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Надежды на перемирие, усиление мобилизации и коллапс гражданских перевозок.Что ожидает украинцев в апреле

Надежды на перемирие, усиление мобилизации и коллапс гражданских перевозок.Что ожидает украинцев в апреле - 01.04.2025 Украина.ру

Надежды на перемирие, усиление мобилизации и коллапс гражданских перевозок.Что ожидает украинцев в апреле

1 апреля многим украинским мужчинам будет совсем не до смеха – в этот день заканчивается бронь у десятков тысяч работников предприятий, поэтому они сразу же попадут в поле зрения военкомов (ТЦК). Правила бронирования на Украине регулярно меняют, а кто не успел оформить все документы в срок, могут оказаться под Волчанском.

2025-04-01T04:57

2025-04-01T04:57

2025-04-01T04:57

украина

сша

волчанск

александр дубинский

ростислав кравец

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

оон

the economist

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По новым правилам год должна действовать бронь от мобилизации для работников предприятий, критически важных для обеспечения ВСУ, спецучреждений ООН, международных судебных органов, западных неправительственных организаций. Распространяется бронь также на работников и служащих органов госвласти, госорганов, органов местного самоуправления и правоохранительных органов."Те, кто и в этот раз не успел, не лишаются права оформлять отсрочки для сотрудников навсегда. Но так как старые брони массово слетят, у военкомов появится своего рода "окно возможностей", то есть можно будет перевыполнять планы по мобилизации", - рассказывает украинский юрист Ростислав Кравец.Украинское издание "Телеграф" сообщало в конце марта, что в апреле продолжится рассылка повесток военнообязанным украинцам. При этом повестка считается "врученной", когда она поступила на почту, вне зависимости от факта ее доставки адресату. Некоторые граждане будут в приоритете для территориальных центров комплектования (ТЦК), отмечает "Телеграф". В первую очередь в ВСУ сейчас требуются операторы БПЛА, айтишники и водители.По словам главы Всеукраинского объединения пассажирских перевозок Игоря Житинского, с 1 апреля Украина может столкнуться с серьёзным дефицитом водителей общественного и коммерческого транспорта. Причина — ужесточение правил бронирования, в рамках которого транспортные компании обязаны доказывать свою "критическую важность", выплачивая сотрудникам не менее 20 тысяч гривен в месяц (480 долларов), а для большинства региональных перевозчиков эта планка — неподъёмная. По его словам, в Черкасской области только 10% предприятий имеют возможность официально забронировать своих водителей.В итоге многим украинским регионам грозят перебои в пассажирских перевозках и парализация логистики.Владелец украинской компании "Прайм" Дмитрий Леушкин на днях рассказывал, что многих водителей просят обновить данные в военкомате, а затем появляется информация, что они "в розыске". Забронировать военнообязанных с таким статусом невозможно, хотя никаких повесток они не получали.Украинский военный эксперт Олег Стариков прогнозирует, что до 20 апреля на Украине еще будет идти эскалация боевых действий, после чего начнется выздоровление организма", прекращение огня и переговорный процесс. Американское издание The Economist сообщало на днях, что США хотят добиться прекращения огня на Украине до 30 апреля. Опальный депутат Александр Дубинский сохраняет надежду на перемирие в том или ином виде до конца апреля, в противном случае это будет удар по имиджу США."Сейчас это вопрос престижа США. Иначе каждый клоун, от Украины до Буркина Фасо будет слать их лесом", - пишет Дубинский.В апреле Украина начинает рекордный импорт природного газа из Европы, поскольку от транзита российского газа Киев отказался в начале года. "Мы считаем, что Украине потребуется до 5 миллиардов кубометров в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года", — рассказывает гендиректор торгового подразделения ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отмечает, что будет искать газ в то время, когда рынок становится все более напряженным, а европейские цены выросли перед сезоном накопления запасов.Ранее максимальный импорт из ЕС составлял всего 1 млрд кубометров. Однако, по словам Сахарука, повреждения газовой инфраструктуры оказались серьезнее, чем сообщалось ранее, а это означает, что неясно, сколько поставок понадобится следующей зимой. С начала года Украина сжигала так называемый "буферный газ" - газ, необходимый для нормальной работы подземных хранилищ газа (ПХГ).Следовательно, в следующем отопительном сезоне украинцам существенно повысят тарифы на газ, отопление и горячую воду, поскольку нынешний тариф заморожен только до мая текущего года.Однако минимальные зарплаты украинцам повышать не планируют, как заявил в конце марта премьер-министр Денис Шмыгаль. На это якобы нет денег. Тем временем, средняя зарплата украинских чиновников в центральных госорганах в феврале-2025 составила 51,41 тыс. грн ($1250). И это на 2,16 тыс. грн выше, чем месяцем ранее, а также на 7 тысяч превышает показатель февраля-2024. Таким образом, за год зарплаты "слуг народа" выросли на 15,8%.Украинский экономист Алексей Кущ рассказывает, что таким образом государство покупает лояльность чиновников, как это делается в ряде африканских стран. "Это своего рода африканская зарплатная модель госслужащих, которую с приходом МВФ начали создавать в некоторых государствах этого континента. Суть в том, что за счет высоких зарплат создается своего рода "новая аристократия", получающая намного больше остальных граждан и живущая в своего рода "вакууме", но полностью лояльная к власти, так как знает, что нигде больше таких денег она не заработает. Можно сказать, что у нас также идет формирование такой "новой шляхты"", - утверждает экономист.Больше всего платят служащим Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – в среднем 90,1 тыс. грн. Именно эти люди занимаются повышением тарифов для украинцев, заодно обеспечивая себе любимым самый высокий уровень зарплат. На днях украинские парламентарии в очередной раз проголосовали за резкое повышение зарплат работникам министерств.О ситуации на Украине в политике - в статье "С Трампом разругались, а у Европы кошелек пуст. Украинские эксперты о "европейском выборе"

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украина, сша, волчанск, александр дубинский, ростислав кравец, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, оон, the economist, эксклюзив