Сотрудник «Открытой России» беглого олигарха Михаила Ходорковского находится в СИЗО в Минске, ему грозит до 15 лет тюрьмы по делу о массовых беспорядках, сообщает РИА Новости 12 августа

Днем ранее было опубликовано видео с задержанными в Белоруссии юными участниками беспорядков в Минске, двое из которых утверждали, что они из России и приехали отдыхать. Телеведущая Ольга Скабеева окрестила их «мамкиными революционерами».

Продолжать и затягивать. В чём состоит «хитрый план» белорусской оппозиции © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Артема Важенкова и Игоря Рогова. Последнего вскоре освободили, Важенков же остался в СИЗО.

Его адвокат сообщил агентству, что его подзащитному грозит до 15 лет тюрьмы по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.