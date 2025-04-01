https://ukraina.ru/20250401/1062193529.html

Грег Вайнер: Переговоры России и США по Украине необходимо спасать включением третьей стороны

Грег Вайнер: Переговоры России и США по Украине необходимо спасать включением третьей стороны - 01.04.2025 Украина.ру

Грег Вайнер: Переговоры России и США по Украине необходимо спасать включением третьей стороны

США — экономика, России — политика. Так Москва и Вашингтон могут разделить сферы влияния на Украине. Между тем Трамп может очень сильно обидеться на Владимира Зеленского и отозвать план перемирия, а также выкрутить руки ЕС, чтобы остановить поддержку ВСУ.

2025-04-01T04:49

2025-04-01T04:49

2025-04-01T04:50

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

ес

переговоры

перемирие

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Он действует в течение 30 суток с 18 марта и по взаимной договорённости может быть продлён. Киевский режим постоянно нарушает данный мораторий.— Грег, получается, перемирие фактически объявлено, но не выполняется украинской стороной. Какова реакция Трампа на это?— Я думаю, что Трамп может очень сильно обидеться на Владимира Зеленского и отозвать вообще план перемирия по Украине. Это будет печально. Напомню, что у Трампа есть обязательства перед электоратом, обещание за 100 дней показать результаты, главным образом — по мирному урегулированию на Украине. А их нет.Кроме того, Трамп хотел в конце апреля слетать в Саудовскую Аравию со своим первым зарубежным визитом. А саудиты ему намекнули, что было бы неплохо, если бы визит состоялся после перемирия.Так что, в принципе несколько красных линий Зеленский уже перешел, за что получит свои последствия.— А вот Россия соблюдает договоренности с США. Трамп вообще это оценит?— Трамп оценит, несомненно, ситуацию. Тем более он ценит Владимира Путина и его умение держать слово. Единственное, что Трампа расстраивает, это затягивание мирных переговоров.В частности, в интервью с NBC по телефону, президент США заявил, что, если и РФ будет препятствовать развитию переговоров по Украине, он готов на 25% поднять налоги на российскую нефть, чтобы заставить Москву двигаться быстрее к миру. Но, повторюсь, Трамп добавил после этого, что верит Путину.— Как Трамп собирается добиваться прогресса по перемирию со стороны Киева?— Очень просто. Трамп может выкрутить руки Евросоюзу. Сказать: ребята, либо я ввожу пошлины в размере 25–30%, либо вы заканчиваете помощь Зеленскому — выбирайте сами. Естественно, Евросоюз не выберет санкции Трампа.[Американские пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые администрация президента США Дональда Трампа может ввести 2 апреля, могут достигнуть 20−25%. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.]Трамп Канаде пообещал ввести пошлины, потом отменил, потом опять пообещал и отменил. То же самое было с Мексикой. Трамп — человек, который любит торговаться. Слово дал — слово взял. Так и с европейцами, он может со 2 апреля ввести санкции против ЕС.— Как вы считаете, Европа сейчас поддерживает киевский режим с негласного согласия Трампа?— Думаю, да, все-таки есть согласие Трампа на это.Кстати, вчера уходящий Шольц заявил, что Европа, в частности Германия, хочет дружить с Соединенными Штатами, но если последние введут тарифы, то ЕС единым фронтом выступит против. Так вот по поводу единого фронта Европы у меня много вопросов.Как на счет Словакии, Венгрии, Италии, Нидерландов? Я думаю, эти государства не входят в единый фронт Европы. Евразийцам будет тяжело противостоять Америке. Я думаю, у Америки есть жесткие рычаги давления на ЕС.— Про позицию Запада более-менее понятно. А как Россия будет себя вести в отношении перемирия? В случае нарушения моратория одной из сторон (Украина) другая сторона (РФ) вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению. Если мы выйдем из соглашения, что это будет означать?— Я думаю, это будет означать то, что Россия отзывает свои договоренности с президентом Украины, чьи полномочия уже закончились, и что Россия ищет возможности подписывать новые договора с новым законным президентом Украины, который будет выбран на выборах осенью.— Грег, как вы можете прокомментировать "Черноморскую инициативу", которую обсуждают Россия и США?[Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что подготовка соглашения о прекращении огня в Черном море находится в стадии завершения. Оно предусматривает договоренности об обеспечении безопасности судоходства и прекращения огня в море в рамках украинского конфликта. