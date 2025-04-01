Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах - 01.04.2025 Украина.ру
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Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах
Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах - 01.04.2025 Украина.ру
Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах
Закон об иностранных агентах принят парламентом Грузии в третьем и окончательном чтении. Об этом сообщил журналистам председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе
2025-04-01T13:08
2025-04-01T13:08
новости
грузия
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тбилиси
ес
иноагент
закон
парламент
постсоветское пространство
бывший ссср
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По словам парламентария, отличие нового закона от ранее действующего закона "О прозрачности иностранного влияния" в том, что теперь предусмотрено уголовное преследование юридических и физических лиц, получающих иностранную финансовую помощь и уклоняющихся от регистрации в Минюсте Грузии. Сама угроза уголовного наказания, по мнению Гордуладзе, станет профилактической мерой воздействия на организации, финансирующиеся из-за рубежа и действующие на грузинской территории.За принятие закона проголосовало 86 депутатов парламента Грузии.Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что принятый законопроект является копией американского закона FARA – принятого в 1938 году закона об иностранном влиянии ("иноагентах"). Действующий закон США предусматривает уголовную ответственность за общественно-политическую деятельность, финансируемую извне.Кроме того, парламент Грузии проголосовал за возвращение в Уголовный кодекс статьи "Измена родине". Она предусматривает наказание за разглашение государственной тайны, шпионаж и другие преступления против постсоветской республики.До этого в Евросоюзе резко критиковали официальный Тбилиси за принятие закона, обязывающего декларировать иностранное финансирование деятельности физических и юридических лиц. При этом в самом ЕС действуют свои правила контроля за иноагентами.Ранее на эту тему: Власти Грузии снова взялись за иноагентовАвтор издания Украина.ру Елена Мурзинарассмотрела проблему в публикации Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования"
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новости, грузия, сша, тбилиси, ес, иноагент, закон, парламент, постсоветское пространство, бывший ссср
Новости, Грузия, США, Тбилиси, ЕС, иноагент, Закон, парламент, постсоветское пространство, бывший СССР

Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах

13:08 01.04.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГрузинский праздник "Тбилисоба" в Москве
Грузинский праздник Тбилисоба в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Закон об иностранных агентах принят парламентом Грузии в третьем и окончательном чтении. Об этом сообщил журналистам председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе
По словам парламентария, отличие нового закона от ранее действующего закона "О прозрачности иностранного влияния" в том, что теперь предусмотрено уголовное преследование юридических и физических лиц, получающих иностранную финансовую помощь и уклоняющихся от регистрации в Минюсте Грузии. Сама угроза уголовного наказания, по мнению Гордуладзе, станет профилактической мерой воздействия на организации, финансирующиеся из-за рубежа и действующие на грузинской территории.
За принятие закона проголосовало 86 депутатов парламента Грузии.
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что принятый законопроект является копией американского закона FARA – принятого в 1938 году закона об иностранном влиянии ("иноагентах"). Действующий закон США предусматривает уголовную ответственность за общественно-политическую деятельность, финансируемую извне.
Кроме того, парламент Грузии проголосовал за возвращение в Уголовный кодекс статьи "Измена родине". Она предусматривает наказание за разглашение государственной тайны, шпионаж и другие преступления против постсоветской республики.
До этого в Евросоюзе резко критиковали официальный Тбилиси за принятие закона, обязывающего декларировать иностранное финансирование деятельности физических и юридических лиц. При этом в самом ЕС действуют свои правила контроля за иноагентами.
Ранее на эту тему: Власти Грузии снова взялись за иноагентов
Автор издания Украина.ру Елена Мурзинарассмотрела проблему в публикации Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования"
 
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