаем о том, что Соледар всё.
– А у них - не всё.
– Слушайте, у них не просто не всё, а, по их мнению, там все нормально. Там уже Подоляк давно опроверг Арестовича, поэтому у меня ощущение, мне нужен халатик белый, чепчик такой, и такая бутылка касторки, можно спирта. В момент, когда я буду в следующий раз причащаться откровениями хутора, а я делаю это раз пятьдесят в день, я буду туда опускать соломинку и… По другому я не понимаю, как это вообще может быть.
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Слушайте, уже все понимают, что там по нулям сыграли, а эти продолжают рассказывать. Нет, если говорить с точки зрения пропаганды, конечно, нельзя рассказывать про крах. Этот момент надо оттягивать. Другой вопрос, что здесь его оттягивать некуда, потому что - какая разница, оттяните вы, не оттяните – все же прекрасно понимают, что тема закрыта. Для чего, почему это делается? Это никто не хочет объяснять.
– Есть интересный момент. Если у них все так хорошо, тогда зачем Украина распускает слухи о создании гуманитарного коридора в Соледаре. К слову, Пригожин заявил, что никаких гумкоридоров не было и не будет, все уже убиты.
– Послушайте, а гумкоридоры - кому? Это принципиально важный момент. Если бы речь шла о гуманитарном коридоре для мирного населения. Но мирное население эти ублюдки не выпускали, как обычно. Если бы речь шла про гумкоридоры для предпочитающих сдаться или для раненых – это одна история, но их же нет. Это же реально территория сумасшедшего дома.
Два британских козла (наемника — Ред.) зажмурились там, на территории Соледара. Британцы это понимают, они их оплакивают, но показывают их как мать Терезу такую, которая привезла похлебку и морковный фреш жителям. А хутор говорит, что этого ничего нету. Я не знаю, как вообще это может быть, причем всякий раз, когда они такую тонкую грань готовы переступить, вбрасывается история церкви.
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- Еще про освобождение Соледара. Пригожин подчеркнул, что город освобождали исключительно "вагнеровцы". Такая же информация сначала поступила от Пушилина, тем не менее, в сводке Минобороны об этом ничего не сказано, и зреют какие-то споры в интернете. Так ли важно, кто именно освобождал город, и только ли это заслуга вагнеровцев?
– Я не знаю, я могу судить по тому, что я слышал. Все, с кем я разговаривал, называют слово "музыканты". Поскольку я там не был, я не могу судить. Я могу только оперировать тем, что слышал лично от людей на Донбассе.
- Вы же знаете, что только у поражения нет отцов, а у победы они - все. Я не знаю, что там происходит с этими сводками, у меня на самом деле очень много вопросов, потому что - иногда у меня ощущение, что может быть, мы таким образом троллим хутор? Ну так можно как-то подмигнуть заранее, сказать, сейчас будет действо.
Потому что иногда звучат вещи, которые никто не понимает. Когда звучит, что мы уничтожили то, что еще туда даже не доехало — ну, это, конечно, хорошо, я горд и счастлив за мощь родимой армии, я боготворю ее, но мне хотелось бы понять - а как так? Если просто еще даже на Западе говорят, что они только еще это обсуждают, еще даже нет отгрузки, а мы уже отрапортовали, что мы уничтожили…
Поэтому здесь, конечно, есть вопросы. Понятно, почему так происходит, потому, что Министерство обороны, как МИД, как МВД, как ряд других старых ведомств – это самые консервативные структуры. Просто иной раз получается странная ситуация, потому что сводки мы не понимаем.
Бог с ним, что на хуторе это вызывает изумление, но мы-то должны понимать. Мы, работающие с информацией. А я иногда смотрю и думаю – как? Ну как? Кто собирает это, по какому принципу? Здесь же нет вопросов к официальному спикеру, это же кто-то собирает, как-то можно же собраться, прежде, чем собирать сводки? Потому что получается все время странно. Это же не первый раз уже, это постоянно.
Сейчас мы с вами разговариваем, там телеграм бурлит по этому поводу, там уже все друг друга обложили по матери и по папери, кто чего освободил, кто чего брал. Хорошо, что в годы Великой Отечественной войны не было телеграма. Я представляю, что было бы при водружении флага над Рейхстагом...
