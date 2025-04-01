Сибига запутался, рассказывая о новой версии соглашения о минералах - 01.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250401/1062211070.html
Сибига запутался, рассказывая о новой версии соглашения о минералах
Сибига запутался, рассказывая о новой версии соглашения о минералах - 01.04.2025 Украина.ру
Сибига запутался, рассказывая о новой версии соглашения о минералах
Глава украинского МИД Андрей Сибига 1 апреля заявил журналистам, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах
2025-04-01T13:13
2025-04-01T13:13
новости
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
ес
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057892928_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_870c41a50c354c786794ea73557116e2.jpg
"Я вам подтверждаю, что министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны... Мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций", - заверил он.Как уточнил Сибига, Украина была готова к подписанию ранее согласованного рамочного договора, теперь же приступила к изучению нового документа.В соответствии с действующими нормами законодательства, Киев начал официальную обработку документа с выполнением всех внутригосударственных процедур, отметил министр.Необходимое для прохождения процедур время, как и их перечень, Сибига не назвал.При этом он перепутал Украину и США, заявив о намерении подписать взаимовыгодное "для США и Америки" соглашение.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
сша
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057892928_36:0:1092:792_1920x0_80_0_0_4b88b6c4cea00e02ebb71c89914218cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, ес, мид
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, МИД

Сибига запутался, рассказывая о новой версии соглашения о минералах

13:13 01.04.2025
 
Фото: "РБК-Украина", Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины
Фото: РБК-Украина, Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины
Читать в
ДзенTelegram
Глава украинского МИД Андрей Сибига 1 апреля заявил журналистам, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах
"Я вам подтверждаю, что министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны... Мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций", - заверил он.
Как уточнил Сибига, Украина была готова к подписанию ранее согласованного рамочного договора, теперь же приступила к изучению нового документа.
В соответствии с действующими нормами законодательства, Киев начал официальную обработку документа с выполнением всех внутригосударственных процедур, отметил министр.
Необходимое для прохождения процедур время, как и их перечень, Сибига не назвал.
При этом он перепутал Украину и США, заявив о намерении подписать взаимовыгодное "для США и Америки" соглашение.

"Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы обоюдно отвечал национальным интересам как Соединенных Штатов, так и Америки", - сказал Сибига.

Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕСМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05Более 200 ветеранов СВО работают учителями в новых регионах – Минпросвещения РФ
13:54Песков назвал министра иностранных дел Китая добрым другом России
13:51"Дружба между Москвой и Пекином похожа на экспресс-поезд". Ван И приехал в Москву
13:26Финляндия и Швеция свели отношения с Россией почти к нулю - Песков
13:24Россия продолжает обсуждать с США очень сложную украинскую проблему – Песков
13:17Тайные операции ЦРУ в военном конфликте на Украине и "красные линии" Москвы
13:14Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреля
13:13Сибига запутался, рассказывая о новой версии соглашения о минералах
13:08Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах
12:50Европейские лидеры обсуждают, когда свяжутся с Путиным — президент Финляндии
12:26Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР - Минобороны
12:11Для этого Лапина и создавали. Полищук о контрударах ВСУ под Белгородом и походе ВС РФ на Запорожье
11:58Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке
11:49"Главное – у кого ружье": кто и как обучает бойцов стрельбе по дронам в зоне проведения СВО
11:47ВСУ продолжают атаки на подстанции в российских регионах - Минобороны РФ
11:36ВСУ снова атаковали Горловку: ранены 16 человек
11:27Президент Финляндии призвал страну "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией
11:23СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на тракториста в Курской области
10:58Когда победит любовь. Россия вошла в новое десятилетие развития Севморпути
10:12Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
Лента новостейМолния