Объективные шансы на лидерство среди значительной части населения США у Трампа есть. Другое дело, насколько он сам будет готов к роли лидера «народного фронта», считает Владимир Видеманн, писатель, живущий в Лондоне

- Владимир, как понимать то, что произошло 6 января в Вашингтоне, когда сторонники Трампа штурмом взяли Капитолий?

— Людьми, штурмовавшими Капитолий, двигало желание как раз защитить демократию от поползновений на нее нелегитимных (т.е. не признанных народом) сил глубинного государства. По крайней мере, они сами так считали.

Вряд ли мы тут имеем дело с проплаченной массовкой, хотя, судя по уровню современной политической культуры Америки (да и не только ее одной), наличия в толпе провокаторов тоже отрицать нельзя.

Безусловно, «штурм Капитолия», вне зависимости от его последствий, станет новым политологическим мемом, причем далеко не однозначным, со множеством подтекстов — в зависимости от культурно-политической позиции того, кто его использует.

- Члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии обвиняют Трампа в подстрекательстве к мятежу. Насколько сильны угрозы его импичмента и уголовного преследования?

— Это хороший вопрос. По логике вещей, процесс, легитимирующий итоги выборов, должен состояться. И тут Трамп может оказаться не просто «новым Никсоном», нарушившим законодательство США, а «новым Вайнштейном» со всеми последствиями: разорением, конфискациями за неуплату налогов, многочисленными сроками за «женские коленки» и т.д. Владимир Видеманн: кто он © Facebook, Ирина Гордеева

При этом сама тема выборов и мятежа сможет даже отойти на второй план, поскольку тут до сих пор много неясного, как бы не всплыло! А вот «коленки» и неуплата налогов (тем более если речь идет о строительной отрасли, где «воруют все») — это серьезно. Превратив человека в записного негодяя, его априори можно записать в токсичного изгоя, за которого не вступится даже собственная семья, не говоря уже о бывших коллегах по Белому дому и партии в целом.



- Сохранит ли Трамп за собой лидерство над консервативной, нелиберальной Америкой после того, как он не возглавил протесты 6 января?

— Думаю, объективные шансы на лидерство среди значительной части населения США у него есть. Все-таки консервативную Америку среднего класса, хорошо заработавшего при Трампе, никто не отменял. Другое дело, насколько он сам будет готов к новой роли лидера «народного фронта», оппозиционного чиновничеству и интеллектуальному классу, консолидированному вокруг «вашингтонского болота», которое Дональду так и не удалось осушить.

- Каков ваш прогноз: есть ли будущее у Республиканской партии после всех этих событий? Не потеряет ли она своего избирателя?

— Американская партия — это все-таки не идеологический инструмент, а хозяйственный. Некогда республиканцы либерального Севера воевали против демократов рабовладельческого Юга, но кто сегодня об этом вспоминает?

Заметим, что изначально не все республиканцы были за Трампа, но он набрал популярность на праймериз, и тогда большинство согласилось на его роль лидера. Теперь же республиканцы будут искать новую фигуру, соразмерную их влиянию и бюджету.

Трампистам же, судя по всему, нужна собственная, независимая от политического истеблишмента партия «третьего пути». В наше время роль такой третьей силы по факту играет американская партия зеленых-антиглобалистов, идеология которых строится на либерально-демократических принципах, и активным трампистам там явно искать нечего.

Ведь их конек — сильная Америка на базе ценностей отцов-основателей. А это сегодня очень скользкая тема…



- Мог ли штурм Капитолия быть заранее спланированной провокацией или такие предположения из разряда конспирологии?

— Андрей Илларионов, бывший советник Путина, прямо пишет в своем блоге на «Эхе Москвы», что штурм Капитолия — провокация демократов и их союзников:

«Происходящее в течение последних месяцев в США с каждым днем все более напоминает то, что происходило в Германии ровно 88 лет тому назад, в 1932-33 гг. А так называемый «штурм Капитолия» 6 января 2021 года все более приобретает характерные черты поджога германского Рейхстага 27 февраля 1933 года».

Владимир Можегов, колумнист издания Fitzroy, пишет в газете «Взгляд»:

«По удивительному совпадению «штурм» произошел в тот самый момент, когда Конгресс приступил к рассмотрению протеста республиканцев против списка выборщиков от Аризоны — одного из спорных штатов. Как только была принесена сакральная жертва (убита девушка), штурм был объявлен государственным мятежом, а нападавшие — террористами, оболтусов быстренько вытряхнули из здания, а заседание Конгресса возобновилось. Но…

Все требования республиканцев о «десятидневном расследовании фальсификации выборов» вдруг волшебным образом испарились. Сами республиканцы оказались в роли обвиняемых, вынужденных оправдываться за попытку государственного переворота!..»

С моей точки зрения, эту провокацию заранее никто не планировал, и демонстрация «антидемократов» перед Капитолием анонсировалась самими трампистами как массовая акция протеста против нарушения права народа на свободные выборы. Казалось бы, все по закону, никакого экстремизма.

А вот то, что антитрамписты решили использовать это событие в своих интересах, сомнений не вызывает. История знает массу подобных случаев, когда вполне мирные демонстрации законопослушных граждан перерастали в мятежи, революции и гражданские войны.

- То, что сейчас происходит в Штатах, повлияет ли на их моральный авторитет в мире?

— Последствия, разумеется, будут. С одной стороны, Америка показала силу своего глубинного государства, уровень консолидации управляющих этой страной элит, которым не может противостоять сам президент со всеми его полномочиями и красной кнопкой как вишенкой на торте.

С другой стороны, демонстрация подобного произвола консолидированной финансово-технократической элиты, использующей США как центральный хаб управления повесткой международной политики, не может не вызывать опасений в других странах, прежде всего в лице их национальных элит, претендующих на минимальный суверенитет хотя бы в рамках собственных «огородов».

С третьей стороны, возможности «цветных революций» и сноса правящих элит по всему миру обретают второе дыхание и новую бронебойную легитимность: «Как в Америке!».

- Будет ли Байден на постсоветском пространстве демонстративно проводить отличную от трамповской политику?

— Вчера в ток-шоу у Соловьева один из экспертов высказал мысль, что Байден — самый вменяемый политик в новой американской верхушке, и поэтому его должен поддержать Кремль.

Но, несмотря на долгую политическую жизнь, Байден сегодня смотрится больше как свадебный генерал, чем как реальный хозяин Белого дома. Думаю, что «политику Байдена» на самом деле будут проводить члены его нового кабинета, практически все — люди Обамы: вице-президент Камала Харрис (протеже Обамы, бывший генпрокурор Калифорнии, дочь индо-ямайских иммигрантов), госсекретарь Тони Блинкен (бывший советник Обамы по национальной безопасности, правнук украинского писателя из Переяслава Меера Блинкена), министр финансов Джанет Йеллен (глава ФРС в период второго президентства Обамы), «климатолог» Джон Керри (бывший госсекретарь в правительстве Обамы).

Как-то все это напоминает историю с поздним СССР накануне распада. После Брежнева стал рулить реформатор Андропов, но долго не продержался, и его сменила «тень Брежнева» в лице Черненко.

И только после этого отката в «эпоху застоя» началась кардинальная перестройка системы глубинного государства Горбачевым по андроповским лекалам.

Так и в США: реформатор Трамп не удержался, на его место пришел американский геронтократ Черненко в лице Байдена. А вот что или кто будет после него — вопрос открытый. Тут, конечно, прямые параллели не работают, Россия — не Америка. Но то, что Америка должна как-то выбираться из своего собственного застоя (болота), очевидно всем.