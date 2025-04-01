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Финляндия и Швеция свели отношения с Россией почти к нулю - Песков

Финляндия и Швеция свели отношения с Россией почти к нулю - Песков - 01.04.2025 Украина.ру

Финляндия и Швеция свели отношения с Россией почти к нулю - Песков

Финляндия и Швеция предпочли свести отношения с Россией фактически к нулю. Об этом заявил журналистам 1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-04-01T13:26

2025-04-01T13:26

2025-04-01T13:26

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Он отметил, что у России не было проблем с этими странами, "было именно взаимовыгодное сотрудничество". Однако сейчас они затаскивают военную инфраструктуру НАТО на свою территорию.На днях президент России Владимир Путин заявил, что отношения страны с Финляндией и Швецией испытывают напряжение из-за увеличения военной инфраструктуры НАТО в этих государствах. В связи с этим Песков отметил, что РФ открыта к восстановлению диалога. А Президент Финляндии призвал страну "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией

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новости, дмитрий песков, россия, финляндия, швеция, владимир путин, нато