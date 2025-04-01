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Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР - Минобороны
Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР - Минобороны - 01.04.2025 Украина.ру
Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР - Минобороны
Подразделения российской армии освободили населенный пункт Разлив в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 апреля сообщило Минобороны РФ.
2025-04-01T12:26
2025-04-01T12:26
2025-04-01T12:26
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"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Согласно сводке, подразделениями российской группировки за минувшие сутки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики.В сводке отмечено также, что за минувшие сутки ПВО России сбила 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ударами авиации и артиллерии, а также БПЛА и ракетами нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Всего с начала СВО противник потерял уничтоженными 660 самолетов, 283 вертолета, 49247 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22622 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 33572 единицы специальной военной автомобильной техники.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Далекий мир, атаки ВСУ, попытки консервации киевского режима. Главное на Украине на утро 1 апреля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, минобороны, всу, потери всу, новые регионы, сводка, минобороны рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Минобороны, ВСУ, потери ВСУ, Новые регионы, сводка, Минобороны РФ
Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР - Минобороны
Подразделения российской армии освободили населенный пункт Разлив в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 апреля сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Согласно сводке, подразделениями российской группировки за минувшие сутки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ
и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта
, Запорожье
и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили более 150 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - констатировали в Минобороны России.
В сводке отмечено также, что за минувшие сутки ПВО России сбила 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ударами авиации и артиллерии, а также БПЛА и ракетами нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Всего с начала СВО противник потерял уничтоженными 660 самолетов, 283 вертолета, 49247 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22622 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 33572 единицы специальной военной автомобильной техники.