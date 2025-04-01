Для этого Лапина и создавали. Полищук о контрударах ВСУ под Белгородом и походе ВС РФ на Запорожье - 01.04.2025 Украина.ру
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Для этого Лапина и создавали. Полищук о контрударах ВСУ под Белгородом и походе ВС РФ на Запорожье
Для этого Лапина и создавали. Полищук о контрударах ВСУ под Белгородом и походе ВС РФ на Запорожье - 01.04.2025 Украина.ру
Для этого Лапина и создавали. Полищук о контрударах ВСУ под Белгородом и походе ВС РФ на Запорожье
Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал, за счёт чего... Украина.ру, 01.04.2025
2025-04-01T12:11
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Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал, за счёт чего держатся ВСУ, как бороться против дронов и почему российской армии нужна ротация. 00:33 – Перспективы группировки "Север"; 04:53 – Бои в российском приграничье; 09:55 – Контратаки ВСУ в Донбассе; 12:57 – Продвижение российской армии в Запорожье; 15:24 – Борьба БПЛА и РЭБ на фронте; 24:28 – Почему бойцам ВС РФ нужна ротация? ТГ-канал Александра Полищука - https://t.me/PoliWarcannel
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожье, белгород, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Запорожье, Белгород, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Для этого Лапина и создавали. Полищук о контрударах ВСУ под Белгородом и походе ВС РФ на Запорожье

12:11 01.04.2025
 
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Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал, за счёт чего держатся ВСУ, как бороться против дронов и почему российской армии нужна ротация.
00:33 – Перспективы группировки "Север";
04:53 – Бои в российском приграничье;
09:55 – Контратаки ВСУ в Донбассе;
12:57 – Продвижение российской армии в Запорожье;
15:24 – Борьба БПЛА и РЭБ на фронте;
24:28 – Почему бойцам ВС РФ нужна ротация?
ТГ-канал Александра Полищука - https://t.me/PoliWarcannel
11:49
"Главное – у кого ружье": кто и как обучает бойцов стрельбе по дронам в зоне проведения СВОНовые средства поражения требуют новых средств защиты, которые на поверку являются хорошо забытыми старыми. Корреспондент издания "Украина.ру" побывал на полигоне 87-го полка 51-й армии, где опытные спортсмены учат бойцов сбивать дроны-камикадзе с помощью ружей двенадцатого калибра.
 
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