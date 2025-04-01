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"Никогда не обсуждалось": Трамп исключил вступление Киева в НАТО в обмен на сделку по ископаемым

"Никогда не обсуждалось": Трамп исключил вступление Киева в НАТО в обмен на сделку по ископаемым - 01.04.2025 Украина.ру

"Никогда не обсуждалось": Трамп исключил вступление Киева в НАТО в обмен на сделку по ископаемым

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что вопрос членства Киева в НАТО не обсуждался в контексте сделки по редкоземельным металлам

2025-04-01T09:35

2025-04-01T09:35

2025-04-01T09:36

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"Я вижу, что он (Владимир Зеленский - ред.) пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось", - сказал ТрампВопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта, отметил он.В конце марта бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что администрация президента Трампа может вывести страну из НАТО, несмотря на принятый конгрессом в декабре 2023 года запрет. Он отметил, что суд традиционно передает полномочия в сфере внешней политики исполнительной власти и может признать сам закон неконституционным. Даалдер подчеркнул, что с учетом критического отношения Трампа к обязательствам по коллективной обороне такой сценарий не исключен.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ заявил, что в Москве не верят в возможность выхода США из НАТО. По его словам, "смычка европейских элит с американскими" происходила на протяжении десятилетий на почве теснейшего взаимодействия в области безопасности, не говоря уже про экономическую, культурную и идеологическую сферы. Он считает, что "перерезать эту пуповину" невозможно. Подробнее о стремлении Украины в НАТО - в материале Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него на сайте Украина.ру.

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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей рябков, нато