На вопрос о месте проживания один из них ответил: «Россия, город Тверь». «Приехал отдыхать с туристической целью в город Минск», — сказал он, говоря о цели пребывания в столице Белоруссии.
«Я тоже из России, приехал в санаторий, сегодня отдыхал в Минске с другом», — сказал еще один из задержанных.
Эти двое прилично выглядящих молодых людей оказались в компании людей с неонацистскими татуировками и явных уголовников, один из которых заявил на камеру о 12 судимостях.
Как рассказал молодой человек с незначительными следами насилия на лице, «некоторые мужчины кидались камнями в сторону милиции, через несколько минут прибежал ОМОН и всех скрутили».