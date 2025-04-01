Фотоальбом Победы: Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Толбухин
09:45 01.04.2025 (обновлено: 09:46 01.04.2025)
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Иванович Толбухин выступает на митинге, посвященном освобождению Донбасса. Южный фронт.
Великая Отечественная война застала генерал-майора Фёдора Толбухина на посту начальника штаба Закавказского фронта. Осенью 1941 года враг подступил к южным рубежам СССР: пал Ростов, Крым, кроме героического Севастополя, оказался в оккупации. В этих условиях Толбухин блестяще организовал Керченскую операцию — советские войска не только отвлекли силы противника от осаждённого города, но и захватили плацдарм для будущего освобождения Крыма. Однако весной 1942-го его несправедливо отстранили от должности.
1943 год принёс Толбухину новые звания — генерал-лейтенанта, затем генерала армии. Под его командованием советские войска громили врага на Миусе, в Донбассе, Крыму. К 1944 году, когда Красная Армия вышла к границам СССР, он уже носил маршальские погоны.
Его последние сражения — это освобождение Европы. Разгромив отчаянное наступление вермахта у озера Балатон, Толбухин показал, что даже в победоносном 1945-м война требует расчёта и хладнокровия. Он берег не только жизни солдат, но и города: при штурме Вены приказал сохранить её жемчужины — собор Святого Стефана и Хофбург. Он понимал — Советскую Армию должны помнить как освободительницу.
© РИА Новости . Федор Левшин / Перейти в фотобанкСоветские воины осматривают захваченное в ходе боевых действий по обороне города Запорожье немецкое трофейное оружие. Съемка – август 1941 года.
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Советские воины осматривают захваченное в ходе боевых действий по обороне города Запорожье немецкое трофейное оружие. Съемка – август 1941 года.
© РИА Новости . Яков Халип / Перейти в фотобанкСоветский писатель, военный корреспондент газеты "Красная Звезда" Константин Симонов беседует с беженцами.
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Советский писатель, военный корреспондент газеты "Красная Звезда" Константин Симонов беседует с беженцами.
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкМирные жители возвращаются в родные края. Справа - разбитая советская 76,2-мм зенитная пушка 3-К.
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Мирные жители возвращаются в родные края. Справа - разбитая советская 76,2-мм зенитная пушка 3-К.
© РИА Новости . Владимир Юдин / Перейти в фотобанкОдесская наступательная операция. 3-й Украинский фронт. Девушка-регулировщик.
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Одесская наступательная операция. 3-й Украинский фронт. Девушка-регулировщик.
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Советские воины осматривают захваченное в ходе боевых действий по обороне города Запорожье немецкое трофейное оружие. Съемка – август 1941 года.
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Советский писатель, военный корреспондент газеты "Красная Звезда" Константин Симонов беседует с беженцами.
3 из 4
Мирные жители возвращаются в родные края. Справа - разбитая советская 76,2-мм зенитная пушка 3-К.
4 из 4
Одесская наступательная операция. 3-й Украинский фронт. Девушка-регулировщик.