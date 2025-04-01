Фотоальбом Победы: Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Толбухин - 01.04.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Толбухин
Фотоальбом Победы: Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Толбухин - 01.04.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Толбухин
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
2025-04-01T09:45
2025-04-01T09:46
80 лет победы
история
великая отечественная война
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На главном фото — Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Иванович Толбухин выступает на митинге, посвященном освобождению Донбасса. Южный фронт. Великая Отечественная война застала генерал-майора Фёдора Толбухина на посту начальника штаба Закавказского фронта. Осенью 1941 года враг подступил к южным рубежам СССР: пал Ростов, Крым, кроме героического Севастополя, оказался в оккупации. В этих условиях Толбухин блестяще организовал Керченскую операцию — советские войска не только отвлекли силы противника от осаждённого города, но и захватили плацдарм для будущего освобождения Крыма. Однако весной 1942-го его несправедливо отстранили от должности. 1943 год принёс Толбухину новые звания — генерал-лейтенанта, затем генерала армии. Под его командованием советские войска громили врага на Миусе, в Донбассе, Крыму. К 1944 году, когда Красная Армия вышла к границам СССР, он уже носил маршальские погоны. Его последние сражения — это освобождение Европы. Разгромив отчаянное наступление вермахта у озера Балатон, Толбухин показал, что даже в победоносном 1945-м война требует расчёта и хладнокровия. Он берег не только жизни солдат, но и города: при штурме Вены приказал сохранить её жемчужины — собор Святого Стефана и Хофбург. Он понимал — Советскую Армию должны помнить как освободительницу.
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Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, история, великая отечественная война
80 лет Победы, История, Великая Отечественная война

Фотоальбом Победы: Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Толбухин

09:45 01.04.2025 (обновлено: 09:46 01.04.2025)
 
© РИА Новости . Юрий Скуратов / Перейти в фотобанкФотоальбом Победы
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Юрий Скуратов
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Сергей Зуев
Все материалы
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Иванович Толбухин выступает на митинге, посвященном освобождению Донбасса. Южный фронт.
Великая Отечественная война застала генерал-майора Фёдора Толбухина на посту начальника штаба Закавказского фронта. Осенью 1941 года враг подступил к южным рубежам СССР: пал Ростов, Крым, кроме героического Севастополя, оказался в оккупации. В этих условиях Толбухин блестяще организовал Керченскую операцию — советские войска не только отвлекли силы противника от осаждённого города, но и захватили плацдарм для будущего освобождения Крыма. Однако весной 1942-го его несправедливо отстранили от должности.
1943 год принёс Толбухину новые звания — генерал-лейтенанта, затем генерала армии. Под его командованием советские войска громили врага на Миусе, в Донбассе, Крыму. К 1944 году, когда Красная Армия вышла к границам СССР, он уже носил маршальские погоны.
Его последние сражения — это освобождение Европы. Разгромив отчаянное наступление вермахта у озера Балатон, Толбухин показал, что даже в победоносном 1945-м война требует расчёта и хладнокровия. Он берег не только жизни солдат, но и города: при штурме Вены приказал сохранить её жемчужины — собор Святого Стефана и Хофбург. Он понимал — Советскую Армию должны помнить как освободительницу.
© РИА Новости . Федор Левшин / Перейти в фотобанкСоветские воины осматривают захваченное в ходе боевых действий по обороне города Запорожье немецкое трофейное оружие. Съемка – август 1941 года.
Фотоальбом Победы
1 из 4
Советские воины осматривают захваченное в ходе боевых действий по обороне города Запорожье немецкое трофейное оружие. Съемка – август 1941 года.
© РИА Новости . Федор Левшин
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© РИА Новости . Яков Халип / Перейти в фотобанкСоветский писатель, военный корреспондент газеты "Красная Звезда" Константин Симонов беседует с беженцами.
Фотоальбом Победы
2 из 4
Советский писатель, военный корреспондент газеты "Красная Звезда" Константин Симонов беседует с беженцами.
© РИА Новости . Яков Халип
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкМирные жители возвращаются в родные края. Справа - разбитая советская 76,2-мм зенитная пушка 3-К.
Фотоальбом Победы
3 из 4
Мирные жители возвращаются в родные края. Справа - разбитая советская 76,2-мм зенитная пушка 3-К.
© РИА Новости . Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Владимир Юдин / Перейти в фотобанкОдесская наступательная операция. 3-й Украинский фронт. Девушка-регулировщик.
Фотоальбом Победы
4 из 4
Одесская наступательная операция. 3-й Украинский фронт. Девушка-регулировщик.
© РИА Новости . Владимир Юдин
Перейти в фотобанк
1 из 4
Советские воины осматривают захваченное в ходе боевых действий по обороне города Запорожье немецкое трофейное оружие. Съемка – август 1941 года.
© РИА Новости . Федор Левшин
Перейти в фотобанк
2 из 4
Советский писатель, военный корреспондент газеты "Красная Звезда" Константин Симонов беседует с беженцами.
© РИА Новости . Яков Халип
Перейти в фотобанк
3 из 4
Мирные жители возвращаются в родные края. Справа - разбитая советская 76,2-мм зенитная пушка 3-К.
© РИА Новости . Макс Альперт
Перейти в фотобанк
4 из 4
Одесская наступательная операция. 3-й Украинский фронт. Девушка-регулировщик.
© РИА Новости . Владимир Юдин
Перейти в фотобанк
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
30 марта, 10:19
Фотоальбом Победы: Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов с офицерамиВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
 
80 лет ПобедыИсторияВеликая Отечественная война
 
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