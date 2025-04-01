https://ukraina.ru/20250401/1062210932.html

Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах

Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах - 01.04.2025 Украина.ру

Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах

Закон об иностранных агентах принят парламентом Грузии в третьем и окончательном чтении. Об этом сообщил журналистам председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе

2025-04-01T13:08

2025-04-01T13:08

2025-04-01T13:08

новости

грузия

сша

тбилиси

ес

иноагент

закон

парламент

постсоветское пространство

бывший ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102213/56/1022135656_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_82b92f9a54aa92a4498ea90a139d1d38.jpg

По словам парламентария, отличие нового закона от ранее действующего закона "О прозрачности иностранного влияния" в том, что теперь предусмотрено уголовное преследование юридических и физических лиц, получающих иностранную финансовую помощь и уклоняющихся от регистрации в Минюсте Грузии. Сама угроза уголовного наказания, по мнению Гордуладзе, станет профилактической мерой воздействия на организации, финансирующиеся из-за рубежа и действующие на грузинской территории.За принятие закона проголосовало 86 депутатов парламента Грузии.Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что принятый законопроект является копией американского закона FARA – принятого в 1938 году закона об иностранном влиянии ("иноагентах"). Действующий закон США предусматривает уголовную ответственность за общественно-политическую деятельность, финансируемую извне.Кроме того, парламент Грузии проголосовал за возвращение в Уголовный кодекс статьи "Измена родине". Она предусматривает наказание за разглашение государственной тайны, шпионаж и другие преступления против постсоветской республики.До этого в Евросоюзе резко критиковали официальный Тбилиси за принятие закона, обязывающего декларировать иностранное финансирование деятельности физических и юридических лиц. При этом в самом ЕС действуют свои правила контроля за иноагентами.Ранее на эту тему: Власти Грузии снова взялись за иноагентовАвтор издания Украина.ру Елена Мурзинарассмотрела проблему в публикации Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования"

грузия

сша

тбилиси

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, сша, тбилиси, ес, иноагент, закон, парламент, постсоветское пространство, бывший ссср