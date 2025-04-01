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ВСУ продолжают атаки на подстанции в российских регионах - Минобороны РФ
ВСУ продолжают атаки на подстанции в российских регионах - Минобороны РФ - 01.04.2025 Украина.ру
ВСУ продолжают атаки на подстанции в российских регионах - Минобороны РФ
Украинская армия дважды за прошедшие сутки атаковала объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-04-01T11:47
2025-04-01T11:47
2025-04-01T11:47
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По данным российского министерства, 31 марта в 10.08 в Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА (не менее 4-х сбросов боеприпасов) на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП "Твария-Энерго") произошло прекращение электроснабжения бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района.В тот же день, в 11.38 в Белгородской области в результате удара украинского БПЛА по комплектной трансформаторной подстанции в н.п. Смородино произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Было прекращено электроснабжение более 1200 бытовых потребителей Грайворонского района.Накануне министерство сообщало об ударах ВСУ по объектам российской энергетики. Подробности в публикации ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ Тем временем в Киеве заверяют, что не нарушают достигнутые при участии президента США договорённости и принимают гостей из Евросоюза. Подробности в публикации "Символ поддержки": Киев "кишит" европейскими политиками Актуальное интервью на эту тему: Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира
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Новости, Россия, Киев, Запорожская область, Дональд Трамп, ЕС, ВСУ, энергетика, переговоры, Белгородская область, КТО
ВСУ продолжают атаки на подстанции в российских регионах - Минобороны РФ
Украинская армия дважды за прошедшие сутки атаковала объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным российского министерства, 31 марта в 10.08 в Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА (не менее 4-х сбросов боеприпасов) на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП "Твария-Энерго") произошло прекращение электроснабжения бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района.
В тот же день, в 11.38 в Белгородской области
в результате удара украинского БПЛА по комплектной трансформаторной подстанции в н.п. Смородино произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Было прекращено электроснабжение более 1200 бытовых потребителей Грайворонского района.
"Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", - констатировали в Минобороны России.
Накануне министерство сообщало об ударах ВСУ по объектам российской энергетики. Подробности в публикации ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ
Тем временем в Киеве заверяют, что не нарушают достигнутые при участии президента США
договорённости и принимают гостей из Евросоюза.
Подробности в публикации "Символ поддержки": Киев "кишит" европейскими политиками