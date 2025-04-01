https://ukraina.ru/20250401/1062176533.html

Фотоальбом Победы: Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Толбухин

Фотоальбом Победы: Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Толбухин - 01.04.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Толбухин

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.

2025-04-01T09:45

2025-04-01T09:45

2025-04-01T09:46

80 лет победы

история

великая отечественная война

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На главном фото — Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Иванович Толбухин выступает на митинге, посвященном освобождению Донбасса. Южный фронт. Великая Отечественная война застала генерал-майора Фёдора Толбухина на посту начальника штаба Закавказского фронта. Осенью 1941 года враг подступил к южным рубежам СССР: пал Ростов, Крым, кроме героического Севастополя, оказался в оккупации. В этих условиях Толбухин блестяще организовал Керченскую операцию — советские войска не только отвлекли силы противника от осаждённого города, но и захватили плацдарм для будущего освобождения Крыма. Однако весной 1942-го его несправедливо отстранили от должности. 1943 год принёс Толбухину новые звания — генерал-лейтенанта, затем генерала армии. Под его командованием советские войска громили врага на Миусе, в Донбассе, Крыму. К 1944 году, когда Красная Армия вышла к границам СССР, он уже носил маршальские погоны. Его последние сражения — это освобождение Европы. Разгромив отчаянное наступление вермахта у озера Балатон, Толбухин показал, что даже в победоносном 1945-м война требует расчёта и хладнокровия. Он берег не только жизни солдат, но и города: при штурме Вены приказал сохранить её жемчужины — собор Святого Стефана и Хофбург. Он понимал — Советскую Армию должны помнить как освободительницу.

https://ukraina.ru/20250330/1062123391.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, история, великая отечественная война