Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье 11 августа опубликовал видеозапись с задержанными в ходе беспорядков в Минске, двое из которых заявили, что приехали из России

На вопрос о месте проживания один из них ответил: «Россия, город Тверь». «Приехал отдыхать с туристической целью в город Минск», — сказал он, говоря о цели пребывания в столице Белоруссии.

«Я тоже из России, приехал в санаторий, сегодня отдыхал в Минске с другом», — сказал еще один из задержанных.

Почти майдан на фоне манёвров Лукашенко. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Как рассказал молодой человек с незначительными следами насилия на лице, «некоторые мужчины кидались камнями в сторону милиции, через несколько минут прибежал ОМОН и всех скрутили».