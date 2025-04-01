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Когда победит любовь. Россия вошла в новое десятилетие развития Севморпути
Когда победит любовь. Россия вошла в новое десятилетие развития Севморпути - 01.04.2025 Украина.ру
Когда победит любовь. Россия вошла в новое десятилетие развития Севморпути
России нужна новая комплексная программа освоения Арктики, новая модель развития Северного морского пути (СМП). Главное, чтобы эта программа революционно сработала, как однажды советское управление Главсевморпути, а не забуксовала в отчетах и бюрократии. Об этом говорили эксперты на сессиях Международного арктического форума 26-27 марта в Мурманске
2025-04-01T10:58
2025-04-01T10:58
2025-04-01T10:58
эксклюзив
россия
арктика
европа
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Что такое Севморпуть?В 2025 году в России отметят 500-летие начала освоения Северного морского пути. Считается, что впервые о возможности использования северного прохода заявил русский дипломат Дмитрий Герасимов. Новгородский книжник, переводчик Герасимов посетил в 1525 году Рим в качестве посланника великого князя Московского Василия III. По его рассказам итальянские просветители составили карту Московской Руси, а разговоры о географии открыли гипотезу о кратчайшем пути из Европы в Азию по северным морям.В 1594-1597 годах три арктических экспедиции в поисках северного прохода в Азию совершил голландский мореплаватель Виллем Баренц. В последний раз корабли не смогли продолжить движение на Восток из-за льдов, на острове Северный впервые в истории освоения Арктики была обустроена зимовка. Баренц в этой экспедиции скончался.Термин "Северный морской путь" ввел в оборот русский ученый Михаил Ломоносов - так что это наше, российское достижение, считает историк, старший научный сотрудник Центра арктических исследований Павел Филин.И первый в мире ледокол "Ермак" - достижение русского адмирала Степана Макарова. Судно построили в Ньюкасле (Великобритания) по заказу России, спустили на воду в 1898 году. Ледокол "Ермак" спасал зажатые льдами пароходы, обслуживал операции военного флота в Балтийском море в годы Первой мировой войны, проводил судна по северным морям до 1960-х, пока его не сменил, опять же, первый в мире атомный ледокол "Ленин" - наш, советский.Вершина деятельности России в Арктике - это создание в 1932 году "совершенно фантастической организации на уровне наркомата" - главного управления Северного морского пути. Это "министерство" смело все межведомственные противоречия и занималось буквально всем: и строительством ледоколов, и почтой, и телеграфом. Филин считает это явление чисто управленческим, к опыту которого Россия, возможно, еще вернется.Почему советское руководство занялось освоением Арктики именно в 30-е годы? Спусковым крючком стали военно-политические союзы, считает Филин. Причем не в Арктике. В 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию и создала марионеточное государство Маньчжоу-Го. Границы этого государства доходили до Транссибирской магистрали - единственного транспортного пути, соединяющего Запад и Восток России.Для Советского союза было жизненно необходимым создать резервную транспортную магистраль, которая бы связывала в одно целое нашу огромную страну. И тогда сошлись два вектора: Севморпуть как собиратель государства и национальная транспортная коммуникация, и как транзитная трасса.Арктика - зона международного сотрудничестваМеждународное сотрудничество в области грузоперевозок всегда было краеугольным камнем в Арктике, подчеркнул в видеообращении председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Мортен Хеглунд, норвежский дипломат. Он напомнил, что моря вдоль российского побережья названы в честь людей со всего мира.А во-вторых, сказал он, Северный морской путь предназначен для смелых и предприимчивых трейдеров и исследователей. Маршрут длиной в 3000 морских миль или 5600 километров, по его словам, "становится все более неизбежным"."Но на этот раз задача заключается не в исследовании неизведанных пространств. Речь идет о содействии сотрудничеству между странами для обеспечения безопасности судоходства", - сказал он.