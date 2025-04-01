https://ukraina.ru/20250401/1062207724.html
Для этого Лапина и создавали. Полищук о контрударах ВСУ под Белгородом и походе ВС РФ на Запорожье
Для этого Лапина и создавали. Полищук о контрударах ВСУ под Белгородом и походе ВС РФ на Запорожье - 01.04.2025 Украина.ру
Для этого Лапина и создавали. Полищук о контрударах ВСУ под Белгородом и походе ВС РФ на Запорожье
Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал, за счёт чего... Украина.ру, 01.04.2025
2025-04-01T12:11
2025-04-01T12:11
2025-04-01T12:11
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Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал, за счёт чего держатся ВСУ, как бороться против дронов и почему российской армии нужна ротация. 00:33 – Перспективы группировки "Север"; 04:53 – Бои в российском приграничье; 09:55 – Контратаки ВСУ в Донбассе; 12:57 – Продвижение российской армии в Запорожье; 15:24 – Борьба БПЛА и РЭБ на фронте; 24:28 – Почему бойцам ВС РФ нужна ротация? ТГ-канал Александра Полищука - https://t.me/PoliWarcannel
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новости, россия, запорожье, белгород, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Запорожье, Белгород, Вооруженные силы Украины, ВС РФ