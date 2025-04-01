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Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке
Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке - 01.04.2025 Украина.ру
Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке
Атака украинского беспилотника на автобус с смирными жителями в Горловке стала основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом 1 апреля сообщил Следственный комитет России
2025-04-01T11:58
2025-04-01T11:58
2025-04-01T11:59
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"Возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Следователи выяснили, что 1 апреля 2025 года представители украинских вооруженных формирований, используя беспилотный летательный аппарат, нанесли удар по городскому автобусу вблизи остановки общественного транспорта на площади Победы в Горловке (ДНР".Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст. 105 и ст. 167 УК РФ ("покушение на убийство, умышленное повреждение чужого имущества").Незадолго до этого глава администрации городского округа Горловка (ДНР) Иван Приходько сообщил данные о пострадавших в результате атаки украинского беспилотника. Подробности в публикации ВСУ снова атаковали Горловку: ранены 16 человекАктуальное интервью на эту тему: Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира
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новости, горловка, россия, украина, ск рф, всу, мирные жители, уголовное дело, военные преступления, сво
Новости, Горловка, Россия, Украина, СК РФ, ВСУ, мирные жители, уголовное дело, Военные преступления, СВО
Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке
11:58 01.04.2025 (обновлено: 11:59 01.04.2025)
Атака украинского беспилотника на автобус с смирными жителями в Горловке стала основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом 1 апреля сообщил Следственный комитет России
"Возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Следователи выяснили, что 1 апреля 2025 года представители украинских вооруженных формирований, используя беспилотный летательный аппарат, нанесли удар по городскому автобусу вблизи остановки общественного транспорта на площади Победы в Горловке (ДНР".
"Находившиеся в автобусе мирные жители получили ранения, повреждено транспортное средство и близлежащее административное здание", - констатировали в СК РФ.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст. 105 и ст. 167 УК РФ ("покушение на убийство, умышленное повреждение чужого имущества").
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в СК РФ.
Незадолго до этого глава администрации городского округа Горловка (ДНР
) Иван Приходько сообщил данные о пострадавших в результате атаки украинского беспилотника. Подробности в публикации ВСУ снова атаковали Горловку: ранены 16 человек