Севморпуть сокращает маршрут из Европы в Азию на 30%, напомнил дипломат. Это позволяет снизить потребление топлива, выброс вредных веществ. Но ставки высоки: изменение климата, геополитическая напряженность и арктическая экосистема. Хеглунд считает, что, возможно, в результате появится новый тип руководства (в Европе? - Ред.), основанный на науке, равенстве и уважении.Новое десятилетие для империиРоссия как империя появилась благодаря экспорту пушнины, убежден руководитель дирекции по развитии Севморпути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша, бывший директор "Атомфлота". Московское царство тогда удивило Европу несметными богатствами. В современных реалиях такой "пушниной" должны стать углеводороды, считает он.Норильский никель, сжиженный природный газ, сырая нефть и уголь. Экспорт этих ископаемых - это новая задача, которую необходимо решить. Начать с российского транзита, а максимум - развить международный транзит, который соединил бы западные и восточные регионы."Надеюсь, тогда, когда любовь в этом мире появится", - сказал он. - "Все же люди потихоньку придут к тому, что лучше обниматься, а не драться".В прошлом году в России установили новый рекорд по транспортировке грузов по Севморпути - 37,9 млн тонн. Российский транзит вырос на 44% и впервые в истории достиг 3,09 млн тонн."Это как раз груз, который шел из северо-западных портов через Суэцкий канал", - сказал Специальный представитель "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. - "Что важно - так это то, что мы впервые перешли на круглогодичную работу ледоколов".Предыдущая схема с поставками энергоносителей казалась вечной, взаимовыгодной. Однако сейчас эти торговые отношения рушатся на глазах, формируются другие."Это новая реальность, в которой мы будем жить", - подчеркнул Панов. - "Торговля будет диктовать альтернативные маршруты, в первую очередь морские - они более гибкие. Другой тренд - борьба на экспортном рынке. Она будет 10-20 лет основной конкурентной задачей".Задача России заключается в том, чтобы Севморпуть стал инструментом поддержания российской конкурентоспособности. А сейчас страна, убежден Панов, вошла в историческое десятилетие развития Северного морского пути.От Симферополя до Мурманска по прямой около 2600 километров. Через Карелию проходит северный полярный круг, и все, что выше, называется Заполярьем, Арктикой, или Арктической зоной. О том, как живет Мурманск - в репортаже Алексея Туманова Один день в Мурманске или почему Путин взял Арктику в свои руки
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Алексей Туманов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp
эксклюзив, россия, арктика, европа
Когда победит любовь. Россия вошла в новое десятилетие развития Севморпути
корреспондент издания Украина.ру
России нужна новая комплексная программа освоения Арктики, новая модель развития Северного морского пути (СМП). Главное, чтобы эта программа революционно сработала, как однажды советское управление Главсевморпути, а не забуксовала в отчетах и бюрократии. Об этом говорили эксперты на сессиях Международного арктического форума 26-27 марта в Мурманске
В 2025 году в России отметят 500-летие начала освоения Северного морского пути. Считается, что впервые о возможности использования северного прохода заявил русский дипломат Дмитрий Герасимов. Новгородский книжник, переводчик Герасимов посетил в 1525 году Рим в качестве посланника великого князя Московского Василия III. По его рассказам итальянские просветители составили карту Московской Руси, а разговоры о географии открыли гипотезу о кратчайшем пути из Европы в Азию по северным морям.
В 1594-1597 годах три арктических экспедиции в поисках северного прохода в Азию совершил голландский мореплаватель Виллем Баренц. В последний раз корабли не смогли продолжить движение на Восток из-за льдов, на острове Северный впервые в истории освоения Арктики была обустроена зимовка. Баренц в этой экспедиции скончался.
Термин "Северный морской путь" ввел в оборот русский ученый Михаил Ломоносов - так что это наше, российское достижение, считает историк, старший научный сотрудник Центра арктических исследований Павел Филин.
И первый в мире ледокол "Ермак" - достижение русского адмирала Степана Макарова. Судно построили в Ньюкасле (Великобритания) по заказу России, спустили на воду в 1898 году. Ледокол "Ермак" спасал зажатые льдами пароходы, обслуживал операции военного флота в Балтийском море в годы Первой мировой войны, проводил судна по северным морям до 1960-х, пока его не сменил, опять же, первый в мире атомный ледокол "Ленин" - наш, советский.
