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Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР - Минобороны

Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР - Минобороны - 01.04.2025 Украина.ру

Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР - Минобороны

Подразделения российской армии освободили населенный пункт Разлив в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 апреля сообщило Минобороны РФ.

2025-04-01T12:26

2025-04-01T12:26

2025-04-01T12:26

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"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Согласно сводке, подразделениями российской группировки за минувшие сутки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики.В сводке отмечено также, что за минувшие сутки ПВО России сбила 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ударами авиации и артиллерии, а также БПЛА и ракетами нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Всего с начала СВО противник потерял уничтоженными 660 самолетов, 283 вертолета, 49247 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22622 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 33572 единицы специальной военной автомобильной техники.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Далекий мир, атаки ВСУ, попытки консервации киевского режима. Главное на Украине на утро 1 апреля

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новости, россия, донецкая народная республика, минобороны, всу, потери всу, новые регионы, сводка, минобороны рф