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоит еще определенная работа в контексте Черноморской инициативы.]— Это лучший подарок Турции и Эрдогану! Ведь в турецком государстве сейчас тяжелейшая экономическая ситуация.Это также подарок Евросоюзу, который пользуется российскими удобрениями. Многие стороны получают позитив от "Черноморской инициативы", в том числе получатели российского зерна — Египет, в первую очередь, для которого удешевится сырье в связи с такой доставкой.Вообще, это поддержит еще и американскую установку, что главнее США на всех морях и океанах Планеты никого нет, так как американский флот считается гарантией.— А как же опасения России и тема контроля за прохождением судов в Черном море на предмет перевоза ими оружия для Украины?— Как заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам и член делегации РФ Григорий Карасин, это будет обсуждаться на дальнейших консультациях между Москвой и Вашингтоном. России все равно придется идти на какие-то компромиссы, невозможно все поставить на контроль.— Обращаясь к морякам атомной подводной лодки "Архангельск" 28 марта, Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами и "партнерами и друзьями" России возможность введения временного международного управления на Украине под эгидой ООН. По мнению президента РФ, внешнее управление позволило бы провести выборы на Украине и создать там правительство, которое будет пользоваться доверием народа. В Белом доме после этого заявили, что управление на Украине определяется ее Конституцией и народом. Как вы считаете, возможно ли реализовать предложенный российским президентом вариант?— На самом деле ранее Трамп сказал, что собирается ввести коммерческое управление Украиной. То есть взять всю украинскую экономику под контроль Соединенных Штатов.А заявление, о котором вы упоминаете, это ответ Путина на указанное предложение Трампа. Дескать, вы берете экономику под свой контроль, а мы — политическую ситуацию на Украине. Это некий обмен.Каждый сделал свой ход, мячи зависли в воздухе. Как они соприкоснутся, как заиграют — увидим. Тут идет игра в несколько ворот.Именно поэтому я думаю, что в данной ситуации пора подключать еще игроков к обсуждению украинской ситуации. Очень тяжело разруливать то положение, в котором оказались Россия и Америка в последние годы президентства Байдена. Море недоверия, океан непонимания…Переговоры России и США по Украине необходимо спасать включением третьей стороны.— Какие страны могут стать этой третьей стороной?— Я бы подключил Китай, Бразилию или, например, Саудовскую Аравию, которая уже владеет ситуацией достаточно плотно. И перевел бы российско-американские переговоры в такую панель, где звучали бы не только голоса Кремля и Вашингтона, но также Пекина, Эр-Рияда или кого-то еще. Потому что, на мой взгляд, явно не хватает двух сторонних голосов.— Кто, на ваш взгляд, должен ввести этих игроков в переговоры — Россия или Штаты?— Я думаю, это должна быть совместная российско-американская инициатива — пригласить еще игроков. Если это будут Китай и Эр-Рияд, полагаю, Трамп не станет возражать, понимая удельный вес этих стран. Как бы Трамп не относился к Пекину, Китай есть Китай. А с саудитами у него вообще дружеские отношения.— Сделка по редкоземельным металлам вызывает много вопросов. Трамп требует ее выполнения, а Зеленский вроде как не хочет ее подписывать в том виде, в котором она существует. Как будет развиваться ситуация на этом направлении?— А вот тут мы опять же возвращаемся к третьей стороне. И тут необходимо присутствие стороннего наблюдателя, некоего судьи, который поможет, подскажет, как договориться США и Украине.Напомню, что Владимир Путин тоже предложил редкоземельные металлы Трампу. И президент США вполне может согласиться на эту сделку. Другое дело, что Трамп хочет вернуть вложенные в Украину деньги. Это сумма в районе 120 миллиардов долларов, которые Зеленский считает Божьей благодатью, а не инвестициями в Украину.Трамп же считает, что Божья благодать на Байдене закончилась и американские деньги должны быть возвращены в казну США. Американский народ также ждет этого.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

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Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, переговоры, перемирие, редкоземельные металлы, саудовская аравия, китай, черное море