Финляндия и Швеция свели отношения с Россией почти к нулю - Песков
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Финляндия и Швеция предпочли свести отношения с Россией фактически к нулю. Об этом заявил журналистам 1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он отметил, что у России не было проблем с этими странами, "было именно взаимовыгодное сотрудничество". Однако сейчас они затаскивают военную инфраструктуру НАТО на свою территорию.
"Компании двух стран получали дивиденды и выгоду из этого сотрудничества... Но, тем не менее, и Финляндия, и Швеция предпочли свести эти отношения фактически к нулю", - посетовал официальный представитель Кремля.
На днях президент России Владимир Путин заявил, что отношения страны с Финляндией и Швецией испытывают напряжение из-за увеличения военной инфраструктуры НАТО в этих государствах. В связи с этим Песков отметил, что РФ открыта к восстановлению диалога. А Президент Финляндии призвал страну "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией