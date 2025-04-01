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Когда победит любовь. Россия вошла в новое десятилетие развития Севморпути

Когда победит любовь. Россия вошла в новое десятилетие развития Севморпути - 01.04.2025 Украина.ру

Когда победит любовь. Россия вошла в новое десятилетие развития Севморпути

России нужна новая комплексная программа освоения Арктики, новая модель развития Северного морского пути (СМП). Главное, чтобы эта программа революционно сработала, как однажды советское управление Главсевморпути, а не забуксовала в отчетах и бюрократии. Об этом говорили эксперты на сессиях Международного арктического форума 26-27 марта в Мурманске

2025-04-01T10:58

2025-04-01T10:58

2025-04-01T10:58

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россия

арктика

европа

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Что такое Севморпуть?В 2025 году в России отметят 500-летие начала освоения Северного морского пути. Считается, что впервые о возможности использования северного прохода заявил русский дипломат Дмитрий Герасимов. Новгородский книжник, переводчик Герасимов посетил в 1525 году Рим в качестве посланника великого князя Московского Василия III. По его рассказам итальянские просветители составили карту Московской Руси, а разговоры о географии открыли гипотезу о кратчайшем пути из Европы в Азию по северным морям.В 1594-1597 годах три арктических экспедиции в поисках северного прохода в Азию совершил голландский мореплаватель Виллем Баренц. В последний раз корабли не смогли продолжить движение на Восток из-за льдов, на острове Северный впервые в истории освоения Арктики была обустроена зимовка. Баренц в этой экспедиции скончался.Термин "Северный морской путь" ввел в оборот русский ученый Михаил Ломоносов - так что это наше, российское достижение, считает историк, старший научный сотрудник Центра арктических исследований Павел Филин.И первый в мире ледокол "Ермак" - достижение русского адмирала Степана Макарова. Судно построили в Ньюкасле (Великобритания) по заказу России, спустили на воду в 1898 году. Ледокол "Ермак" спасал зажатые льдами пароходы, обслуживал операции военного флота в Балтийском море в годы Первой мировой войны, проводил судна по северным морям до 1960-х, пока его не сменил, опять же, первый в мире атомный ледокол "Ленин" - наш, советский.Вершина деятельности России в Арктике - это создание в 1932 году "совершенно фантастической организации на уровне наркомата" - главного управления Северного морского пути. Это "министерство" смело все межведомственные противоречия и занималось буквально всем: и строительством ледоколов, и почтой, и телеграфом. Филин считает это явление чисто управленческим, к опыту которого Россия, возможно, еще вернется.Почему советское руководство занялось освоением Арктики именно в 30-е годы? Спусковым крючком стали военно-политические союзы, считает Филин. Причем не в Арктике. В 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию и создала марионеточное государство Маньчжоу-Го. Границы этого государства доходили до Транссибирской магистрали - единственного транспортного пути, соединяющего Запад и Восток России.Для Советского союза было жизненно необходимым создать резервную транспортную магистраль, которая бы связывала в одно целое нашу огромную страну. И тогда сошлись два вектора: Севморпуть как собиратель государства и национальная транспортная коммуникация, и как транзитная трасса.Арктика - зона международного сотрудничестваМеждународное сотрудничество в области грузоперевозок всегда было краеугольным камнем в Арктике, подчеркнул в видеообращении председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Мортен Хеглунд, норвежский дипломат. Он напомнил, что моря вдоль российского побережья названы в честь людей со всего мира.А во-вторых, сказал он, Северный морской путь предназначен для смелых и предприимчивых трейдеров и исследователей. Маршрут длиной в 3000 морских миль или 5600 километров, по его словам, "становится все более неизбежным"."Но на этот раз задача заключается не в исследовании неизведанных пространств. Речь идет о содействии сотрудничеству между странами для обеспечения безопасности судоходства", - сказал он.Севморпуть сокращает маршрут из Европы в Азию на 30%, напомнил дипломат. Это позволяет снизить потребление топлива, выброс вредных веществ. Но ставки высоки: изменение климата, геополитическая напряженность и арктическая экосистема. Хеглунд считает, что, возможно, в результате появится новый тип руководства (в Европе? - Ред.), основанный на науке, равенстве и уважении.Новое десятилетие для империиРоссия как империя появилась благодаря экспорту пушнины, убежден руководитель дирекции по развитии Севморпути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша, бывший директор "Атомфлота". Московское царство тогда удивило Европу несметными богатствами. В современных реалиях такой "пушниной" должны стать углеводороды, считает он.Норильский никель, сжиженный природный газ, сырая нефть и уголь. Экспорт этих ископаемых - это новая задача, которую необходимо решить. Начать с российского транзита, а максимум - развить международный транзит, который соединил бы западные и восточные регионы."Надеюсь, тогда, когда любовь в этом мире появится", - сказал он. - "Все же люди потихоньку придут к тому, что лучше обниматься, а не драться".В прошлом году в России установили новый рекорд по транспортировке грузов по Севморпути - 37,9 млн тонн. Российский транзит вырос на 44% и впервые в истории достиг 3,09 млн тонн."Это как раз груз, который шел из северо-западных портов через Суэцкий канал", - сказал Специальный представитель "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. - "Что важно - так это то, что мы впервые перешли на круглогодичную работу ледоколов".Предыдущая схема с поставками энергоносителей казалась вечной, взаимовыгодной. Однако сейчас эти торговые отношения рушатся на глазах, формируются другие."Это новая реальность, в которой мы будем жить", - подчеркнул Панов. - "Торговля будет диктовать альтернативные маршруты, в первую очередь морские - они более гибкие. Другой тренд - борьба на экспортном рынке. Она будет 10-20 лет основной конкурентной задачей".Задача России заключается в том, чтобы Севморпуть стал инструментом поддержания российской конкурентоспособности. А сейчас страна, убежден Панов, вошла в историческое десятилетие развития Северного морского пути.От Симферополя до Мурманска по прямой около 2600 километров. Через Карелию проходит северный полярный круг, и все, что выше, называется Заполярьем, Арктикой, или Арктической зоной. О том, как живет Мурманск - в репортаже Алексея Туманова Один день в Мурманске или почему Путин взял Арктику в свои руки

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

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эксклюзив, россия, арктика, европа