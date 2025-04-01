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"Главное – у кого ружье": кто и как обучает бойцов стрельбе по дронам в зоне проведения СВО

"Главное – у кого ружье": кто и как обучает бойцов стрельбе по дронам в зоне проведения СВО - 01.04.2025 Украина.ру

"Главное – у кого ружье": кто и как обучает бойцов стрельбе по дронам в зоне проведения СВО

Новые средства поражения требуют новых средств защиты, которые на поверку являются хорошо забытыми старыми. Корреспондент издания "Украина.ру" побывал на полигоне 87-го полка 51-й армии, где опытные спортсмены учат бойцов сбивать дроны-камикадзе с помощью ружей двенадцатого калибра.

2025-04-01T11:49

2025-04-01T11:49

2025-04-01T11:53

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"Всю неделю сухо было, а как на полигон ехать, так обязательно дождь!" - сонно ворчу я, пока коллега паркует свою боевую "девятку" рядом с могучими внедорожниками. А все уже собрались!Стараясь не пачкать ботинки, на носочках иду к честной компании, но быстро понимаю, что судьбу не обманешь и отважно ступаю в грязь. Воды в Донецке по-прежнему нет, однако ж порой все же есть. Отмою как-нибудь.Ветеран Донбасского ополчения и волонтер Сергей Паршиков, более известный как "Лыня", встречает собравшихся. В основном, конечно, это солдаты и офицеры 87-го полка, но есть и представители журналистской братии. Как бы там ни было, а дробовики сегодня актуальны для всех, кому приходится ездить по фронтовым дорогам.Как однажды развитие огнестрела сделало рыцарские доспехи смехотворно тяжелыми, а после вынудило армии надеть камуфляж и рассредоточиться, так и разнообразные дроны сегодня заставляют нас искать другие подходы.Ответом должны были стать всевозможные средства радиоэлектронной борьбы, но слишком уж много тут переменных. Во-первых, и мы, и противник, регулярно меняем частоты, неприятно удивляя друг друга. Потому РЭБ – не панацея. Во-вторых, каждую машину, блиндаж или штурмовую группу заветной коробкой с антеннами обеспечить невозможно. В-третьих, дронам на оптоволокне, которых на фронте с каждым днем становится все больше, никакой РЭБ в принципе не помеха. О таких "приятностях", как беспилотные засады, пока умолчим. Войскам нужно было простое и доступное средство защиты от угроз "малого неба", которым в итоге стал дробовик.И тут нужно понимать, что отечественные силовики, в отличие от тех же американцев, десятилетиями использовали ружья лишь для решения таких узких задач, как, например, оперативное вышибание дверных замков в ходе штурма помещений.В свете этого первые дробовики на фронте появлялись стараниями волонтеров, а также бойцов из ДНР и ЛНР, приносивших оружие буквально из дома. А где-то на этапе боев за Авдеевку в войска стали более или менее централизованно поступать те же "вепри" и боеприпасы для них.Но иметь ружье (которое все же далеко не привычный "калашмат") и уметь стрелять из него по быстро летящим целям, груженым смертоносными боеприпасами, — это очень и очень разные вещи."Сегодня у нас очередная тренировка по стрелковому противодействию дронам с помощью двенадцатого калибра. Мы привезли замечательных инструкторов из Москвы, с Дальнего Востока, из Петербурга. Будем учить ребят сбивать дроны. Чтобы они не боялись этого оружия, чтобы они были уверены в себе и успешно защищались. Вчера еще тренировались у нас корреспонденты. При желании и вы можете потренироваться, поскольку вам это тоже нужно уметь. Даже если вы не имеете оружия двенадцатого калибра, нужно уметь сбивать из него дроны в случае возникновения опасности", - объясняет "Лыня".А пока суд да дело, инструкторы устанавливают на высотах специальное оборудование, выгружают из машин ящики с боеприпасами, которые нельзя приобрести в зоне проведения специальной военной операции, собирают людей и проводят инструктаж.- Вообще оборудование и расходники мы приобретаем на средства дарителей.- Слушай, мы ведь с тобой обсуждали эту твою идею в декабре и тогда оборудование было заметно проще.- Да, мы купили профессиональное оборудование, чтобы тренировки были эффективнее. С декабря мы провели несколько тренировок с "Пятнашкой", с "Ахматом", с 810-й бригадой. В итоге пришли к тому, что нужны профессиональные машинки, приобрели тарелки. Потому, что в частях пока такого оборудования нет. Рано или поздно все это появится, но время не ждет.- Опять горизонтальные связи работают? Вы научили одних, а те будут учить людей в своих подразделениях?- Да, мы пытаемся реализовать ту же схему, что и с FPV в свое время. Мы в некоторые подразделения еще какое-то время поставляем тарелки, расходники, поскольку в зоне конфликта купить боеприпасы возможности нет. А мы везем свои ружья, свои боеприпасы. В последний раз привезли более пятнадцати тысяч боеприпасов. Это большие деньги. А в среднем человеку нужно сделать полторы тысячи выстрелов, чтобы научиться гарантированно попадать.Люди на занятие собрались, мягко говоря, бывалые. В ходе перекура, с которого все традиционно начинается в армии, боец с позывным "Зима" рассказывает нам о личном опыте работы с дробовиком против дронов, а также о том, чему научился по ходу вчерашнего занятия.