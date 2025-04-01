https://ukraina.ru/20250401/1062206289.html

Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреля

Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреля - 01.04.2025 Украина.ру

Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреля

Президент США рассказал о своём сотрудничестве с российским лидером; Украина не сдержала договорённости 23 раза; российская армия нанесла удары по объектам ВСУ в двух регионах

2025-04-01T13:14

2025-04-01T13:14

2025-04-01T13:15

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Трамп у микрофонаВо время общения с журналистами в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине и верит в готовность России к этому. "Я хочу увидеть, как он [президент РФ Владимир Путин – Ред.] заключает сделку", – сказал Трамп, отметив, что не хотел бы вводить вторичные пошлины на российскую нефть, – "Но я думаю, что сделал бы это, если бы [Путин] не выполнил свою работу".Глава Белого дома также затронул вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе. По словам Трампа, именно это стремление стало причиной конфликта с Россией. Стоит напомнить, накануне американский президент заявил, что Владимир Зеленский хочет видеть Украину в НАТО, однако сам понимает, что этому не бывать.Украина 23 раза нарушила договорённости Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки ВСУ дважды ударили по объектам российской энергетической инфраструктуры. Отмечается, что 31 марта украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в Новогорьевке (ГУП "Твария-Энерго") в Запорожской области. В результате произошло прекращение электроснабжения в двух населенных пунктах Токмаковского района.Также украинские военные ударили по комплектной трансформаторной подстанции в населенном пунтке Смородино в Белгородской области. В результате атаки произошло прекращение электроснабжения более 1,2 тысячи потребителей Грайворонского района."Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", – говорится в сообщении военного ведомства. Между тем агентство РИА "Новости" собрало данные обо всех ударах с начала действия моратория на удары Москвы и Киева по энергетике, который ранее согласовали Путин и Трамп. В перечень объектов вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, АЭС, электростанции, подстанции и трансформаторы.В период с 18-го по 31 марта ВСУ 23 раза нарушили договорённость о прекращении ударов по объектам энергетики. При этом Москва подчеркивала, что российская армия приказ о ненанесении ударов по энергосистеме Украины выполняет.Новости из Курской областиТем временем российские СМИ написали о том, что ВСУ запрещали жителям приграничных курских сел хоронить погибших на кладбищах. По словам местных, украинские военные говорили людям, что кладбища заминированы.Жесткостью ВСУ отличились не только по отношению к гражданам России, но и к своим сослуживцам. Так, командир десантно-разведывательного контртеррористического батальона с позывным "Валдай" рассказал, что несколько сотен тел украинских военнослужащих оказались брошены в курском приграничье. В Ольговке Суджанского района и окрестностях остаются свыше двух сотен тел. Только у одного административного здания находятся более 40 тел украинских военнослужащих. Еще около двух десятков тел лежат на улицах Ольговки на пути к местному лесу. По словам бойцов, ВСУ пытались сбежать из села именно в ту сторону.Аналогичная ситуация наблюдается в населенных пунктах Малая Локня и Казачья Локня. Подбитые автомобили ВСУ остаются на местах вместе с погибшим в них личным составом. По словам "Валдая", эти машины стояли по несколько месяцев, даже когда здесь находились ВСУ. "Они просто мимо ходили и все. Никто погибших не эвакуировал", – заявил он.Удары ВС РФТелеграм-канал "Военное дело" сообщил, что ВКС России нанесли удар по цеху Херсонского судостроительного завода. По данным военкоров, объект использовался для размещения иностранного вооружения и дронов ВСУ.В свою очередь телеграм-канал "Изнанка" написал, что удар наносился авиабомбами ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по портовой территории на острове Корабел в Херсоне. В результате был уничтожен склад сборки и пункт управления БПЛА. Также была уничтожена живая сила ВСУ до 30 человек личного состава, а также до пяти единиц техники.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с агентством РИА "Новости заявил", что ВС РФ нанесли удар по объекту ВСУ в запорожском селе Малая Токмачка. Он уточнил, что было атаковано производство беспилотников."Удары на юго-восточной окраине, у железной дороги, по ангарам, где, по данным местного сопротивления, собирали и хранили БПЛА разных типов", – пояснил подпольщик. Больше о ситуации на фронте – в материале Игоря Гомольского "Главное – у кого ружье": кто и как обучает бойцов стрельбе по дронам в зоне проведения СВО на сайте Украина.ру.

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Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, украина, киев, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато