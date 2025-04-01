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СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на тракториста в Курской области

СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на тракториста в Курской области - 01.04.2025 Украина.ру

СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на тракториста в Курской области

Украинские военнослужащие с помощью БПЛА атаковали тракториста, выполнявшего сельскохозяйственные работы в Курской области. Об этом 1 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-04-01T11:23

2025-04-01T11:23

2025-04-01T11:23

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В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте СК РФ зафиксированы очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирного населения Курской области. Российские следователи устанавливают обстоятельства ранения работников сельского хозяйства в Рыльском районе.В этот же день в селе Нехаевка пострадал мирный житель во время выполнения сельскохозяйственных работ при наезде трактора на взрывное устройство, заложенное украинскими военнослужащими в августе прошлого года при незаконном вторжении на территорию Российской Федерации."В ходе предварительного следствия будут детально установлены обстоятельства произошедшего и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в СК РФ.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о последствиях киевской авантюры для Киева в интервью изданию Украина.ру "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники"

https://ukraina.ru/20250331/1062195543.html

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новости, россия, курская область, украина, ск рф, всу, кто, терроризм, сельское хозяйство