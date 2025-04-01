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Сибига запутался, рассказывая о новой версии соглашения о минералах
Сибига запутался, рассказывая о новой версии соглашения о минералах - 01.04.2025 Украина.ру
Сибига запутался, рассказывая о новой версии соглашения о минералах
Глава украинского МИД Андрей Сибига 1 апреля заявил журналистам, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах
2025-04-01T13:13
2025-04-01T13:13
2025-04-01T13:13
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"Я вам подтверждаю, что министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны... Мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций", - заверил он.Как уточнил Сибига, Украина была готова к подписанию ранее согласованного рамочного договора, теперь же приступила к изучению нового документа.В соответствии с действующими нормами законодательства, Киев начал официальную обработку документа с выполнением всех внутригосударственных процедур, отметил министр.Необходимое для прохождения процедур время, как и их перечень, Сибига не назвал.При этом он перепутал Украину и США, заявив о намерении подписать взаимовыгодное "для США и Америки" соглашение.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, ес, мид
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, МИД
Сибига запутался, рассказывая о новой версии соглашения о минералах
Глава украинского МИД Андрей Сибига 1 апреля заявил журналистам, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах
"Я вам подтверждаю, что министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны... Мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций", - заверил он.
Как уточнил Сибига, Украина
была готова к подписанию ранее согласованного рамочного договора, теперь же приступила к изучению нового документа.
В соответствии с действующими нормами законодательства, Киев начал официальную обработку документа с выполнением всех внутригосударственных процедур, отметил министр.
Необходимое для прохождения процедур время, как и их перечень, Сибига не назвал.
При этом он перепутал Украину и США, заявив о намерении подписать взаимовыгодное "для США и Америки" соглашение.
"Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы обоюдно отвечал национальным интересам как Соединенных Штатов, так и Америки", - сказал Сибига.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон
приехал Владимир Зеленский
. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.