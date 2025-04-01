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Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев - 01.04.2025 Украина.ру

Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, сообщил МИД Германии

2025-04-01T10:12

2025-04-01T10:12

2025-04-01T10:33

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"В связи с тупиковой ситуацией между США и Россией, абсолютно важно, чтобы мы, европейцы, показали, что мы безоговорочно стоим на стороне Украины и поддерживаем её именно сейчас. И поэтому я сегодня приехала на Украину", - заявила Бербок.Она заверила, что следующее правительство ФРГ также продолжит поддерживать Украину.О визите Бербок не объявлялось заранее по соображениям безопасности, сообщило агентство DPA.В марте президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Тот выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.О затягивании конфликта Европой - в материале "Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, анналена бербок, владимир путин, дональд трамп