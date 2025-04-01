Александра Калмыкова: "богородица" российского марксизма и феминизма
1 апреля 1926 года умерла Александра Калмыкова – одна из первых российских феминисток, активная общественная деятельница, спонсор и воспитательница первого поколения русских марксистов, за что почиталась ими как "марксистская богородица"
Александра Чернова родилась в начале января 1850 года в Екатеринославе в весьма образованной семье.
Дед по материнской линии Аким Ковалевский был директором Екатеринославской гимназии, отец – крупным землевладельцем, мать – тоже Александра – активной общественной деятельницей. Их семья была своеобразным центром притяжения городской интеллигенции, так что Александра-младшая росла в определённой атмосфере.
Мать, помимо прочего, сильно беспокоилась о судьбах женского образования. Её усилиями в Екатеринославе была открыта женская гимназия, директором которой Чернова-старшая и стала. Чернова-младшая, окончив эту гимназию, осталась там в качестве преподавательницы.
Вскоре она вышла замуж и сменила фамилию на Калмыкову. Супруг её был сенатором гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената* и в конце концов дослужился до чина тайного советника, равнявшегося генерал-лейтенанту в армии или вице-адмиралу на флоте.
Впервые громко заявить о себе ей удалось в Харькове, где она стала сотрудницей только что открывшейся газеты "Южный край" – популярного впоследствии издания, неизменно выходившего вплоть до прихода к власти большевиков. Калмыкова опубликовала в газете несколько статей на темы, именовавшиеся тогда "прогрессивными": от образования до "еврейского вопроса".
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Там же она сошлась с другой видной деятельницей Христиной Алчевской, которая симпатизировала украинскому движению. Она была супругой крупнейшего предпринимателя Алексея Алчевского. Того самого, который построил металлургические заводы Донецка, Мариуполя и Алчевска (последний город вообще получил название в его честь).
Алчевская с начала 60-х годов держала в Харькове женскую воскресную школу, где взрослые женщины обучались грамоте (формат воскресных школ для взрослых вообще был довольно распространён в последние дореволюционные годы).
Калмыкова некоторое время преподавала в этой школе. Кроме того, Алчевская привлекла её к работе над масштабным сборником "Что читать народу".
Прославившись в Харькове, в середине 80-х Калмыкова перебралась в столицу, где начался новый этап в её жизни, связанный теперь уже с марксистским движением.
Пожалуй, важнейшим событием для Калмыковой стало знакомство с юным Петром Струве.
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Сын пермского губернатора, покончившего с собой, был одноклассником сына Калмыковой. Он частенько заходил в гости и так приглянулся ей, что она в конце концов сманила его переехать к ним навсегда. Знакомые деликатно именовали его "приемным сыном" Калмыковой, хотя у Струве была жива мать, с которой он, правда, находился в напряжённых отношениях, из-за чего охотно согласился на переезд. 20-летняя разница в возрасте не помешала им стать любовниками.
Вообще Калмыкова увлеклась начинающим марксистом не на шутку, фактически став его спонсором. Сама она в этот период уже была статусной столичной книгоиздательницей.
Струве, Ленин, Мартов, Потресов, Туган-Барановский — всё это в тот период была одна компания. Хотя имелись между ними и отличия.
Струве и Туган-Барановский (будущий член Центральной Рады) уже тогда обособились, во-первых, по причине собственных отличных от догматического понимания марксизма взглядов. Во-вторых, по причине того, что Струве уже тогда считался восходящей политической звездой, ему давали денег, в то время как сам Ленин был в его тени.
Однако Ильич в ту пору в Струве нуждался (хотя и ненавидел страшно). У него денег не было, а под Струве финансы выделяли. Ленин рассчитывал добиться его согласия на издание газеты, объединявшей всех российских марксистов, а затем отжать её в свою пользу. План Ленина удалось реализовать, а та газета называлась "Искра".
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Калмыкова весьма активно участвовала в её издании, финансируя печатный орган. Она выделила 2 тысячи рублей на издание первого номера "Искры". Кроме того, её книжный склад и магазин стали своеобразными подпольными штаб-квартирами питерских марксистов.
Неудивительно, что Калмыкова, годившаяся большинству из этих пламенных революционеров и революционерок в матери, стала известна как "марксистская богородица". На одной из работ известного карикатуриста того времени Каррика Калмыкова запечатлена в образе Богородицы, которая держит на руках младенцев Струве и Туган-Барановского.
Впрочем, став знаменитостью, Струве порвал с 50-летней Калмыковой и женился на другой женщине, а потом и вовсе ушел к кадетам. Она тяжело переживала этот разрыв и нашла себе нового утешителя в лице Александра Потресова — одного из ключевых основателей РСДРП и впоследствии одного из лидеров меньшевиков.
Они сблизились уже в эмиграции. В 1902 году власти заинтересовались подпольной деятельностью Калмыковой, и она уехала в Европу. Позднее после амнистии революционерам она вернулась и в последние предреволюционные годы работала в образовании. Она преподавала в Московском народном университете Шанявского — частном вузе, открытом вдовой генерала Шанявского для учебы максимально широких слоев населения.
В 1917 году Калмыкова в последний раз предприняла попытку вернуться в политику.
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В составе делегации русских революционерок и феминисток она посетила главу Временного правительства князя Львова, ходатайствуя об отмене любых гендерных ограничений в политических и прочих вопросах (право голоса и т.д.)
При большевиках она преподавала в одном из институтов и некоторое время работала в наркомате просвещения. Значимой роли Калмыкова не играла, но в различных советских энциклопедиях характеризовалась положительно, поскольку с Лениным лично она не ругалась, а многие большевики с теплотой вспоминали, что у нее можно было попить чайку, пересидеть облаву и т.д.
1 апреля 1926 года "марксистская богородица" умерла в возрасте 76 лет.
* Так по судебной реформе 1866 года назывался Верховный суд. Решения кассационных департаментов были окончательными и обжалованию не подлежали (даже обжалованию на высочайшее имя).