Вершина деятельности России в Арктике - это создание в 1932 году "совершенно фантастической организации на уровне наркомата" - главного управления Северного морского пути. Это "министерство" смело все межведомственные противоречия и занималось буквально всем: и строительством ледоколов, и почтой, и телеграфом. Филин считает это явление чисто управленческим, к опыту которого Россия, возможно, еще вернется.
Почему советское руководство занялось освоением Арктики именно в 30-е годы? Спусковым крючком стали военно-политические союзы, считает Филин. Причем не в Арктике. В 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию и создала марионеточное государство Маньчжоу-Го. Границы этого государства доходили до Транссибирской магистрали - единственного транспортного пути, соединяющего Запад и Восток России.
Для Советского союза было жизненно необходимым создать резервную транспортную магистраль, которая бы связывала в одно целое нашу огромную страну. И тогда сошлись два вектора: Севморпуть как собиратель государства и национальная транспортная коммуникация, и как транзитная трасса.
Арктика - зона международного сотрудничества
Международное сотрудничество в области грузоперевозок всегда было краеугольным камнем в Арктике, подчеркнул в видеообращении председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Мортен Хеглунд, норвежский дипломат. Он напомнил, что моря вдоль российского побережья названы в честь людей со всего мира.
А во-вторых, сказал он, Северный морской путь предназначен для смелых и предприимчивых трейдеров и исследователей. Маршрут длиной в 3000 морских миль или 5600 километров, по его словам, "становится все более неизбежным".
"Но на этот раз задача заключается не в исследовании неизведанных пространств. Речь идет о содействии сотрудничеству между странами для обеспечения безопасности судоходства", - сказал он.
Севморпуть сокращает маршрут из Европы в Азию на 30%, напомнил дипломат. Это позволяет снизить потребление топлива, выброс вредных веществ. Но ставки высоки: изменение климата, геополитическая напряженность и арктическая экосистема. Хеглунд считает, что, возможно, в результате появится новый тип руководства (в Европе? - Ред.), основанный на науке, равенстве и уважении.
Новое десятилетие для империи
Россия как империя появилась благодаря экспорту пушнины, убежден руководитель дирекции по развитии Севморпути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша, бывший директор "Атомфлота". Московское царство тогда удивило Европу несметными богатствами. В современных реалиях такой "пушниной" должны стать углеводороды, считает он.
Норильский никель, сжиженный природный газ, сырая нефть и уголь. Экспорт этих ископаемых - это новая задача, которую необходимо решить. Начать с российского транзита, а максимум - развить международный транзит, который соединил бы западные и восточные регионы.
"Надеюсь, тогда, когда любовь в этом мире появится", - сказал он. - "Все же люди потихоньку придут к тому, что лучше обниматься, а не драться".
В прошлом году в России установили новый рекорд по транспортировке грузов по Севморпути - 37,9 млн тонн. Российский транзит вырос на 44% и впервые в истории достиг 3,09 млн тонн.
"Это как раз груз, который шел из северо-западных портов через Суэцкий канал", - сказал Специальный представитель "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. - "Что важно - так это то, что мы впервые перешли на круглогодичную работу ледоколов".
Предыдущая схема с поставками энергоносителей казалась вечной, взаимовыгодной. Однако сейчас эти торговые отношения рушатся на глазах, формируются другие.
"Это новая реальность, в которой мы будем жить", - подчеркнул Панов. - "Торговля будет диктовать альтернативные маршруты, в первую очередь морские - они более гибкие. Другой тренд - борьба на экспортном рынке. Она будет 10-20 лет основной конкурентной задачей".
Задача России заключается в том, чтобы Севморпуть стал инструментом поддержания российской конкурентоспособности. А сейчас страна, убежден Панов, вошла в историческое десятилетие развития Северного морского пути.
От Симферополя до Мурманска по прямой около 2600 километров. Через Карелию проходит северный полярный круг, и все, что выше, называется Заполярьем, Арктикой, или Арктической зоной.