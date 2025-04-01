https://ukraina.ru/20250401/1062206163.html

ВСУ снова атаковали Горловку: ранены 16 человек

ВСУ снова атаковали Горловку: ранены 16 человек - 01.04.2025 Украина.ру

ВСУ снова атаковали Горловку: ранены 16 человек

В результате атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке ранения получили 16 мирных жителей. Об этом 1 апреля сообщил в глава администрации городского округа Горловка (ДНР) Иван Приходько.

2025-04-01T11:36

2025-04-01T11:36

2025-04-01T11:36

новости

горловка

донецкая народная республика

украина

приходько

всу

терроризм

мирные жители

днр

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062206019_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_29260f28020ba9db8984cc0e5ef11f95.jpg

"Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16", - сообщил Приходько.С утра вторника количество жертв атаки украинского БПЛА на мирных жителей Горловки выросло. Об этом сообщал телеграм-канал "Приходько РИК".Согласно публикации в этом телеграм-канале, за сутки Горловка четырежды подвергалась обстрелам. С начала СВО зафиксировано 20439 обстрелов этого населённого пункта ДНР.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Далекий мир, атаки ВСУ, попытки консервации киевского режима. Главное на Украине на утро 1 апреля

горловка

донецкая народная республика

украина

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, горловка, донецкая народная республика, украина, приходько, всу, терроризм, мирные жители, днр, новые регионы