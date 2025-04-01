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Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах
Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах - 01.04.2025 Украина.ру
Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах
Закон об иностранных агентах принят парламентом Грузии в третьем и окончательном чтении. Об этом сообщил журналистам председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе
2025-04-01T13:08
2025-04-01T13:08
2025-04-01T13:08
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По словам парламентария, отличие нового закона от ранее действующего закона "О прозрачности иностранного влияния" в том, что теперь предусмотрено уголовное преследование юридических и физических лиц, получающих иностранную финансовую помощь и уклоняющихся от регистрации в Минюсте Грузии. Сама угроза уголовного наказания, по мнению Гордуладзе, станет профилактической мерой воздействия на организации, финансирующиеся из-за рубежа и действующие на грузинской территории.За принятие закона проголосовало 86 депутатов парламента Грузии.Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что принятый законопроект является копией американского закона FARA – принятого в 1938 году закона об иностранном влиянии ("иноагентах"). Действующий закон США предусматривает уголовную ответственность за общественно-политическую деятельность, финансируемую извне.Кроме того, парламент Грузии проголосовал за возвращение в Уголовный кодекс статьи "Измена родине". Она предусматривает наказание за разглашение государственной тайны, шпионаж и другие преступления против постсоветской республики.До этого в Евросоюзе резко критиковали официальный Тбилиси за принятие закона, обязывающего декларировать иностранное финансирование деятельности физических и юридических лиц. При этом в самом ЕС действуют свои правила контроля за иноагентами.Ранее на эту тему: Власти Грузии снова взялись за иноагентовАвтор издания Украина.ру Елена Мурзинарассмотрела проблему в публикации Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования"
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новости, грузия, сша, тбилиси, ес, иноагент, закон, парламент, постсоветское пространство, бывший ссср
Новости, Грузия, США, Тбилиси, ЕС, иноагент, Закон, парламент, постсоветское пространство, бывший СССР
Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах
Закон об иностранных агентах принят парламентом Грузии в третьем и окончательном чтении. Об этом сообщил журналистам председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе
По словам парламентария, отличие нового закона от ранее действующего закона "О прозрачности иностранного влияния" в том, что теперь предусмотрено уголовное преследование юридических и физических лиц, получающих иностранную финансовую помощь и уклоняющихся от регистрации в Минюсте Грузии. Сама угроза уголовного наказания, по мнению Гордуладзе, станет профилактической мерой воздействия на организации, финансирующиеся из-за рубежа и действующие на грузинской территории.
За принятие закона проголосовало 86 депутатов парламента Грузии.
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что принятый законопроект является копией американского закона FARA – принятого в 1938 году закона об иностранном влиянии ("иноагентах"). Действующий закон США предусматривает уголовную ответственность за общественно-политическую деятельность, финансируемую извне.
Кроме того, парламент Грузии проголосовал за возвращение в Уголовный кодекс статьи "Измена родине". Она предусматривает наказание за разглашение государственной тайны, шпионаж и другие преступления против постсоветской республики.
До этого в Евросоюзе резко критиковали официальный Тбилиси за принятие закона, обязывающего декларировать иностранное финансирование деятельности физических и юридических лиц. При этом в самом ЕС действуют свои правила контроля за иноагентами.