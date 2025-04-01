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Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке

Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке - 01.04.2025 Украина.ру

Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке

Атака украинского беспилотника на автобус с смирными жителями в Горловке стала основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом 1 апреля сообщил Следственный комитет России

2025-04-01T11:58

2025-04-01T11:58

2025-04-01T11:59

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"Возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Следователи выяснили, что 1 апреля 2025 года представители украинских вооруженных формирований, используя беспилотный летательный аппарат, нанесли удар по городскому автобусу вблизи остановки общественного транспорта на площади Победы в Горловке (ДНР".Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст. 105 и ст. 167 УК РФ ("покушение на убийство, умышленное повреждение чужого имущества").Незадолго до этого глава администрации городского округа Горловка (ДНР) Иван Приходько сообщил данные о пострадавших в результате атаки украинского беспилотника. Подробности в публикации ВСУ снова атаковали Горловку: ранены 16 человекАктуальное интервью на эту тему: Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира

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новости, горловка, россия, украина, ск рф, всу, мирные жители, уголовное дело, военные преступления, сво