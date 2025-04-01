"Никогда не обсуждалось": Трамп исключил вступление Киева в НАТО в обмен на сделку по ископаемым - 01.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250401/1062200039.html
"Никогда не обсуждалось": Трамп исключил вступление Киева в НАТО в обмен на сделку по ископаемым
"Никогда не обсуждалось": Трамп исключил вступление Киева в НАТО в обмен на сделку по ископаемым - 01.04.2025 Украина.ру
"Никогда не обсуждалось": Трамп исключил вступление Киева в НАТО в обмен на сделку по ископаемым
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что вопрос членства Киева в НАТО не обсуждался в контексте сделки по редкоземельным металлам
2025-04-01T09:35
2025-04-01T09:36
новости
сша
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
сергей рябков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061421949_0:11:1920:1091_1920x0_80_0_0_3f4398a007d170295cffd5047c824554.jpg
"Я вижу, что он (Владимир Зеленский - ред.) пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось", - сказал ТрампВопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта, отметил он.В конце марта бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что администрация президента Трампа может вывести страну из НАТО, несмотря на принятый конгрессом в декабре 2023 года запрет. Он отметил, что суд традиционно передает полномочия в сфере внешней политики исполнительной власти и может признать сам закон неконституционным. Даалдер подчеркнул, что с учетом критического отношения Трампа к обязательствам по коллективной обороне такой сценарий не исключен.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ заявил, что в Москве не верят в возможность выхода США из НАТО. По его словам, "смычка европейских элит с американскими" происходила на протяжении десятилетий на почве теснейшего взаимодействия в области безопасности, не говоря уже про экономическую, культурную и идеологическую сферы. Он считает, что "перерезать эту пуповину" невозможно. Подробнее о стремлении Украины в НАТО - в материале Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него на сайте Украина.ру.
сша
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061421949_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_2e4fc87fd448e498609db5ccaacb417e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей рябков, нато
Новости, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Рябков, НАТО

"Никогда не обсуждалось": Трамп исключил вступление Киева в НАТО в обмен на сделку по ископаемым

09:35 01.04.2025 (обновлено: 09:36 01.04.2025)
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что вопрос членства Киева в НАТО не обсуждался в контексте сделки по редкоземельным металлам
"Я вижу, что он (Владимир Зеленский - ред.) пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось", - сказал Трамп
Вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта, отметил он.
"Вероятно, это стало причиной начала войны", - сказал президент США.
В конце марта бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что администрация президента Трампа может вывести страну из НАТО, несмотря на принятый конгрессом в декабре 2023 года запрет. Он отметил, что суд традиционно передает полномочия в сфере внешней политики исполнительной власти и может признать сам закон неконституционным. Даалдер подчеркнул, что с учетом критического отношения Трампа к обязательствам по коллективной обороне такой сценарий не исключен.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ заявил, что в Москве не верят в возможность выхода США из НАТО. По его словам, "смычка европейских элит с американскими" происходила на протяжении десятилетий на почве теснейшего взаимодействия в области безопасности, не говоря уже про экономическую, культурную и идеологическую сферы. Он считает, что "перерезать эту пуповину" невозможно.
Подробнее о стремлении Украины в НАТО - в материале Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАКиевУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей РябковНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:58Когда победит любовь. Россия вошла в новое десятилетие развития Севморпути
10:12Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
10:07Бессмертный полк издания Украина.ру. Рассказ о героях семьи Валерия Лавриненко
09:45Фотоальбом Победы: Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Толбухин
09:35"Никогда не обсуждалось": Трамп исключил вступление Киева в НАТО в обмен на сделку по ископаемым
09:00Далекий мир, атаки ВСУ, попытки консервации киевского режима. Главное на Украине на утро 1 апреля
08:08Главное за ночь 1 апреля
08:04Festung Breslau: штурм последней нацистской крепости
07:00Михаил Амерберг: Если Гагаузия и Приднестровье продержатся полгода, Молдова и Украина их уже не достанут
05:45Удар на Демидовку и Поповку: Полищук о том, почему "накат" на Белгородчину не спасет группировку ВСУ
05:30"Купянск уже не устоит": эксперт рассказал, почему целью летней кампании России будет дойти до Днепра
05:15"Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира"
05:09Хроника энергетической войны: Индия и Панама страдают от США, а Япония держит под "санкциями" свои же АЭС
05:00В этом заинтересована не только Украина: Ищенко о вероятности срыва российско-американских переговоров
04:57Надежды на перемирие, усиление мобилизации и коллапс гражданских перевозок.Что ожидает украинцев в апреле
04:49Грег Вайнер: Переговоры России и США по Украине необходимо спасать включением третьей стороны
04:47С Трампом разругались, а у Европы кошелек пуст. Украинские эксперты о "европейском выборе"
04:43Пиррова победа Реджепа Эрдогана. Чем закончатся массовые протесты в Турции
04:30Главный враг — Трамп: Ищенко объяснил, почему американские демократы "сидят в одном окопе" с Украиной
04:00"Мы за мир во всем мире": Богатырев объяснил, почему России было бы выгодно 30-дневное перемирие
Лента новостейМолния