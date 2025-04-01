СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на тракториста в Курской области
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Украинские военнослужащие с помощью БПЛА атаковали тракториста, выполнявшего сельскохозяйственные работы в Курской области. Об этом 1 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте СК РФ зафиксированы очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирного населения Курской области. Российские следователи устанавливают обстоятельства ранения работников сельского хозяйства в Рыльском районе.
"Следствием установлено, что 29 марта 2025 года вблизи деревни Новая Николаевка военнослужащие вооруженных формирований Украины, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на трактор, выполнявший сельскохозяйственные работы. В результате ранение получил водитель", - сказано в официальном сообщении.
В этот же день в селе Нехаевка пострадал мирный житель во время выполнения сельскохозяйственных работ при наезде трактора на взрывное устройство, заложенное украинскими военнослужащими в августе прошлого года при незаконном вторжении на территорию Российской Федерации.
"В ходе предварительного следствия будут детально установлены обстоятельства произошедшего и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в СК РФ.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
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