- Слушай, я вижу у тебя и ружье, и автомат. Знаю, что это не очень удобно, но иные приловчились использовать дробовик именно как второе оружие.- Да нет, у нас в группе кто-то обязательно только с дробовиком. Так, чтобы и то, и другое, обычно не используем. А я же просто из штатного тоже хочу потренироваться.По команде инструкторов бойцы разбиваются на три группы. Те, кого вчера здесь не было, уходят изучать теорию. Все же дробовик – оружие с нюансами, а всем присутствующим нужно будет учить ребят в своих подразделениях тому, что почерпнули здесь.Все прочие заряжают оружие (коробки с патронами стоят на столах) и выходят на рубеж. Далее инструкторы подают команды и пускают тарелки. Задача же бойцов состоит не столько в том, чтобы сбивать их, сколько в том, чтобы приноровиться к оружию, научиться быстро перезаряжаться и устранять задержки, а также визуально обнаруживать в небе цели, летящие с разных сторон.Крупный осколок тарелки, прилетевший в коленную чашечку, намекает, что баллистические очки дома я оставил напрасно. Условия работы тут приближены к боевым настолько, насколько это возможно: чем ближе подпускаешь к себе тарелку, тем больше шансов угодить под волну осколков. Понятно, что это не металлические шарики, брошенные силой взрыва, но приятного мало."Давайте-давайте! Сейчас вы считаете попадания, но со временем начнете считать промахи. Не ругайте себя и не стесняйтесь промахиваться. Перед сном подумаете о допущенных ошибках, переспите с этими мыслями, а к утру станете немножечко лучше", - напутствует инструктор в "балаклаве". Поскольку все они являются профессиональными спортсменами, некоторых "светить" нежелательно.А вот чемпионка России по практической стрельбе Анна Тараносова ни имени, ни лица не скрывает, поскольку это уже далеко не первый ее визит к военным в качестве инструктора."Мы все прекрасно понимаем, что двенадцатый калибр – это немножко непривычное для ребят оружие. Не было раньше нужды. Ты понимаешь, с чем приходится работать. Но в силу опыта и настрела они очень быстро впитывают материал в отличие от человека, который впервые видит оружие. Потому, что у них, к примеру, нет страха оружия. Быстро вникают. Мы проходим базовый курс и переходим к стрельбе по тарелочкам. И опять же: они очень хорошо слышат. Они делают поправки, они вникают. Они мотивированы учиться и потому быстро учатся", - делится впечатлениями Аня.По ее словам, группа из двадцати человек должна заниматься десять-двенадцать дней из расчета по 1200 выстрелов на каждого. А далее эти ребята уже сами могут выступать инструкторами в рамках подразделений. "К сожалению, ко всем приехать невозможно", - резюмирует она.Уже звенит в ушах, а тренировка по-настоящему еще даже не началась. Следующее упражнение включает в себя перемещения и работу из укрытий. По ходу пьесы ребята меняются оружием, поскольку всюду свои нюансы, а уметь работать желательно и с классической двустволкой, и с помпой, и с "вепрем" или "сайгой".- Ты вот говоришь, что люди оружия не боятся. Я тоже не боюсь и неплохо знаком с автоматом Калашникова, но к ружью долго боялся подступиться.- А что пугало?- Отдача. Я в принципе не знал, чего ожидать. Было ощущение, что вот сейчас оно двинет меня. И хорошо, если только в плечо.- Ну вот поэтому мы делаем вводный курс, чтобы люди поняли, как работать с отдачей. С ней не нужно бороться, ее не нужно бояться. Ее нужно направить в правильное русло. И когда ты понимаешь, как с ней работать, отдача помогает. Потому, что в гладком ружье отдача – это информация, которая сообщает о правильности действий. Дробь прощает тебе ошибки прицеливания. Тебе не нужно зацеливаться. У тебя есть целый сноп. Если тебе комфортно с отдачей, то дальше можно уже даже на прицел не смотреть. Ты понимаешь, как идет ружье, тебе в правильное место идет отдача. Все! Быстро вскинулся и работаешь.Через несколько часов активной стрельбы осколки тарелочек уже почти не сыплются на покрытые наши головы. Их сбивают на дальних подступах. "Ты еще учитывай, что груженый дрон летит чуть медленнее", - улыбается товарищ "Лыня".Кому-то инструкторы уже предлагают задуматься о спортивной карьере после завершения СВО. Ба! Да это ж "Зима". Похожий на актера из короткометражки "Кастинг", боец улыбается во все 32 зуба. Приятно ведь, когда профессионалы хвалят по делу.Притом, что нравы на занятиях царят достаточно вольные, здесь никто не филонит и не умничает. И мужики в возрасте, и молодые ребята воюют не первый день, а потому хорошо знают, сколь высокой может быть цена промаха на безлюдной дороге.На сегодняшний день человек с ружьем в группе – это тот, на кого возлагают надежды. Тот, от кого вполне может зависеть, вернешься ли ты к вечеру в тыл или сгоришь в "буханке", не доехав каких-нибудь три сотни метров до разрушенного поселка с типичным названием. И все это понимают.О том, как проходит обучение личного состава ВС РФ обращению с дробовиками - в интервью Анны Тараносовой: "Бойцы говорят мне – "теперь не дроны охотятся на нас, а мы на них""

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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эксклюзив, сво, донецк, пятнашка, "ахмат", донецкая народная республика, лнр, дроны, россия, украина.ру