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– А те бы писали: "никакого флага нет, все нормально".
– Там уже некому было писать. К моменту, когда флаг был водружен, уже было всё. А так я вам должен сказать, что Геббельс в аду, наверное, сидит сейчас в котле, ему там смолу подливают, а он думает: а что, так можно было, как Арестович - делать такие заявления?
По степени парадоксальной тупости они превзошли даже все стандарты Рейха, в ситуации вокруг Соледара. Или в ситуации вокруг УПЦ. Это вообще отдельная песня, что там творится. Я сегодня тоже поучаствовал, тоже дискуссию развязал по этому поводу одним выступлением в эфире "Соловьев-лайф".
Но, тем не менее, если человек получает информацию только из медиасферы, я не знаю, как он выживает, потому что, мне кажется, что после этого надо самому идти и сдаваться психиатру - от того, что творится в медиа. Это же реально какое-то сумасшествие. "Укрпочта" ставит изображение марки с горящим Кремлем где-то на Крещатике, насколько я понял, судя по задникам. Эти начинают бегать, орать: "мы никогда такого не делали". Ну ребята, вы зайдите в свои собственные СМИ, посмотрите, что пишут, это официальный пресс-релиз "Укрпочты", приходите сделать селфи. Эти - начинают отрицать.
Находятся наши кретины, которые видят, что хутор отрицает, а они начинают орать – вот, проклятые пропагандисты, все соврали, ну вот как? Как можно вообще в такой нервной обстановке работать? Мы с вами должны же смысл искать, а здесь, по-моему, единственное, что можно искать, это только поллитру, чтобы забыть это все и угомониться.
– Интересная спонтанная встреча случилась на этой неделе во Львове, встретились президенты Украины, Польши и Литвы. Интересное складывается противостояние между Польшей и Германией по поводу передачи Украине "Леопардов". Однако интересно и другое, что там забыл президент Литвы. И вот Ростислав Ищенко считает, что обсуждалась возможная блокада Калининграда - в случае, если Польша вводит войска на Западную Украину, мы их там начинаем стрелять, и нужно будет нам как-то угрожать. Как вы думаете, о чем они на самом деле там говорили?
– Во-первых, я думаю, что Литву пригласили просто, это знаете, красивая подруга сама боится идти на свидание, она обязательно некрасивую какую-нибудь позовет. Вот это Литва. Ей тоже хочется мужчин, вина и танцев, а как бы ничего не достается никогда, но хотя бы посидеть в предбаннике, это дело перекурить и поплакать.
Что касается давления на Германию, понимаете, давить нельзя, потому что ни Шольц, ни Ламбрехт, они вам, даже если вы будете пытать паяльной лампой, они вам даже в этом случае не могут сказать, сколько у них есть танков, которые они могут передать. Это не знает никто.
Там известно, что какое-то число законсервировано. Но в каком они состоянии, сколько надо вложить денег на расконсервацию, сколько надо брони туда на усиление, потому что законсервированы самые первые модели этих "Леопардов". Это не последнее поколение, а самое первое. Они сами не знают!
Украина требует триста танков. У Германии - по максимальному подсчету - где-то 120, но в каком они состоянии – это неизвестно. Плюс сколько на это потребуется времени и т.д. Поэтому давить бесполезно совершенно.
Поляки, я думаю, хотят реализовать очень простую схему - когда все посыплется, мы забираем Восточные Кресы. Зеленскому - на выбор, хочет, может рядом с Тихановской сидеть, там наверняка на этой лестничной клетке еще есть какая-нибудь каморка. Может в Польше сидеть, к нему претензий нету. Литва будет орать, что их опять унизили, это же нормальная практика для трибалтийских эмиратов.
– А Тихановская, как раз-таки, то ли в Литве, то ли в Латвии осела. Может быть, это будущее Зеленского?
– Вы, все-таки. недооцениваете актера. У него гражданство Великобритании.
– Получше устроится?
– Думаю, недалеко от замка, где Чубайс сидит, будет сидеть Зеленский. Ему что там Восточные Кресы, вообще не уперлись. А у поляков-то понятно, какая история. Плюс к тому – эта комбинация позволяет еще денег поклянчить у Соединенных Штатов. Война войной, а клянчить деньги по расписанию, как вы хотели?