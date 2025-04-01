СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на тракториста в Курской области - 01.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250401/1062205847.html
СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на тракториста в Курской области
СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на тракториста в Курской области - 01.04.2025 Украина.ру
СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на тракториста в Курской области
Украинские военнослужащие с помощью БПЛА атаковали тракториста, выполнявшего сельскохозяйственные работы в Курской области. Об этом 1 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-04-01T11:23
2025-04-01T11:23
новости
россия
курская область
украина
ск рф
всу
кто
терроризм
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037355702_0:15:3068:1741_1920x0_80_0_0_e33506de291bbb4a90387545b6c1ed50.jpg
В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте СК РФ зафиксированы очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирного населения Курской области. Российские следователи устанавливают обстоятельства ранения работников сельского хозяйства в Рыльском районе.В этот же день в селе Нехаевка пострадал мирный житель во время выполнения сельскохозяйственных работ при наезде трактора на взрывное устройство, заложенное украинскими военнослужащими в августе прошлого года при незаконном вторжении на территорию Российской Федерации."В ходе предварительного следствия будут детально установлены обстоятельства произошедшего и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в СК РФ.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о последствиях киевской авантюры для Киева в интервью изданию Украина.ру "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники"
https://ukraina.ru/20250331/1062195543.html
россия
курская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037355702_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_e651d7c0d4b46ac023b8beb837916fff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, украина, ск рф, всу, кто, терроризм, сельское хозяйство
Новости, Россия, Курская область, Украина, СК РФ, ВСУ, КТО, терроризм, Сельское хозяйство

СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на тракториста в Курской области

11:23 01.04.2025
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
ДзенTelegram
Украинские военнослужащие с помощью БПЛА атаковали тракториста, выполнявшего сельскохозяйственные работы в Курской области. Об этом 1 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте СК РФ зафиксированы очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирного населения Курской области. Российские следователи устанавливают обстоятельства ранения работников сельского хозяйства в Рыльском районе.
"Следствием установлено, что 29 марта 2025 года вблизи деревни Новая Николаевка военнослужащие вооруженных формирований Украины, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на трактор, выполнявший сельскохозяйственные работы. В результате ранение получил водитель", - сказано в официальном сообщении.
В этот же день в селе Нехаевка пострадал мирный житель во время выполнения сельскохозяйственных работ при наезде трактора на взрывное устройство, заложенное украинскими военнослужащими в августе прошлого года при незаконном вторжении на территорию Российской Федерации.
"В ходе предварительного следствия будут детально установлены обстоятельства произошедшего и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в СК РФ.
приговор военнослужащим 17 отбр ВФУ
Вчера, 19:44
По 15 лет получили солдаты ВСУ за терроризм в Курской областиК длительным срокам лишения свободы приговорены украинские военнослужащие, препятствовавшие эвакуации гражданского населения в Курской области. Об этом 31 марта сообщил Следственный комитет России
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о последствиях киевской авантюры для Киева в интервью изданию Украина.ру "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники"
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаСК РФВСУКТОтерроризмСельское хозяйство
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05Более 200 ветеранов СВО работают учителями в новых регионах – Минпросвещения РФ
13:54Песков назвал министра иностранных дел Китая добрым другом России
13:51"Дружба между Москвой и Пекином похожа на экспресс-поезд". Ван И приехал в Москву
13:26Финляндия и Швеция свели отношения с Россией почти к нулю - Песков
13:24Россия продолжает обсуждать с США очень сложную украинскую проблему – Песков
13:17Тайные операции ЦРУ в военном конфликте на Украине и "красные линии" Москвы
13:14Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреля
13:13Сибига запутался, рассказывая о новой версии соглашения о минералах
13:08Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах
12:50Европейские лидеры обсуждают, когда свяжутся с Путиным — президент Финляндии
12:26Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР - Минобороны
12:11Для этого Лапина и создавали. Полищук о контрударах ВСУ под Белгородом и походе ВС РФ на Запорожье
11:58Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке
11:49"Главное – у кого ружье": кто и как обучает бойцов стрельбе по дронам в зоне проведения СВО
11:47ВСУ продолжают атаки на подстанции в российских регионах - Минобороны РФ
11:36ВСУ снова атаковали Горловку: ранены 16 человек
11:27Президент Финляндии призвал страну "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией
11:23СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на тракториста в Курской области
10:58Когда победит любовь. Россия вошла в новое десятилетие развития Севморпути
10:12Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
Лента новостейМолния