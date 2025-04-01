Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев - 01.04.2025 Украина.ру
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Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев - 01.04.2025 Украина.ру
Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, сообщил МИД Германии
2025-04-01T10:12
2025-04-01T10:33
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"В связи с тупиковой ситуацией между США и Россией, абсолютно важно, чтобы мы, европейцы, показали, что мы безоговорочно стоим на стороне Украины и поддерживаем её именно сейчас. И поэтому я сегодня приехала на Украину", - заявила Бербок.Она заверила, что следующее правительство ФРГ также продолжит поддерживать Украину.О визите Бербок не объявлялось заранее по соображениям безопасности, сообщило агентство DPA.В марте президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Тот выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.О затягивании конфликта Европой - в материале "Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, анналена бербок, владимир путин, дональд трамп
Новости, Украина, Киев, Россия, Анналена Бербок, Владимир Путин, Дональд Трамп

Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

10:12 01.04.2025 (обновлено: 10:33 01.04.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, сообщил МИД Германии
"В связи с тупиковой ситуацией между США и Россией, абсолютно важно, чтобы мы, европейцы, показали, что мы безоговорочно стоим на стороне Украины и поддерживаем её именно сейчас. И поэтому я сегодня приехала на Украину", - заявила Бербок.
Она заверила, что следующее правительство ФРГ также продолжит поддерживать Украину.
"Сегодня мы предоставляем Украине еще 130 миллионов евро гуманитарной помощи и средств для стабилизации", - добавила она.
О визите Бербок не объявлялось заранее по соображениям безопасности, сообщило агентство DPA.
В марте президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Тот выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
О затягивании конфликта Европой - в материале "Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевРоссияАнналена БербокВладимир ПутинДональд Трамп
 
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