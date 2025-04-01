Финляндия и Швеция свели отношения с Россией почти к нулю - Песков - 01.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250401/1062212172.html
Финляндия и Швеция свели отношения с Россией почти к нулю - Песков
Финляндия и Швеция свели отношения с Россией почти к нулю - Песков - 01.04.2025 Украина.ру
Финляндия и Швеция свели отношения с Россией почти к нулю - Песков
Финляндия и Швеция предпочли свести отношения с Россией фактически к нулю. Об этом заявил журналистам 1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-04-01T13:26
2025-04-01T13:26
новости
дмитрий песков
россия
финляндия
швеция
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103294/91/1032949199_0:57:3082:1791_1920x0_80_0_0_44365cf7ef69e1896b91482ce08c3596.jpg
Он отметил, что у России не было проблем с этими странами, "было именно взаимовыгодное сотрудничество". Однако сейчас они затаскивают военную инфраструктуру НАТО на свою территорию.На днях президент России Владимир Путин заявил, что отношения страны с Финляндией и Швецией испытывают напряжение из-за увеличения военной инфраструктуры НАТО в этих государствах. В связи с этим Песков отметил, что РФ открыта к восстановлению диалога. А Президент Финляндии призвал страну "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией
россия
финляндия
швеция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103294/91/1032949199_353:0:3082:2047_1920x0_80_0_0_d2280292406b8dd664062107288f7684.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий песков, россия, финляндия, швеция, владимир путин, нато
Новости, Дмитрий Песков, Россия, Финляндия, Швеция, Владимир Путин, НАТО

Финляндия и Швеция свели отношения с Россией почти к нулю - Песков

13:26 01.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Финляндия и Швеция предпочли свести отношения с Россией фактически к нулю. Об этом заявил журналистам 1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он отметил, что у России не было проблем с этими странами, "было именно взаимовыгодное сотрудничество". Однако сейчас они затаскивают военную инфраструктуру НАТО на свою территорию.
"Компании двух стран получали дивиденды и выгоду из этого сотрудничества... Но, тем не менее, и Финляндия, и Швеция предпочли свести эти отношения фактически к нулю", - посетовал официальный представитель Кремля.
На днях президент России Владимир Путин заявил, что отношения страны с Финляндией и Швецией испытывают напряжение из-за увеличения военной инфраструктуры НАТО в этих государствах. В связи с этим Песков отметил, что РФ открыта к восстановлению диалога. А Президент Финляндии призвал страну "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией
 
НовостиДмитрий ПесковРоссияФинляндияШвецияВладимир ПутинНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05Более 200 ветеранов СВО работают учителями в новых регионах – Минпросвещения РФ
13:54Песков назвал министра иностранных дел Китая добрым другом России
13:51"Дружба между Москвой и Пекином похожа на экспресс-поезд". Ван И приехал в Москву
13:26Финляндия и Швеция свели отношения с Россией почти к нулю - Песков
13:24Россия продолжает обсуждать с США очень сложную украинскую проблему – Песков
13:17Тайные операции ЦРУ в военном конфликте на Украине и "красные линии" Москвы
13:14Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреля
13:13Сибига запутался, рассказывая о новой версии соглашения о минералах
13:08Парламент Грузии принял "американский" вариант закона об иноагентах
12:50Европейские лидеры обсуждают, когда свяжутся с Путиным — президент Финляндии
12:26Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР - Минобороны
12:11Для этого Лапина и создавали. Полищук о контрударах ВСУ под Белгородом и походе ВС РФ на Запорожье
11:58Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке
11:49"Главное – у кого ружье": кто и как обучает бойцов стрельбе по дронам в зоне проведения СВО
11:47ВСУ продолжают атаки на подстанции в российских регионах - Минобороны РФ
11:36ВСУ снова атаковали Горловку: ранены 16 человек
11:27Президент Финляндии призвал страну "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией
11:23СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на тракториста в Курской области
10:58Когда победит любовь. Россия вошла в новое десятилетие развития Севморпути
10:12Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
Лента новостейМолния