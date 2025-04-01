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ВСУ снова атаковали Горловку: ранены 16 человек
ВСУ снова атаковали Горловку: ранены 16 человек - 01.04.2025 Украина.ру
ВСУ снова атаковали Горловку: ранены 16 человек
В результате атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке ранения получили 16 мирных жителей. Об этом 1 апреля сообщил в глава администрации городского округа Горловка (ДНР) Иван Приходько.
2025-04-01T11:36
2025-04-01T11:36
2025-04-01T11:36
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"Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16", - сообщил Приходько.С утра вторника количество жертв атаки украинского БПЛА на мирных жителей Горловки выросло. Об этом сообщал телеграм-канал "Приходько РИК".Согласно публикации в этом телеграм-канале, за сутки Горловка четырежды подвергалась обстрелам. С начала СВО зафиксировано 20439 обстрелов этого населённого пункта ДНР.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Далекий мир, атаки ВСУ, попытки консервации киевского режима. Главное на Украине на утро 1 апреля
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новости, горловка, донецкая народная республика, украина, приходько, всу, терроризм, мирные жители, днр, новые регионы
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Приходько, ВСУ, терроризм, мирные жители, ДНР, Новые регионы
ВСУ снова атаковали Горловку: ранены 16 человек
В результате атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке ранения получили 16 мирных жителей. Об этом 1 апреля сообщил в глава администрации городского округа Горловка (ДНР) Иван Приходько.
"Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16", - сообщил Приходько.
С утра вторника количество жертв атаки украинского БПЛА на мирных жителей Горловки выросло. Об этом сообщал телеграм-канал "Приходько РИК".
Согласно публикации в этом телеграм-канале, за сутки Горловка четырежды подвергалась обстрелам. С начала СВО зафиксировано 20439 обстрелов этого населённого пункта ДНР.